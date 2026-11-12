"가족에게 시너 뿌리겠다" 협박받은 기자... 처벌은 없었다

큰사진보기 ▲전국언론노동조합이 12일 오전 서울 중구 한국프레스센터 언론노조 대회의실에서 기자회견을 열고 언론인 외부 공격 실태조사 결과와 요구안을 발표했다. 왼쪽부터 김지경 언론노조 성평등위원장, 신우열 전남대 미디어커뮤니케이션학과 교수, 김소리 언론노조 성평등위원. ⓒ 박수림 관련사진보기

#사례 1. 취재를 문제 삼은 익명의 인물이 온라인 커뮤니티에 방송기자 A씨의 얼굴과 함께 살해 협박 글을 올렸다. 가족에게 시너를 뿌리겠다는 메일도 여러 차례 왔다. 기자는 경찰 권유로 스마트워치를 차고 지냈지만, 게시자의 거처까지 특정됐던 수사는 아무런 처벌 없이 끝났다.

#사례 2. 기자 B씨는 한 수감자에게서 3년 넘게 편지와 착불 택배를 받았다. 수감자는 가석방 엿새 만에 회사까지 찾아왔다. 회사는 조력인 배정 등 적극 지원 의사를 전했다. 하지만 기자가 경찰에 신고하고 싶다고 하자 '원한다면 말릴 수는 없지만 보복이 우려되니 신고하지 않는 편이 낫다'고 반응했다. 기자는 이를 신고 제지로 받아들였고, 회사에 도움 요청을 그만뒀다.

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큰사진보기 ▲전국언론노동조합이 12일 오전 서울 중구 한국프레스센터 언론노조 대회의실에서 기자회견을 열고 언론인 외부 공격 실태조사 결과와 요구안을 발표했다. 왼쪽부터 김지경 언론노조 성평등위원장, 신우열 전남대 미디어커뮤니케이션학과 교수, 김소리 언론노조 성평등위원. ⓒ 박수림 관련사진보기

전국언론노동조합(아래 언론노조)이 12일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 '언론인 외부 공격 실태조사 결과 발표 기자회견'을 열고 공개한 사례 일부다. 언론노조 성평등위원회가 인터뷰한 언론인 6명은 살해 협박, 스토킹, 취재원의 성추행, 신상 털기, 개인 고발 등을 겪었다고 털어놨다.이날 사례를 소개한 김소리 언론노조 성평등위원은 "회사의 지원이 체계적인 사내 제도가 아닌 부서장, 경영진의 선의에 달려 있었고, 무엇을 요청해야 하는지 피해자가 스스로 알아내야 했다는 점은 모두 같았다"고 설명했다.신우열 전남대 미디어커뮤니케이션학과 교수는 지난 8월 26일부터 9월 28일까지 언론 종사자 450명을 조사한 결과를 이날 회견에서 발표했다. 지난 1년간 외부 공격 유형(온라인상 모욕·좌표 찍기·소송·본인 및 가족 위협 등) 중 하나 이상을 겪었다는 응답은 조사 대상자의 95.8%였고, 71.4%는 적어도 한 달에 한 번 이상 외부 공격을 받았다.유형별로는 온라인 댓글이나 게시물을 통한 욕설·모욕·조롱(93.1%)이 가장 많았고, '좌표 찍기' 같은 조직적·집단적 공격(81.2%), 대면 상황의 폭언·위협·물리적 제지(57.0%), 신상 정보 공개 및 박제(46.1%) 등의 순으로 응답했다. 본인과 가족에 대한 신체적 위해 위협을 받았다는 응답도 27.5%에 달했다.성희롱성 발언이나 이미지로 공격당한 비율은 여성(52.6%)이 남성(24.0%)의 2배를 넘었다. 피해를 겪은 뒤 바이라인이나 얼굴 노출을 줄였다는 응답도 여성(23.4%)이 남성(10.8%)보다 많았다. 피해를 겪은 응답자의 27.2%는 특정 주제나 아이템을 피했다고 답했다.그러나 피해를 겪은 응답자 세 명 중 한 명(29.7%)는 회사에 한 번도 알리지 않았다. 일부라도 알리지 않은 응답자들이 꼽은 이유(복수 응답)로는 "알려도 달라지는 것이 없을 것 같아서"(60.8%)가 가장 많았다. 회사에 알린 응답자의 대응 만족도는 7점 만점에 평균 3.7점이었다.신우열 교수는 "기사를 써서 당하는 공격은 사실상 '산재'로 생각해도 되지 않을까 싶다"며 "이를 기자 개인이 감당하는 것이 정당한지 문제를 제기할 필요가 있다"라고 말했다. 특히 "무엇이 괴롭힘이고 공격인지, 언론인들 스스로가 분명히 인식하고 분명하고 단호하게 대처하는 것이 굉장히 중요하다"라고 강조했다.언론노조는 이날 언론사와 정부, 온라인 플랫폼 사업자를 향해 각각 ▲소속 언론인을 보호할 수 있게 전담 부서 지정과 대응 매뉴얼 마련 ▲언론인 폭력에 대응하기 위한 수사 및 신변 보호 체계 구축 ▲언론인 폭력에 대한 신속한 신고·처리 및 피해 구제 절차 강화를 요구했다.그러면서 "결코 언론인들에게 특혜를 달라거나 잘못된 언론에 대한 비판을 막겠다는 게 아니다"라며 "폭력에 대한 위협 없이 제대로 (취재를) 할 수 있게 해달라고 요청하는 것"이라고 설명했다.한편 이날 회견에서는 최민희 더불어민주당 의원 관련 이슈도 언급됐다. 최민희 민주당 의원이 최근 자신의 지지자 등이 참여한 단체 대화방에 취재 중인 국회 사진·영상 기자들의 사진을 올리고 "하이에나 떼들"이라고 쓴 사실이 전날(11일) 알려졌다.신우열 교수는 '이런 행위 역시 언론인 '박제'나 '좌표 찍기'에 해당하느냐'라는 현장 질문에 "일종의 좌표 찍기에 해당할 수 있다"고 답했다. 이어 "이분법적으로 이야기하긴 어렵지만, (그런 행위가 언론인을 향한) 공격으로 이어질 가능성이 높다는 것을 부인하기 어려울 것"이라며 "얼굴이 노출되면 어느 소속 기자인지 찾기 어렵지 않은 시대"라고 설명했다.신 교수는 또 "해외에선 도널드 트럼프 미국 대통령이 기자들에게 한 발언이나 남미 독재자들이 언론인을 표적 삼아 게재하는 트위터(현 X) 공격이 어떤 사회적 위축 효과로 이어졌는지에 대한 연구가 쌓여 있다"며 "국내 주요 정치인의 발언도 체계적으로 연구하면 그런 결과가 나타날 가능성이 높다"고 덧붙였다.김지경 언론노조 성평등위원장도 최민희 의원의 사례와 관련해 "정치적 영향력이 큰 인사의 발언은 지지자들한테까지 영향을 줘서 언론인들에 대한 적대감으로 직접 연결이 될 수 있다는 점에서 신중해야 한다"라고 했다. 그러면서 "언론노조도 논의를 통해 대응 수위를 고민하겠다"고 밝혔다.