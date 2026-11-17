큰사진보기 ▲2024년 5월, 루브르 박물관에 전시된 레오나르도 다 빈치의 모나리자를 관람하기 위해 모여든 사람들의 모습. ⓒ 김예지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲7월 22일부터 11월 3일까지 서울 여의도 '더현대'에서 진행된 '뱅크시특별전' 전시실 벽면 ⓒ 박형숙 사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲'뱅크시 특별전'에 전시된 뱅크시의 <쇼핑백을 든 그리스도> ⓒ 박형숙 사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲2005년 뱅크시가 영국박물관의 로만 브리튼 갤러리에 <패컴 록>을 몰래 설치했다. 작품명, 설명문, 가짜 소장번호까지 꾸며놓은 것을 박물관 직원들이 알아보지 못하고 며칠 간 전시했다. 패컴(Peckham)은 런던 남동부의 평범한 지역인데 뱅크시는 이를 고고학자가 현대 사회의 흔적을 발견한 것처럼 설정했다. 창을 든 사냥꾼이 현대의 쇼핑카트를 밀고 있는 그림. 뱅크시는 자신을 '뱅크사무소 막시무스'라 소개하며 거리예술이 무지한 공무원들에 의해 사라지고 있다고 비꼬았다. ⓒ 박형숙 사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲2003년경 런던 쇼디치 리빙턴 스트리트의 옛 카고(Cargo) 클럽 야외 안뜰 벽면에 그려진 벽화 <지정 그래피티 구역>(일명 <경비견>). 런던 거리의 원래 위치에 그대로 남아 있는 몇 안 되는 귀한 뱅크시 작품 중 하나이다. 그래피티 벽화를 감시하는 경찰의 경비견이 귀여운 푸들이라는 것이 포인트. ⓒ 박형숙 사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲<꽃을 던지는 청년> 원본은 팔레스타인 베들레헴의 분리장벽에 그려졌다. 런던에서 찍은 이 벽화는 뱅크시 작품을 오마주해 회색 나무판자 벽 위에 스텐실로 재현한 거리 벽화이다. 264 Earl Ct Rd, London ⓒ 박형숙 사진 관련사진보기

*이번 화를 끝으로 '박형숙 소설가의 촉' 연재를 중단합니다. 그동안 연재 기사를 읽어주신 모든 분께 감사드립니다. 재충전의 시간을 갖고 다시 만날 수 있기를 바랍니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 페이스북에도 실립니다.

미술관에 전시된 그림의 아름다움은 누가 정한 것일까? 미술사학자? 미술 비평가? 교수? 신문 기자? 언젠가 루브르 박물관의 한 이탈리아 전시실에서 맞닥뜨린 풍경이 떠오른다. 레오나르도 다 빈치의 모나리자를 둘러싼 방탄유리에 접근이 가능한 거리부터 촘촘히 모여든 관람객이 전시실을 꽉 채운 풍경.조금이라도 더 가까이 다가가려고 관람객들이 서로 어깨를 부딪치며 카메라(그 당시에는 아직 스마트폰이 나오지 않았다)를 든 손을 높이 쳐들고 있는, 일견 아수라장 같은 분위기. 순간 떠오른 생각은, 모나리자의 아름다움을 만든 것은 모나리자의 유명세가 아닐까? 하는 의심이었다.최근 부쩍 늘어난 국내 미술관 풍경을 떠올려도 마찬가지이다. 경쟁적으로 시작하는 오픈런, 전시장 앞마당에 길게 늘어선 줄, 북적이는 인파 속에서 쫓기듯 봐야 하는 전시실 내부, 각종 소셜네트워크서비스(SNS)에 올라오는 인증샷. 어쩌면 우리는 유명하다는 그림을 문화적으로 소비하고 있는 것은 아닐까?영국 출신의 그래피티 아티스트인 뱅크시는 "당신이 미술관에 갈 때 당신은 그저 몇몇 백만장자들의 장식장을 구경하는 관광객에 불과할 것이다"라는 말로써 미술관 너머의 현실을 비판한다. 