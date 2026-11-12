'TV조선 재승인 조작 의혹' 한상혁 전 방통위원장 1심 무죄

큰사진보기 ▲2023년 5월 24일 한상혁 방송통신위원장이 오전 국회에서 열린 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 의원질의에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

(서울=정지수 기자) 'TV조선 재승인 점수조작 의혹'으로 3년간 재판받아온 한상혁 전 방송통신위원회(방통위) 위원장이 무죄를 선고받았다.12일 서울북부지법 형사합의13부(나상훈 부장판사)는 한 전 위원장과 함께 기소된 관계자 5명에게 모두 무죄를 선고했다.재판부는 "피고인들에게 제기된 공소사실 모두 범죄사실 증명이 없는 때에 해당한다"고 판결 이유를 설명했다.이들은 2020년 종합편성채널 재승인 심사 과정에서 TV조선의 재승인을 막기 위해 간접적으로 공모해 평가 점수를 깎고 묵인한 혐의로 2023년에 기소됐다. 이 의혹은 2022년 9월 시작된 감사원의 방통위 감사로 불거졌다.재판부는 피고인들이 공모해 고의로 TV조선의 평가점수를 조작했다고 볼 만한 증거가 부족하다고 판단했다.한 전 위원장 등 피고인은 심사 점수 수정이 이뤄진 사실은 있지만, 이는 심사위원들의 자의적이고 독립적인 판단이었을 뿐 특정 사업자에 불이익을 주기 위해 공모한 범행이 아니었다는 취지로 주장했다.앞서 공소청은 한 전 위원장에게 징역 3년을 구형했다.함께 기소된 방통위 전 국장·과장에게는 징역 2년 6개월, 당시 재승인 심사위원장에게는 징역 2년, 심사위원 2명에게는 징역 1년 6개월을 구형했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>