'첫 삽' 뜬 대통령의 미소... 충청권 메가프로젝트 출발

▲이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 이재용 삼성전자 회장 등과 함께 기념 시삽을 하고 있다. (왼쪽부터) 박수현 충남도지사, 김정관 산업통상부 장관, 이 대통령, 이재용 회장. 2026.11.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기