'첫 삽' 뜬 대통령의 미소... 충청권 메가프로젝트 출발

"오늘 이곳 충청에서 대한민국 산업 지도를 새롭게 바꿀 3개의 첨단 투자 사업이 힘차게 첫 삽을 뜨게 됐습니다. 이 뜻깊은 자리에 여러분과 함께하게 되어서 매우 기쁩니다.
지난 7월에 기업과 정부는 바로 이곳 충청에서 초격차 산업 강국을 향한 담대한 투자 계획을 국민 여러분께 약속드린 바가 있습니다. 그로부터 불과 4개월 만에, 우리는 그 약속을 현실로 바꾸는 현장에 서 있습니다."
이재명 대통령의 얼굴에 연신 은은한 미소가 떠 있었다. 지난 6월 29일 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'가 말 그대로 '첫 삽을 뜨는 순간이었다.
'전격전' 강조해 온 이 대통령... "4개월만의 착공, 모범 사례"
이재명 대통령은 12일 충청남도 아산시에 위치한 삼성전자 온양캠퍼스에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에 참석했다.
충청권 메가프로젝트는 아산의 반도체 첨단 패키징 팹과 첨단 디스플레이 생산라인, 세종의 인공지능 서버용 고성능 기판 제조 시설을 중심으로 청주의 메모리와 첨단 패키징 팹, 당진의 인공지능 데이터센터, 오송의 바이오 의약품 생산 시설 등 충청권 곳곳에서 첨단산업을 육성, 발전시키기 위해 추진되고 있다.
이 대통령은 그간 메가프로젝트의 성공을 위해 '속도전'을 넘어 '전격전'에 돌입해야 한다고 강조해 왔다. 그만큼 충청권 메가프로젝트가 발표 약 4개월 만에 착공에 이르게 된 데에 고무적인 모습이었다. 특히 "충청남도와 아산시는 인허가 소요 시간을 평소 대비 3분의 1 수준으로 대폭 단축해서 기업이 착공을 앞당길 수 있도록 길을 열어주었다"며 지방 정부 공무원들의 노고에 박수를 보냈다.
또 "이는 지방 정부가 능동적으로 나설 때 현장의 변화가 얼마나 빨라질 수 있는지를 명백히 보여주는 모범적 사례"라며 "충청권뿐 아니라 호남권과 영남권의 모든 투자 계획들도 차질 없이 추진될 수 있도록, 각종 인허가와 전력·용수 등 핵심 인프라 구축을 중앙정부와 지방정부가 원팀이 되어 끝까지, 확실하게 책임지겠다"고 했다. 착공식 뒤 열린 제4차 민관합동 점검회의에서는 충청권 사례를 다른 지역에 공유해달라고 당부했다.
이 대통령은 메가프로젝트의 핵심이 지역의 성장이라는 점도 거듭 강조했다. 그는 "무엇보다 중요한 것은 거대한 투자의 결실을 지역 주민 여러분께서도 함께 누릴 수 있어야 한다는 것"이라며 "우리 정부는 메가프로젝트가 기업들의 생산 시설을 지방으로 확장하는 데 그치지 않고 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '모두의 성장', '진정한 국가 균형 발전'으로 완성될 수 있도록 모든 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.
이재용 "민둥산이 첨단 공장으로... 호남·영남도 적극 추진"
이재용 삼성전자 회장은 "이곳은 40년 전까지만 해도 민둥산과 비포장도로밖에 안 보이던 곳이었지만, 지금은 산업의 쌀인 반도체를 조립하고 검사해 최종 완성하는 첨단 공장"이라며 "오늘 착공식으로 또 한 번의 도약을 약속드린다"고 화답했다.
또 메가프로젝트와 관련해 "저희가 더 큰 책임감을 갖고 '대체 불가 대한민국'의 성공 신화를 위해 이곳 충청은 물론 호남권과 영남권 메가프로젝트도 적극 추진하겠다"고 약속했다.
이후 이재명 대통령과 이재용 회장은 김정관 산업통상부 장관, 박수현 충남도지사, 오세현 아산시장, 충남대학교 신소재공학과 학생, 지역 협력 기업 대표 등과 함께 착공 기념 시삽을 했다. 뒤이어 열린 점검 회의에서 김정관 장관은 충청권 메가프로젝트 종합 지원 방안을, 삼성전자와 SK하이닉스는 지역 협력 업체와의 상생 방안을 발표했다. 이 대통령은 회의 후 삼성전자 직원들과 점심을 먹으며 현장의 고충을 듣고 격려할 예정이다.
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