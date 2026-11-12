"2030년 은하수공원 봉안당 포화 임박"... 강해정 세종시의원, 중장기 수급대책 촉구

큰사진보기 ▲강해정 시의원 발표자료 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲강해정 의원은 5분 자유발언을 통해 은하수공원의 합리적인 이용기준 정비와 중장기 수급대책 마련을 강력히 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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사랑하는 가족을 떠나보낸 시민들에게 고인을 가까운 곳에 모시고 언제든 찾아가 추모할 수 있는 공간을 지키는 일은 공공의 책무 중 하나다. 그러나 세종시 대표 공공장사시설인 은하수공원이 가파른 포화 전망과 높은 관외 이용률 속에 장기적인 안장 공백 위기에 직면했다.강해정 세종시의원(더불어민주당)은 12일 열린 제110회 세종시의회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 은하수공원의 지속가능한 이용을 위한 합리적인 이용기준 정비와 중장기 수급대책 마련을 강력히 촉구했다.강 의원에 따르면 은하수공원은 화장시설과 봉안시설, 자연장지 등을 두루 갖추고 있으나, 화장시설과 달리 봉안시설과 자연장지는 한 번 고인을 모시면 장기간 그 자리를 유지하기 때문에 신규 이용 공간이 점차 줄어드는 구조적 한계를 안고 있다. 실제로 15년마다 이용 기간을 연장할 수 있는 봉안당의 경우 2025년 계약 만료 대상의 62.8%가 재계약에 나섰고, 12%는 공원 내 자연장지로 이전한 것으로 집계됐다.여기에 우수한 시설과 접근성으로 인해 타 지역 주민의 이용 비중이 절반을 웃돌고 있다는 점이 문제로 지적됐다. 2022년부터 2026년 9월까지 봉안시설과 자연장지 총 이용 1만 8032건 가운데 관외 이용은 9804건으로 전체의 54.4%에 달했다. 이처럼 외지 이용객이 몰리는 동안 봉안당은 이미 전체 공간의 74.7%가 채워진 상태다.세종연구원의 분석에 따르면 이 같은 추세가 지속될 경우 봉안당은 오는 2030년, 수목장은 2032년, 잔디장은 2035년경 완전히 포화 상태에 이를 것으로 전망된다. 인근 지역 장례 수요를 배려하는 것도 중요하나, 세종시의 공공장사시설로서 세종시민의 안정적인 이용과 미래 세대의 수요를 우선적으로 보장해야 한다는 목소리가 나오는 이유다.현재 '세종특별자치시 은하수공원 설치 및 운영 조례'에는 시설 사용 자격에 별도의 제한 규정이 마련되어 있지 않다. 반면 대전시, 청주시, 화성시 등 타 지자체는 지역 주민의 이용 기회를 실질적으로 보장하기 위해 거주 기간과 가족관계 등에 따른 명확한 사용 자격을 두고 있다.강 의원은 세종시민의 안정적인 추모권을 담보하기 위한 세 가지 실천적 과제를 제안했다. 우선 시설별 운영 현황을 면밀히 점검하고 한정된 안장 공간을 효율적으로 극대화할 수 있는 대안을 마련해 줄 것을 주문했다. 이어 현재 추진 중인 은하수공원 사용 자격 정비를 위한 조례 개정에 발맞춰 시 차원의 후속 조치와 세부 운영기준을 속도감 있게 정비해야 한다고 강조했다. 아울러 부지 확보와 시설 조성에 막대한 시간과 예산이 소요되는 장사시설의 특성을 감안해, 10년 뒤와 20년 뒤의 장래 수요 및 재정 부담을 종합적으로 반영한 중장기 장사시설 수급계획을 수립할 것을 촉구했다.강해정 의원은 "사랑하는 사람을 떠나보내는 슬픔의 순간에 고인을 모실 공간까지 걱정하는 일이 있어서는 안 된다"며 "이러한 우려가 현실이 되지 않도록 합리적인 이용기준 마련과 중장기 시설 확보·관리대책을 집행부가 책임 있게 추진해 달라"고 당부했다.