세상의 많고 많은 그림 중에 어떤 그림이 미술관에 걸릴지를 결정하는 사람은 경매장에서 높은 가격으로 그림을 사들이는 사람, 즉 부자라는 것이다. 이 사실은 미술관 앞 대중들의 열광 또한 큰 손의 그늘 밑에 있을 거라는 다소 비관적인 생각을 하게 한다.그림 밖으로 나온 현대미술 또한 마찬가지다. 극단적인 해체와 파괴, 신체의 확장과 미시화 속에서 생명체의 탄생과 죽음마저도 전시의 대상으로 전락시키는 과정은, 현대미술이란 끝도 없이 감각을 고문함으로써 도리어 평범한 일상을 그리워하게 만드는 역설 위에 놓인 것은 아닐까 싶을 정도다. 성공한 현대미술 뒤에도 역시나 자본의 후원이 있었다.돈과 자본으로부터 자유로운, 기성 제도가 부여한 권위에 기대지 않고 그 자체로 독창적인, 감각의 고문과 생명체에 대한 관음증적인 시각이 아닌, 이 시대의 삶에 대한 통찰을 바탕으로 우리를 일깨워주는, 그러면서도 자신의 명성에 사로잡히지 않은 예술가와 작품은 없는 것일까?지난 11월 3일 '뱅크시 특별전'이 막을 내렸다. 뱅크시는 스프레이 페인트로 벽에 그림을 그리는 그래피티 아티스트(낙서화가). 거리의 예술을 미술관 안으로 들여놓아 전시한다는 것이 가능한가 싶었지만, 지난 9월쯤 전시회에 다녀온 후 그의 작업은 내 안에 여러 질문을 남겼고 전시회장 바깥의 뱅크시 작업에 대해 찾아보게 했다. 이 글은 뒤늦은 '뱅크시 특별전' 관람기이면서 동시에 전시회장 밖에서 그림으로 사회적 실천에 참여하는 뱅크시 그림에 대한 감상문인 셈이다.벽은 무기다. 출입구를 지나면 신문지를 오려서 덕지덕지 붙인 듯한 벽면의 오른쪽 구석에 커다란 쥐 한 마리가 스프레이를 들고 서 있는 모습이 보인다. 그래피티의 선배 격인 블레크 르 라가 파리 곳곳에 쥐를 그렸던 것처럼 뱅크시도 쥐를 그렸다. 왜 쥐일까? 뱅크시는 자신의 책에서 벽면에 페인트통과 롤러를 들고 있는 쥐를 그린 벽화를 보여주면서 말한다.그들은 허가 없이 존재한다. 미움을 받고 쫓기고 잡히고 학대당한다. 그들은 더럽고 불결하고, 조용한 절망 속에서 산다. 그렇지만 마음만 먹으면 완전한 문명을 자신들의 것으로 만들 수도 있다.그러니까 뱅크시에게 쥐는 거대한 시스템에 짓눌린 소시민의 페르소나이되 가만히 있지 않고 저항하는 존재이다. 방독면을 쓴 쥐, 확성기를 든 쥐, "Welcome to Hell(지옥에 온 걸 환영해)"라고 쓴 피켓을 든 쥐를 통해 그는 오염된 자본주의의 무한 경쟁 시스템 속으로 출근하는 현대인들을 향해 씁쓸한 조롱을 던지거나 연대의 손길을 내민다. 때로는 건물 한 귀퉁이에서, 때로는 맨홀의 끝과 만나는 벽면에서, 때로는 교통표지판에서, 때로는 구명보트 표지판 위에서 말이다.뱅크시의 다른 그림들은 문, 트럭 위, 버스 차창, 전화부스, 교각의 받침대 위 등등 정말 다양한 곳에서 그려지지만, 가장 많이 그려진 곳은 역시 벽이다. 뱅크시는 벽이야말로 누구에게나 자신의 작품을 발표하기에 좋은 장소라고 손꼽는다.그 작업은 결코 편안한 방식이 아니다. 경찰이나 경비원의 감시를 피해, 새벽이나 한밤중처럼 인적이 드문 시간에 기습적으로 작업을 하고 도망을 치는 방식. 이 과정에서 잡히거나 사고를 당할 수도 있다. 빠른 작업을 위해 페인트와 롤러는 스텐실과 스프레이로 교체된다. 그런데 공공건물이나 누군가 소유주가 있는 벽에 그림을 그리는 행위는 부도덕한 일이며 범법 행위가 아닐까? 뱅크시는 부도덕을 만드는 사람은 따로 있다고 주장한다.그들은 이윤을 내지 않으면 존재가치가 없다고 생각하는 사람들이다. 엘리베이터 안 모니터, 시내 빌딩 벽면의 커다란 LED 화면, 스팸 전화, 스팸 메일, 뉴스 기사의 뒷부분을 보기 위해 잘못 눌렀다가는 영락없이 연결되어 버리는 배송업체 앱, 음악을 듣기 위해 유튜브를 틀면 사이사이 끼어드는 광고, 우리는 늘 이런 광고에 무방비로 노출되어 있다. 더 많이 소비하라. 더 아낌없이 써라. 이 물건을 사지 않으면 너는 이 사회에서 도태될 것이다. 