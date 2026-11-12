"차도 중심 설계로 보행 사각지대"... 박란희 세종시의원, 행복도시 조명시설 실태 지적

큰사진보기 ▲박란희 의원은 이날 5분 자유발언을 통해 행복도시 조명시설 부실 실태를 지적하며, 행복청과 LH의 명확한 책임 이행과 세종시의 근본적인 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

"세종시의 조명 문제는 단순한 조도 조절이 아니라, 도시 조성 단계부터 차량 중심의 도로 조명과 보행자의 안전을 고려하지 않은 조명 설계 및 설치의 결과입니다."

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큰사진보기 ▲박란희 시의원 5분 자유발언 발표자료 중 일부 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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박란희 세종시의원(더불어민주당, 다정동)은 12일 열린 세종시의회 제110회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 행복도시 조명시설의 부실 설계와 사후 관리 부실을 지적하며, 사업 시행자인 행복청과 LH의 명확한 책임 이행과 세종시의 근본적인 대책 마련을 촉구했다.박 의원에 따르면 행복도시 거리 조명은 설계 당시 차도만을 기준으로 빛의 범위를 산정하여 보도와 자전거도로가 조명 사각지대로 방치됐다. 행복청의 '안전한 가로환경 조성지침'은 균일한 조명과 눈부심 방지, 필요시 보행등 설치 및 조명 방향 조정을 명시하고 있다. 그럼에도 현재 5·6생활권 일부 구간에서조차 차도 중심의 설계 오류가 확인되고 있다. 특히 운전자의 장애물 식별을 위한 최소한의 반사 밝기인 '노면휘도'와 빛의 균일한 확산을 뜻하는 '균제도' 등 법적 조명 기준에 미달하는 사례가 명백히 드러났다는 지적이다.더 큰 문제는 이미 인수가 완료된 1~4생활권이다. 법적 기준에 맞지 않는 구간이 계속 발견됨에도 사업시행자인 행복청이 관련 설계도면과 조명 시뮬레이션 자료를 이관하지 않아 세종시가 실태 파악조차 하기 어려운 실정이다. 당초 설계상 하자가 입증되면 보강공사를 검토하겠다던 입장을 뒤집고 현재 미온적인 태도를 보이는 사이, 보강에 따른 재정적 부담은 세종시가, 그로 인한 불편과 안전 위험은 오롯이 시민이 떠안고 있다.실제로 세종시는 조도 보완을 위해 2025년 45개소, 2026년 6월 기준 15개소의 조명시설을 자체 예산으로 추가 설치했으나, 도시 전역의 기준 미달 시설을 지자체 예산만으로 해소하기에는 재정적 한계가 명확한 상황이다.이에 박란희 의원은 세종시 조명 환경의 근본적 개선을 위해 관계 기관을 향한 3대 요구안을 제시했다.우선 '행복청·LH·세종시 3자 행복도시 조명환경개선 공동협의체'를 구성하여 근본적인 대책을 마련할 것을 강력히 요구했다. 자료 미이관에 따른 증거 부족이나 하자보수 기간 경과를 이유로 사업시행의 근본적 책임을 덮을 수 없으며, 행복청·LH·세종시·세종경찰청이 협력하여 학교 주변, 공원, 회전교차로, 단독주택 주거지 등 보행 사각지대의 야간 합동 점검을 실시해야 한다는 지적이다. 특히 사업시행자인 행복청과 LH를 향해 대상 구간과 개선 일정, 재원 조성 방안을 구체화하여 제시할 것을 강력히 주문했다.이어 5·6생활권 도로조명시설의 인수·검수 기준을 법정 기준에 맞춰 엄격히 적용해야 한다고 피력했다. 차도뿐만 아니라 보도, 자전거도로, 횡단보도의 노면휘도 및 균제도 충족 여부를 현장 측정한 뒤 미비점이 보완된 후에 인수할 것을 주문했다. 나아가 단순 조명 증설로 인한 재정 낭비와 빛공해를 동시에 차단하기 위해 동작 감지 센서 및 디밍(Dimming) 제어가 가능한 '스마트 가로등' 시스템을 확대할 것도 대안으로 덧붙였다.아울러 세종시 내부적으로 조명시설 및 빛공해 통합 관리를 위한 '총괄부서'를 지정하고 원스톱 민원 체계를 구축할 것을 촉구했다. '2025년 세종시 빛공해환경영향평가 용역보고서'에서 지적되었듯 현재 파편화된 부서별 관리 체계와 가로등 등 필수 도로조명 시설의 유지관리 예산 삭감으로 인한 안전 공백을 우려하며, 필수 예산 확보와 통합 관리 체계의 조속한 구축을 강조했다.박란희 의원은 "시민의 안전한 일상을 지키는 핵심 기반시설인 세종시 조도 문제는 개별 부서의 단편적인 노력이나 시 자체 예산만으로는 해결할 수 없다"며 "관계 기관의 책임 있는 결단과 세종시의 주도적인 대책 마련을 강력히 촉구한다"고 강조했다.