일하고, 돌보고, 쉬지 못하는 여성들의 이야기

큰사진보기 ▲성평등노동연구소 '소소'의 네번째 이슈테이블 행사포스터 ⓒ 성평등노동연구소 소소 관련사진보기

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큰사진보기 ▲"서비스 여성노동자, 일가정 양립을 넘어 삶을 유지할 권리로"를 주제로 발표 중인 윤자영 교수. ⓒ 성평등노동연구소 소소 관련사진보기

큰사진보기 ▲"기획노동, 누구나 하지만 대부분 여성이 하는 일"을 주제로 발표 중인 김희경 작가. ⓒ 성평등노동연구소 소소 관련사진보기

큰사진보기 ▲네 번째 이슈테이블 행사를 마치고, 성평등노동연구소 소소의 창립 1주년을 축하하는 참석자들. ⓒ 성평등노동연구소 소소 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 유현미는 서울과학기술대 강사로 사회학, 여성학을 공부하고 가르치며, 성평등노동연구소 '소소'의 운영위원입니다.





지난 10월 28일, 서울 마포구의 복합문화공간 '북티크'에서 여성노동자의 삶을 둘러싼 이야기가 펼쳐졌다. 아늑한 소파와 따뜻한 조명이 놓인 공간에 25명 가량의 사람들이 모였다. 성평등노동연구소 '소소'가 마련한 네 번째 이슈테이블, <직장도, 생활도, 나도 포기하지 않는 여성노동자의 삶을 유지할 권리>가 열린 자리였다.이날은 소소의 창립 1주년을 함께 기념하는 자리이기도 했다. 연구자와 노동조합 활동가, 시민들이 모여 일터와 삶터에서 여성들이 경험하는 노동의 현실을 이야기했다. 일하고, 돌보고, 살림을 꾸리고, 다른 사람의 필요를 살피느라 정작 자신의 삶을 돌볼 시간은 부족한 여성들. 이들의 삶을 유지하기 위해 필요한 권리는 무엇일까.이날 발제자로 초대된 두 사람은 윤자영 충남대 경제학과 교수와 <이 일에는 이름이 없다>의 저자 김희경 작가다. 윤 교수는 민주노총 서비스연맹과 함께 수행한 서비스 여성노동자 실태조사를 바탕으로 '삶을 유지할 권리'라는 문제의식을 제시했다. 김 작가는 가정에서 여성들이 수행해 온 보이지 않는 '기획노동'을 이야기했다.두 사람을 함께 초대한 데에는 특별한 의도가 있다. 일터에서 시작한 이야기와 삶터에서 길어 올린 이야기를 교차해, 여성들이 자신의 삶을 유지하기 위해 감당하는 노동과 책임을 들여다보자는 것이었다.첫 번째 발제자인 윤자영 교수는 익숙한 '일·가정 양립'이라는 말에 질문을 던졌다. 그동안 일·가정 양립 정책은 여성들이 일하면서도 자녀를 양육하고 가족을 돌볼 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞춰 왔다. 하지만 일을 하고 돌봄을 수행하는 것만으로 한 사람의 삶이 유지될 수 있을까. 그 과정에서 소진되는 몸과 마음, 사라지는 인간관계, 회복할 수 없는 시간은 어떻게 할 것인가.윤 교수는 유통판매, 콜센터, 급식, 학습지 등 서비스업에 종사하는 여성노동자들의 현실을 살펴보면서 기존 정책의 한계를 절감했다고 말했다. 이들 중에는 중고령 여성이 많았다. 부모 돌봄, 배우자의 질병, 불안정한 소득, 자신의 건강 문제 등이 복합적으로 얽혀 있었다.특히 서비스 노동자들에게는 자신의 시간을 예측하고 통제하기 어렵다는 문제가 있었다. 고객의 요구에 따라 수시로 일정이 바뀌는 방문점검 노동자, 매번 달라지는 근무표 때문에 가족과의 약속조차 잡기 어려운 백화점·면세점 노동자, 한 사람이 휴가를 내면 동료들의 업무 부담이 커지는 급식 노동자들이 그 사례다. 