주미 러시아 대사 사망…트럼프 정부와 관계개선 이끌던 베테랑

큰사진보기 ▲별세한 알렉산드르 다르치예프 주미 러시아 대사 ⓒ 주미 러시아 대사 웹사이트 관련사진보기

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러시아 외무부는 11일(현지시각) 알렉산드르 다르치예프 주미 러시아 대사가 갑작스럽게 사망했다고 발표했다. 향년 66세.외무부는 이날 텔레그램 공식 채널에 올린 부고 성명에서 "외무부 지도부와 직원들은 깊은 슬픔 속에 러시아 연방 특명전권대사인 다르치예프 주미 대사가 11월 11일 갑자기 별세했음을 알린다"고 밝혔다. 성명에서는 사망 원인이 공개되지 않았다.<로이터통신>에 따르면 마리야 자하로바 외무부 대변인은 이후 텔레그램을 통해 다르치예프 대사가 모스크바에서 만성 질환으로 숨졌다고 밝혔다. 구체적인 병명은 공개되지 않았다.외무부는 "우리는 뛰어난 외교관이자 경험 많은 지도자, 따뜻한 동료이자 멘토를 잃었다"고 애도했다.이어 "탁월한 전문가이자 미국 문제의 저명한 전문가였던 다르치예프 대사는 러시아 외교정책에서 가장 어려운 분야 가운데 한 곳에서 복무했다"고 평가했다.외무부는 "고인의 가족과 지인들에게 진심 어린 깊은 조의를 표한다"며 "너무 일찍 우리 곁을 떠난 동료에 대한 소중한 기억은 우리 마음속에 영원히 남을 것"이라고 덧붙였다.워싱턴DC 주재 러시아 대사관도 이날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 성명에서 "대사관 직원들은 알렉산드르 니키티치 다르치예프 대사가 11월 11일 갑자기 별세했음을 깊은 유감 속에 알린다"고 밝혔다.대사관은 "알렉산드르 니키티치는 평생을 북미에서 러시아의 이익을 굳건히 수호하고 미국과 대등한 관계를 구축하는 데 헌신했다"고 추모했다.이어 "그는 부하 직원들에 대한 신뢰와 사람에 대한 깊은 존중으로 기억될 것"이라며 "필요할 때 언제든 기댈 수 있는 경험 많은 선배의 지지를 모든 직원이 느낄 수 있는 업무 환경을 만들고 직원들을 하나로 모으려고 늘 노력했다"고 전했다.대사관은 "우리 모두는 그의 따뜻함과 친절, 진심에 같은 마음으로 화답했다"며 "그에 대한 기억은 우리 마음속에 영원히 남을 것"이라고 덧붙였다.자하로바 대변인은 전 세계로부터 조의를 받았다고 전했다. <워싱턴포스트>에 따르면 그는 또 "미국 언론의 '상어'들이 더 활발해져 추악한 음모론을 퍼뜨리고 있다"고 주장했다. <워싱턴포스트>는 이 발언이 구체적으로 무엇을 가리키는지는 설명하지 않았다.다르치예프 대사는 2025년 3월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 임명으로 주미 대사직을 맡았다. <로이터통신>은 베테랑 외교관인 그가 과거 서방을 공개적으로 비난하는 발언으로 알려져 있었다며, 도널드 트럼프 행정부와의 관계 개선을 이끌기 위해 임명됐다고 전했다. 이런 관계 개선 움직임은 우크라이나와 유럽 국가들을 긴장시켰다고 이 통신은 설명했다.<모스크바타임스>는 다르치예프 대사가 트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 미러 관계가 갑자기 해빙 국면에 들어선 가운데 안토노프 전 대사의 후임으로 부임했다고 전했다. 이 매체는 러시아 외교관 출신인 보리스 본다레프의 말을 인용해 다르치예프 대사가 유리 우샤코프 푸틴 대통령 외교담당 보좌관의 후원을 받은 인물이라고 보도했다. 본다레프는 우크라이나 침공에 항의해 제네바 주재 대표부에서 공개 사임한 바 있다. 또 임명 당시 관측통들은 최근 몇 년간 모스크바와 워싱턴의 주요 현안이 더 높은 차원에서 다뤄져 왔다며 다르치예프 대사가 큰 영향력을 행사하지는 못할 것으로 봤다고 전했다.다르치예프 대사는 1992년 소련 해체 이듬해 외교관으로 입문한 북미 문제 전문가다. <인터팍스통신>에 따르면 그는 이후 본부와 해외 공관에서 다양한 보직을 거치며 북미국 부국장, 주미 대사관 공사참사관, 북미국장을 역임했다. <모스크바타임스>는 그가 2000년대 후반 주미 대사관에서도 근무했다고 전했다. 2014~2021년 주캐나다 대사, 2021~2025년 외무부 북미국장을 지냈으며, 지난해에는 튀르키예 이스탄불에서 열린 우크라이나 전쟁 관련 미국과의 회담에서 러시아 대표단을 이끌었다.워싱턴 주재 러시아 대사관 웹사이트의 프로필에 따르면 그는 2024년 말 해임된 아나톨리 안토노프 전 대사의 후임이다. 북미국장에 앞서 북대서양국장을 지낸 것으로도 알려졌다.<모스크바타임스>는 크렘린궁이 사망 직후 즉각 논평하지 않았으며 미국 당국자들도 성명을 내지 않았다고 전했다.