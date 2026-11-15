팔목이 부러져도, 제사는 치러야 했다

국내에 잘 알려지지 않은 세계 여성 뉴스를 전합니다. 국내 소식은 '한걸음 더' 들어가봅니다.

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"반복 동작과 부적절한 자세, 중량물 취급처럼 노동 과정에서 서서히 쌓이는 위험은 여성에게서 더 뚜렷하다. 농업인의 업무상 질병 유병률은 2018년 4.8%에서 2024년 5.8%로 올랐는데, 같은 기간 남성은 4.0%에서 4.6%로 0.6%p 오른 반면 여성은 5.6%에서 7.1%로 1.5%p 올랐다(국립농업과학원, 2026). 그러나 이렇게 오랜 기간에 걸쳐 누적되는 위험은 노화에 따른 기능 저하와 잘 구분되지 않아 사회적 주목을 받기 어렵다."

큰사진보기 ▲여성농업인의 건강권 GPT를 사용해 생성 ⓒ GPT를 사용해 이주연이 생성 관련사진보기

"셋째 낳을 때는 어머니가 허리 디스크 수술한다고 부산 딸 집에 가 계셔가지고, 내가 그 논일을 다 했어요. 마지막 낳기 전날까지 하고 낳아 가지고.. 10월 25일 날 애기를 낳았는데 11월 2일 날 가서 나락을 베었어." (여성농민A)



"팔목이 부러졌는데 일을 혀. (친척들이) 와서... 인자 제사 지낼 거 다 하지." (여성농민B)



"은퇴라는 개념은 농업은 사실 내가 호미자루만 할 수 있으면 은퇴가 아니잖아요. 어느 날 갑자기 일을 안 하면 정신적으로 이게 나의 쓸모가 없어진다고 생각을 하시는 것 같아요. 그래가지고 이게 호미자루를 못 놔요." (여성농민C)

"(여성농업인에 대한 통합 돌봄의 과제는) 일을 줄이거나 멈추어도 생활이 유지되고, 필요를 말했을 때 응답을 받으며, 노동능력이 줄어도 살던 곳에서 관계와 돌봄을 이어 갈 수 있는 조건을 '함께' 만드는 데 있다. 의료의 연결, 노동과 소득의 보장, 성·재생산건강의 권리, 돌봄의 책임 분담을 하나의 과제로 다뤄야 한다."

한국농촌경제연구원의 <농업·농촌경제동향>에 따르면 2025년 4분기 농가 취업자는 158만 4000명으로 추정됐습니다. 여성은 68만 명, 남성은 90만 4천 명입니다.여성농업인은 농번기 하루 평균 6시간 12분 일한다고 합니다. 농한기 여성 농업인 일일 노동 평균 시간은 5시간 42분이었습니다. 남성 농업인의 경우는 농번기 7시간 54분, 농한기 4시간 24분으로 각각 나타났습니다. (농림축산식품부, 여성농업인 실태조사, 2024)실태 조사에 따르면 농번기 여성농업인 가사·돌봄 노동 시간은 일일 평균 2시간 30분이었습니다. 가사·돌봄 노동까지 감안하면 여성농업인의 노동 부담이 크다는 걸 알 수 있습니다. '여성농민의 건강과 돌봄노동, 어떻게 보호할 것인가' 토론회가 13일 국회에서 열렸습니다.토론회 발제를 맡은 김성이 시민건강연구소 상임연구원은 지적합니다.실제, 여성농업인의 근골격계질환 진료비율이 70%를 넘어섰다는 발표도 있었습니다. 지난 10월 신장식 조국혁신당 의원은 농림축산식품부와 국민건강보험공단에서 받은 자료를 바탕으로 "여성농업인 10만 4825명 중 7만 6211명이 근골격계질환으로 진료를 받아 진료비율은 72.7%에 달했다"라며 "이는 같은 농업에 종사하는 남성 농업인(61.0%)보다 11.7%p 높고, 건강보험 전체 여성 진료비율(46.2%)보다 26.5%p 높은 수치"라고 짚은 바 있습니다.소위 '골병'이 든다고 하죠. 김성이 연구원은 골병이 드는 과정을 전 생애에 걸쳐 조명했습니다. 김 연구원의 연구는 2026년 7월부터 9월까지 부여·부안·거창·순천·홍천·의성·천안 7개 지역에서 시행한 여성 농민 면담 24건을 바탕으로 진행됐는데요. 면담 내용 일부를 전합니다.애를 낳고도, 팔목이 부러져서도, 일을 해야 했습니다. 호미자루만 들 수 있으면 '노동 가능한 상태'라는 인식에서 벗어나기 힘듭니다. 차곡 차곡 쌓인 아픔들은 골병으로 나타나고야 마는 겁니다.이 속에 제도적 공백도 있습니다. 농림축산식품부의 '여성농업인 특수건강검진' 사업은 여전히 만 50세 이하를 지원 대상에 포함시키지 않고 있다는 점이 그렇습니다. 지난 10월 신 의원은 "많은 여성농업인이 허리와 무릎이 무너져 내리는 고통 속에 일하고 있다. 여성농업인의 건강권을 국가가 책임져야 한다"라며 "질병 예방이라는 검진 본연의 목적을 달성하기 위해 특수건강검진 대상 연령을 50세 이하 청·장년층까지 전면 확대해 조기 진단과 관리가 이뤄져야 한다"고 강조한 바 있습니다.골병으로 굳어지기 전에, 죽을 때까지 안고 가는 질병이 되기 전에 건강 상태를 파악하고 아프기 전 예방하겠다는 목적이 건강검진이라면 '왜 51세가 기준일까'라는 의문이 제기되는 지점입니다.핀란드의 경우 농업인에게 '일할 수 있는 상태'를 점검할 수 있는 서비스를 제공합니다. 핀란드 농업인 사회보험기관 멜라(Mela)는 2022년 농업인이 자신의 작업능력과 심리사회적 스트레스를 점검하는 온라인 도구를 내놨습니다. 별도의 농업인 직업보건서비스에서는 작업환경 점검과 건강관리·재활 지원을 받을 수 있습니다. 진짜 아프기 전에 조기에 점검 하고 개입해 해결하는 구조를 만들어 둔 셈이죠.골병이 들기 전에, 여성농업인 작업 부담을 줄일 수 있는 기구를 도입하자는 움직임도 일고 있습니다. 인도 농업연구위원회 연구진은 2025년 북부 구릉지대에서 여성 농민의 모내기 작업을 관찰한 후, 인체공학적으로 설계한 이앙기를 도입해 평가를 진행했습니다. 연구 결과에 따르면 "수작업보다 작업 불편감이 거의 절반 줄었다고 보고"했다고 합니다. 반복 동작이 이어진다는 점이 질환을 야기하는데, 작업 도구와 방식을 바꿔 부담을 줄이는 데 중점을 뒀다는 점에서 주목할 만합니다.우리의 먹거리를 책임지고 있는 농업인들의 '골병 들지 않는 삶'을 위해, 김성이 연구원을 비롯한 연구진의 다음과 같은 제언을 새겨야 할 거 같습니다.