이들에게 필요한 것은 단순히 노동시간을 줄이거나 육아휴직 제도를 확대하는 것만이 아니다. 자신의 일정을 미리 알 권리, 근무시간을 협의하고 거절할 권리, 충분히 쉬고 회복할 권리가 함께 보장되어야 한다.윤 교수는 이를 '삶을 유지할 권리'라고 명명했다. 자신과 타인의 삶을 지속 불가능하게 소모하지 않으면서 살아갈 수 있도록 시간과 소득, 돌봄과 회복의 사회적 조건을 보장받을 권리다.이날 발제에서 인상적이었던 개념은 '고갈(depletion)'이었다. 경제학에서는 기계나 설비가 사용하면서 낡고 가치가 감소하는 현상을 감가상각이라고 부른다. 그러나 노동하는 인간의 몸과 마음이 얼마나 닳아가는지는 경제의 성과를 측정할 때 제대로 고려되지 않는다. 노동자가 소진되어도 충분히 회복할 시간과 자원이 주어지지 않는다면, 그 비용은 결국 노동자 개인과 가족에게 전가된다. 윤 교수는 경제가 얼마나 성장하고 유지되는지를 묻는 데서 나아가, 그 경제를 유지하는 사람들의 삶이 과연 제대로 유지되고 있는지를 물어야 한다고 강조했다.두 번째 발제자인 김희경 작가는 가정으로 시선을 옮겼다. 그의 책 <이 일에는 이름이 없다>는 살림과 돌봄을 가능하게 만드는 보이지 않는 노동을 다룬다.저녁에 김치찌개를 끓이려면 냉장고에 어떤 재료가 있는지 확인하고, 가족의 식성을 고려해 메뉴를 정하고, 부족한 재료를 구입해야 한다. 아이의 겨울 점퍼 하나를 사기 위해서도 작년 옷이 맞는지 확인하고, 가격과 소재, 아이의 취향을 살피는 일이 필요하다.이처럼 필요를 예측하고, 정보를 알아보고, 결정하고, 결과를 점검하는 일련의 정신적 과정이 바로 기획노동이다.김 작가는 이를 휴대전화에서 끊임없이 작동하는 백그라운드 앱에 비유했다. 눈에 보이지 않지만 계속 에너지를 소모하는 일이라는 의미다. 인터뷰에 참여한 한 여성의 어린 딸은 엄마가 늘 "아, 맞다!"를 반복하자 엄마를 볼 때마다 그 말을 흉내 냈다고 한다.흥미로운 것은 회사에서는 이러한 일이 중요한 업무로 인정된다는 사실이다. 시장을 조사하고, 인력을 관리하고, 재고를 확인하고, 일정을 조율하는 일에는 각각 이름이 있고 보상도 따른다. 하지만 가정에서 이루어지는 유사한 일들은 그저 '엄마가 알아서 하는 일'이 된다.가사노동의 실행을 부부가 나누더라도 기획노동은 여전히 여성에게 집중되는 경향이 있다. 남편이 아이를 등원시키더라도 준비물과 예방접종 일정을 확인하는 사람은 아내인 경우가 많다. 남편이 설거지를 하더라도 세제가 떨어졌는지 확인하고 새로 구입하는 일은 주로 아내의 몫이다.그런데 김 작가가 주목한 기획노동은 맞벌이 부부의 가사와 육아에만 머물지 않는다. 장애 자녀를 돌보는 부모, 아픈 부모를 간병하는 비혼 자녀, 그리고 장애 당사자가 자신의 삶을 유지하기 위해 수행하는 기획노동까지 시야를 확장했다.이러한 확장은 저자 자신의 경험에서 비롯되었다. 김 작가는 아버지를 간병하면서 자신이 수행하는 일 역시 기획노동이라는 사실을 깨달았다고 말했다. 부모의 건강 상태를 살피고, 의료·돌봄 서비스를 알아보고, 일정을 조정하고, 여러 기관과 사람을 연결하는 일은 단순한 병간호와는 다른 차원의 노동이었다. 부모 돌봄을 책임지는 비혼 딸들의 경험은 돌봄의 책임이 어떻게 특정한 사람에게 집중되는지 보여준다.그러므로 기획노동은 단순히 부부가 집안일을 어떻게 나눌 것인가의 문제가 아니다. 사람의 삶을 유지하기 위해 누가 정보를 모으고, 결정을 내리고, 책임을 지는가의 문제다. 그 책임이 여성에게 집중되는 현실은 돌봄의 사회적 책임이 충분히 분담되지 않고 있음을 보여준다.