이런 광고에 맞서기 위해 뱅크시가 선택한 무기가 벽이었던 셈이다.전시회장에는 자본주의 사회의 소비풍조를 꼬집는 그림이 여럿 있었다. 세일이 끝났다는 소식에 한탄하는 종교화에 등장할 법한 복장을 한 사람들(<세일 엔즈 투데이>), 넓은 벌판에서 원시 시대의 사냥꾼들이 무기를 든 채, 야생동물이 아닌 대형마트의 쇼핑카트를 조심스럽게 포위하며 사냥하려는 모습을 그린 그림(<트롤리 헌터스>), 그 가운데 가장 압권은 쇼핑백을 들고 피 흘리는 예수그리스도(<쇼핑백을 든 그리스도>)였다.나무 십자가는 사라지고 예수는 양손에 쇼핑백을 든 채 검은 피를 흘리고 있었다. 인류의 죄를 대속하기 위해 십자가의 무게를 견뎠던 예수의 고통이, 현대 사회에서는 끝없는 물질적 소유와 소비의 무게로 대체된 것이다. 자본이라는 새로운 종교 아래 서서히 죽어가는 예수의 고통이 섬뜩하게 느껴진다.사회에 대한 그의 비판은 폭넓게 펼쳐지지만, 그의 그림은 무겁지 않다. 거기에는 블랙 유머와 패기 넘치는 재치가 숨어 있다. 가령 게임 금지 표지판을 볼처럼 가지고 노는 소녀들의 뛰노는 모습에는 경쾌한 반란이 번뜩이고 미국 소비문화의 상징인 핀업걸이 저항의 상징인 스프레이 위에 올라탄 그림(<로데오 걸>)에는 저항에 대한 긍정적인 에너지가 넘쳐흐른다.무장 경찰의 얼굴은 노란색의 스마일, 그의 어깨에는 천사의 날개가 달린 식. 쿠엔틴 타란티노 감독의 영화 <펄프픽션>의 두 주인공의 손에도 권총 대신 샛노란 바나나가 들려 있다.그는 미술관의 권위, 경매장의 관행도 가볍게 뛰어넘는다. 영국 박물관에 자신의 작품을 몰래 설치해서 며칠 동안 전시되도록 한 일은 관람객이나 박물관 직원 모두 갖고 있었던 관성적 사고에 타격을 가한다.2018년 10월 소더비즈의 경매에서 <풍선과 소녀>가 104만 파운드(당시 한화 15억 4천만 원)에 낙찰된 순간 숨겨져 있던 파쇄기로 그림을 절단했던 사건은 이미 잘 알려진 사건. 뱅크시는 이 작품에 <사랑은 쓰레기통에>라는 이름을 다시 붙였는데 3년 후 경매가는 몇백 배로 인상되었다. 호사가들의 입방아에 오르내렸던 이 사건이 내게 와닿았던 것은 경매에 대한 그의 대담한 조롱이다.뱅크시의 그림이 유명해지자 사람들은 그의 그림이 그려져 있는 벽을 비싼 돈을 들여 뜯어내거나 문을 잘라내거나 버려진 잔해더미에서 그의 그림을 찾아내 그것을 경매시장에 내보내려고 했다. 그중 일부는 높은 가격을 받고 돈으로 회수했다. 재미있는 점은, 그는 일체 이런 과정에 관여하지 않는다는 것이다. 자신의 그림에 대해 그는, 현장에 그대로 두라, 라는 원칙을 고수한다.뱅크시의 그림을 감상하기에 미술관은 비좁다. 그의 그림은 멀리 우크라이나 전쟁터나 팔레스타인 지역의 장벽 부근, 난민 구조선 같은 현장에서 더욱 빛난다. 자연의 마모, 질투심에 사로잡힌 동료 아티스트의 방해, 건물 주인의 요구 등으로 그의 그림은 며칠, 몇 달, 혹은 기껏해야 몇 년이 지나면 지상에서 사라지지만 그는 이를 기꺼이 받아들인다.미술관에 박제처럼 놓이기보다는, 이 세상의 한복판에서 사람들과 더불어 있기를 바라는 것이다. 그림을 파는 대신에 사람들의 각성을 바란다는 점에서 그는 어쩌면 사회운동가이다.전시장 안의 관람은 오래 걸리지 않았다. 현장에서 떨어져 나온 그의 그림은 극히 제한된 감동만을 주었을 뿐이다. 작년에 런던을 방문했을 때 그의 작품을 찾아 거리를 헤매던 기억이 떠오른다. 휴대전화 갤러리를 뒤지니 거리에서 찍은 사진이 두 장 있었다.한 장은 <지정 그래피티 구역>(일명 <경비견>), 다른 한 장은 팔레스타인 분리 장벽에 그려졌던 뱅크시의 그림을 오마주한 작품 <꽃을 던지는 청년>이다. 분쟁 지역에서 그의 손에 들린 것은 폭탄이 아닌 화사한 꽃다발. 뱅크시의 그림은 자본주의, 전쟁, 폭력, 제도권의 권위를 향해 던지는 이름 없는 꽃다발이다. 비록 그림은 사라져도 보는 이의 마음속에 저항의 정신을 남기는.