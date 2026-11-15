정지선이 감탄한 중국 할머니 요리사의 이것

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큰사진보기 ▲여든 둘에도 여전히 배우는 걸 즐기는 중국 할머니 요리사를 보며 내가 바라는 노년의 모습을 생각하게 됐다. ⓒ 언더커버셰프 캡처 관련사진보기

"이거 배워서 가고 싶어."

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큰사진보기 ▲여든 둘에도 여전히 배우는 걸 즐기는 중국 할머니 요리사를 보며 내가 바라는 노년의 모습을 생각하게 됐다. ⓒ 언더커버셰프 캡처 관련사진보기

82세에 요리 경력 68년. 이 정도면 요리에 관한 한 웬만한 건 다 안다고 큰소리쳐도 될 법하다. 그런데 이 할머니, 처음 보는 요리 앞에서 배우고 싶다고 했다.식당에서 후식으로 나온 찹쌀공을 맛본 할머니는 신기한 듯 재료와 만드는 방법을 이것저것 물었다. 그러더니 셰프에게 이렇게 부탁했다.68년 동안 요리를 해온 사람에게 아직도 배우고 싶은 요리가 남아 있다니. 셰프도 놀라는 눈치였지만, 나 역시 그 말에 귀가 번쩍 뜨였다.예능 프로그램 <언더커버 셰프>에 등장한 중국 청두의 할머니 요리사 이야기다. 정지선 셰프는 신분을 숨기고 청두의 한 식당에 취업하면서 사장인 할머니와 인연을 맺었다. 당시 낯선 환경에서 일하는 정 셰프를 걱정하면서도 요리에 관해서는 대충 넘어가지 않는 프로페셔널한 모습이 참 인상적이었다.이번에는 할머니가 정 셰프의 초청으로 한국에 왔다. 할머니는 정 셰프가 일하는 주방에 들어가면서 눈빛이 초롱초롱해졌다. 직원들이 어떻게 요리하는지 지켜보고, 낯선 식재료가 보이면 물어보고, 배울 만한 기술이 있는지 꼼꼼히 살피고. 그 순간만큼은 영락없이 새로운 세상에 눈 뜬 소녀의 모습이었다.그 장면을 보다가 문득 오래전 내 모습이 떠올랐다.나는 방송작가로 글을 써서 밥벌이를 하면서도 글쓰기를 제대로 배워본 적이 없었다. 글 쓰는 게 직업인데 뭘 또 배우나 싶은 마음이 있었던 거다. 지겹기도 했으니 매너리즘에 빠졌던 것 같다. 그러다 처음으로 배워야겠다고 생각한 건, 일하는 방송국에서 잘리고 난 다음이었다.글을 순발력 있게 잘 쓰지 못해서 잘린 건 아닐까 하는 자책도 있었고, 할 일도 마땅히 없어서 글쓰기 수업을 선택했다. 막상 신청은 했지만 가기까지는 갈등이 되기도 했다. 나이가 이렇게 많은데(그땐 40대였는데도) 이런 수업을 듣는 게 맞나 싶었기 때문이다. 잔뜩 움츠러 든 채로 갔는데, 막상 가보니 반전 없이 진짜 내가 최고령자였다.하지만 수업이 시작되자 나이보다 다양한 세대, 성별, 직업을 가진 사람들의 다양한 가치관이 더 마음에 들어왔다. 그러면서 그동안 내가 얼마나 우물 안 개구리였는지를 발견했고, 수업이 거듭될수록 재미가 붙었다. 세상에 이렇게 다른 이야기가 많다니.그 뒤로 세상이 온통 쓰고 싶은 글감으로 보였다. 재밌게 내 글을 썼고, 그러다 책까지 냈다. 배움이 내 좁은 세계에 일으킨 즐거운 균열이었다.그런데 그로부터 몇 년이 흘러서 60을 바라보는 나이가 되자, 솔직히 말하면 열정이라는 단어가 버겁게 느껴진다. 또 무언가에 도전하라거나, 끊임없이 성장해야 한다는 말을 들으면 슬슬 피곤해진다. 이 나이에도 계속 성장해야 하나. 그동안 그렇게 열심히 살았으면 이제 좀 쉬어도 되는 거 아닌가. 그런 핑계 속에 계속 숨곤 한다.또 예전만큼 잘할 자신이 없어 새로운 일을 시작하기 전에 주춤거리게 된다. 지금 하는 일이나 잘 지키면 다행이라는 생각으로 시작도 하기 전에 마음을 접기 일쑤다.실제로 나이가 들수록 새로운 배움에 참여하는 사람은 줄어드는 경향이 있다고 한다. 배우지 않는 이유 중 하나로 '동기와 자신감 부족'이 꼽혔다는데 나도 다르지 않았다.그렇게 쌓인 권태와 체념이 마음에 묵은 먼지처럼 내려앉아 있었다. 그 먼지들을 보게 해 준 건 82세 할머니였다.할머니를 보며 사무엘 울만의 시 <청춘>이 떠올랐다. 사실 나이가 아니라 마음이 청춘을 결정한다는 그 시를 나는 별로 좋아하지 않았다. 나이가 들면 마음도 그만큼 나이를 먹어야지, 언제까지 청춘 타령인가 싶었기 때문이다.그런데 여든둘 할머니를 보고 나니 그 시의 한 구절이 새삼 마음에 들어왔다. '안이함을 선호하는 마음을 물리치는 모험심.' 모험심이란, 거창한 게 아니라 새로운 요리 앞에서 궁금해하고 배우고 싶어 하는 마음, 어쩌면 그것도 모험심 아닐까. 그리고 모험심은 작은 호기심에서 시작되고, 열정으로 이어지는 것인지도 모른다.이 글을 쓰는 동안 구독하는 뉴스레터에서 12월 한 달 동안 <독서 프로그램>을 진행한다는 소식을 받았다. 평소 같았으면 책 읽고 쓰는 일이 지겨워서 지나쳤을 텐데, 할머니의 영향 때문일까. 이번에는 '다른 사람은 어떤 책을 고를까? 그 책에서 나는 또 어떤 이야기를 만나게 될까?' 하는 작은 호기심이 피어올랐다. 오랜만에 그 호기심을 따라 작은 모험을 해볼까 한다.이런 모험을 하다 보면, 내가 바라는 노년에 이르지 않을까. 오래 살아서 아는 게 많은 사람보다, 오래 살았어도 여전히 알고 싶은 게 많은 사람.