김 작가는 이러한 불평등을 개인의 성격이나 능력 차이로 설명해서는 안 된다고 강조했다. 남성들이 집안일에 대해 "시키면 하겠다"고 말하는 것 자체가 누가 책임을 지고 누가 지시를 내리는지를 보여준다. 누군가에게 일을 시키는 것도 기획노동이다.그래서 김 작가는 단순히 가사노동을 반반 수행하는 것만으로는 충분하지 않다고 말했다. 필요한 일을 스스로 알아차리고 계획하며 책임지는 경험까지 함께 나누어야 한다. 무엇보다 돌봄을 여성의 본능이 아니라, 누구나 배우고 익히는 역량으로 이해해야 한다고 강조했다.두 발제가 끝난 뒤 이어진 대화에서는 서로 다른 문제의식이 연결됐다.윤 교수는 기획노동을 수행하는 여성이야말로 가족의 삶을 실질적으로 유지하는 사람이라는 점에 주목했다. 흔히 '가장'이라고 하면 가족에게 소득을 제공하는 사람을 떠올리지만, 가족 구성원의 필요를 파악하고 일상을 조직하는 사람이 없다면 가정은 제대로 유지될 수 없다. 그런데 바로 그 책임 때문에 여성들은 자신의 노동시간을 조정하고, 경력을 중단하고, 건강과 관계를 희생한다. 불규칙한 근무시간을 감당해야 하는 서비스 여성노동자에게 이러한 부담은 더욱 크게 나타날 수밖에 없다.김 작가도 일터의 제도 개선만으로 여성의 삶이 달라지기는 어렵다고 지적했다. 근무시간이 줄고 휴식이 보장되더라도 가정에서 기획노동이 여성의 책임으로 남는다면, 여성은 여전히 자신의 시간을 갖기 어렵기 때문이다. 여성들이 원하는 것은 일하고, 돌보고, 관계를 맺고, 쉬는 삶의 여러 영역을 스스로 선택하고 주도할 수 있는 조건이지 않을까.두 발제자의 대화는 일터와 삶터를 분리해서는 여성노동자의 현실을 제대로 이해할 수 없다는 점을 보여주었다. 노동시장에서의 불평등과 가정에서의 성별 분업은 서로 맞물려 여성의 삶을 제약하고 있다.이어진 청중과의 대화는 두 발제가 현실에서 어떤 의미를 갖는지 더욱 선명하게 드러냈다. 백화점면세점판매서비스노동조합의 한 참석자는 '감가상각'이라는 표현이 특히 와닿았다고 말했다. 오랫동안 같은 자리에서 일한 판매 노동자들은 하지정맥류와 무지외반증 같은 질환을 안고 살아간다. 인력은 충원되지 않고 노동자의 연령은 높아지면서 몸과 마음의 소진은 더욱 심각해지고 있다. 노동자가 닳아가는 만큼 회복할 수 있는 조건이 마련되어 있지 않다는 이야기는 '삶을 유지할 권리'가 추상적인 구호가 아니라 절실한 현장의 요구임을 체감하게 했다.서비스연맹 정책연구원의 한 참석자는 자신의 육아 경험도 털어놓았다. 부부가 육아를 반반 나누기로 했고 자신이 실제 돌봄에 투입하는 시간도 길었지만, 기저귀 구입이나 예방접종 일정, 아이의 계절 옷을 챙기는 일은 여전히 아내가 담당했다는 것이다. 심지어 자신을 자녀의 주 양육자이자 제1연락처로 등록했는데도 학교와 학원에서는 아내에게 연락했다.이 경험은 기획노동의 불평등이 개인의 의지만으로 해결되기 어렵다는 사실을 보여준다. 가정 밖의 제도와 서비스마저 어머니를 주 돌봄 책임자로 계속 상정하고 있다.다른 참석자는 결혼 준비 과정에서 웨딩플래너가 자신에게만 연락하자 일부러 남편의 연락처를 먼저 기재했던 경험을 소개했다. 출산 준비 과정에서 남편이 신청한 기저귀 샘플 안내 문자에도 '산모님'이라는 호칭이 붙어 있었다고 한다. 이러한 경험들은 일상에 깊이 자리한 성별 분업의 관행을 돌아보게 한다.토론에서는 여성들이 돌봄 부담을 덜기 위해 일부러 집안일을 하지 않고 버티는 전략이 효과적인지도 논의되었다. 김희경 작가는 이러한 방식이 또 다른 감정적 부담을 만들어낼 수 있다고 지적했다. 