하남시체육회 노사, 노조 결성 18개월 만에 첫 단체협약 체결

큰사진보기 ▲단체협약 체결사진18개월만에 맺은 단체협약체결식 ⓒ 황왕택 관련사진보기

AD

하남시체육회와 공공연대노동조합(민주노총 민주일반연맹) 경기본부 경기체육회지부 하남지회가 12일 단체협약을 체결했다. 하남시체육회 소속 생활체육지도자들이 노동조합을 결성한 지 18개월 만이다.이날 협약서에는 최진용 하남시체육회장과 서기정 공공연대노동조합 위원장 직무대행이 서명했다. 노사는 협약 전문에서 "헌법과 노동관계법의 기본정신에 따라 노동조건과 생활 조건, 조합 활동 여건을 유지·개선"하고 "상호 신뢰와 성실로써 준수·이행할 것"을 약속했다.협약은 모두 18개 조항으로 이뤄졌다. 먼저 회사는 합리적인 이유 없이 조합원의 기존 근로조건이나 대우를 낮출 수 없도록 했다. 근무시간은 1일 8시간, 주 40시간으로 정했고, 통상임금 산정 기준 시간은 월 209시간으로 명시했다. 시업·종업 시간을 조정할 때는 조합과 협의해야 한다. 또 생활체육 현장의 특성을 반영해 수업 준비에 필요한 이동시간을 충분히 보장하고, 대회·행사 지원과 워크숍, 출장은 지도자가 참여 여부를 알 수 있도록 미리 공지하도록 했다.유급휴일에는 주휴일과 공휴일 외에 노동절(5월 1일), 체육의 날(10월 15일), 체육회 창립일(3월 28일)을 포함했다.고용 안정 장치도 담겼다. 조합원의 정년은 만 60세로 정했다. 경영상 이유로 해고된 조합원은 3년 안에 같은 업무에 사람을 뽑을 때 본인이 원하면 우선 채용된다. 병가와 휴직, 휴직 기간 중 보수에 관한 기준도 구체적으로 마련했다.노조 활동은 근로시간 면제(타임오프) 제도로 보장했다. 연간 240시간(월 최대 20시간) 범위에서 유급으로 조합 활동을 할 수 있다. 조합원 교육시간은 연 24시간이고, 조합비는 급여에서 일괄 공제한다. 회사는 조합 활동을 이유로 조합원에게 불이익을 줄 수 없다.협약의 유효기간은 2년이다. 임금협약은 따로 맺기로 하고 그 유효기간은 1년으로 정했다.이번 협약으로 근로조건과 노사관계의 기본 틀은 마련됐지만 임금 문제는 아직 풀리지 않았다. 생활체육지도자의 인건비는 하남시가 예산을 편성해야 하는 사안이어서 체육회가 내부적으로 결정할 수 있는 범위가 제한적이기 때문이다. 이에 따라 임금과 관련해서는 현재 쟁의기간이 이어지고 있다.노조는 단체협약 체결로 다진 내부의 단결된 힘을 바탕으로 하남시에 생활체육지도자 처우개선을 한목소리로 요구해 나간다는 방침이다. 체육회 안에서 노사가 풀 수 있는 문제는 협약으로 정리됐다. 이제 남은 과제는 하남시와의 처우개선 문제라는 것이 노조의 설명이다.노사 간에 아직 조율이 필요한 부분도 일부 남아 있다. 그러나 양측은 이번에 합의하고 정리한 내용을 중심으로 남은 문제를 풀어가기로 했다.노조 관계자는 "18개월이라는 긴 시간이 걸렸지만 노사가 마주 앉아 조율한 끝에 단체협약을 맺었다는 것 자체가 큰 의미가 있다"며 "이제는 시민의 생활체육을 현장에서 책임지는 지도자들이 정당한 처우를 받을 수 있도록 하남시가 응답할 차례"라고 말했다.