윤자영 교수는 돌봄의 경우, 도움이 필요한 사람을 앞에 두고 끝까지 버티는 것이 어렵다는 점을 짚었다.나아가 돌봄은 단순한 부담이 아니라 욕망과 욕구의 문제이기도 하다. 그렇기에 돌봄의 불평등 해결은 여성에게 돌봄을 포기하라고 요구하는 것이 아니라, 누구나 돌볼 수 있고 돌봄 받을 수 있는 조건을 만드는 일이어야 할 것이다.토론 후반에는 근무시간에 대한 노동자의 통제권을 어떻게 제도화할 것인지에 관한 질문도 이어졌다. 윤 교수는 노동시간의 총량뿐 아니라 근무일정을 얼마나 미리 알 수 있는지, 일정을 변경하거나 취소할 때 어떤 보상이 이루어지는지, 노동자가 불이익 없이 거절할 수 있는지 등을 제도적으로 논의해야 한다고 강조했다. 서비스 노동자의 시간과 삶을 존중하는 일은 사업주와 국가뿐 아니라 서비스를 이용하는 시민들의 책임이기도 하다고 덧붙였다.이날 대화에서 반복해서 등장한 것은 '이름'과 '권리'라는 단어였다.우리는 오랫동안 여성들이 감당하는 노동을 당연한 것으로 여겨왔다. 그러나 이름을 붙이면 보이지 않던 것이 보이기 시작한다. 기획노동이라는 이름을 통해 여성들이 감당해 온 정신적 부담과 책임을 드러낼 수 있고, 삶을 유지할 권리라는 언어를 통해 노동자가 일하는 동안 무엇을 잃고 있는지, 그것을 회복하기 위해 무엇이 필요한지를 사회적으로 요구할 수 있다.한편, 이날의 이야기를 들으며 개인적으로는 또 하나의 질문이 남았다. 기획노동이 여성에게 집중되는 현실을 바꾸는 것과 더불어, 우리가 돌봄과 가사노동에 요구하는 기준과 기대 자체를 조금 낮출 수는 없을까 하는 고민이었다.김희경 작가 발제에서 언급된 '집중적 모성 이데올로기'가 이러한 고민과 맞닿아 있다. 오늘날 자녀를 양육한다는 것은 단순히 먹이고 입히고 돌보는 일을 넘어, 아이의 발달과 교육, 정서와 건강을 끊임없이 살피고 관리하는 일이 되었다. 가사와 돌봄에서도 더 세심하고 완벽한 수행을 요구받는다. 좋은 부모, 좋은 양육자, 좋은 돌봄 제공자가 되기 위해 알아야 할 것과 챙겨야 할 것이 너무 많다.보이지 않던 기획노동에 이름을 붙이고 그 가치를 인정하며, 책임을 공정하게 나누는 일은 반드시 필요하다. 다만 한 걸음 더 나아가, 그렇게 나누어야 할 노동의 양과 기준 자체를 다시 질문해 볼 필요도 있지 않을까.우리는 아이를 위해 언제나 최선의 선택을 해야 하고, 가족의 건강과 생활을 빈틈없이 관리해야 한다는 기대 속에서 살아간다. 그러나 모든 것을 미리 알아보고 준비하고 관리하는 것이 과연 좋은 돌봄의 유일한 방식일까. 때로는 조금 덜 챙기고, 덜 계획하고, 완벽하지 않아도 괜찮다고 서로 인정하는 것이 필요하지는 않을까.이는 돌봄의 가치를 낮추거나 책임을 회피하자는 이야기가 아니다. 오히려 돌봄을 지속가능하게 만들기 위해서라도, 돌봄을 수행하는 사람에게 부과되는 과도한 기대와 부담을 덜어내자는 제안이다. 특히 여성들에게 요구되어 온 '좋은 엄마', '좋은 아내', '좋은 딸'의 기준을 돌아볼 필요가 있다. 돌봄의 책임을 평등하게 나누는 것만큼이나, 서로의 불완전함에 관대해지고 돌봄의 방식에 더 많은 여지를 허용하는 일도 중요할 것 같다.이날 행사는 지난 1년간 여성노동의 현실을 드러내고 새로운 의제를 발굴해 온 소소가 앞으로 어떤 질문을 던져야 할지 보여주는 자리이기도 했다. 이름 없는 노동에 이름을 붙이는 일, 개인의 고통을 사회적 권리의 언어로 바꾸는 일. 그리고 우리가 서로에게 요구하는 돌봄의 기준을 다시 생각하는 일. 이번 이슈테이블은 그 중요한 작업을 함께 이어가자는 초대장이다.