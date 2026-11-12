이 대통령 국정지지율 44%... "SNS·유튜브 소통 줄여야" 51%

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 국무회의에서 자료를 살피고 있다. 2026.11.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청와대가 이재명 대통령이 출연하는 신규 유튜브 프로그램 ‘대통령의 Y’ 촬영 장면을 4일 공개했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 여의도 국회 본회의장에서 '윤석열 정권 검찰청·국가정보원·감사원 등의 조작수사·조작기소 의혹 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안 수정안'이 재석 의원 168명 중 찬성 167명, 반대 1명으로 가결됐다. ⓒ 유성호 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 12일 발표된 전국지표조사(NBS) 11월 2주차 조사에서 44%로 집계됐다. 직전 조사(10.26~28) 대비 2%p 하락했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 47%로 나타났다. 모름/무응답은 9%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 6987명, 응답률 14.3%)에게 휴대전화 가상번호를 이용한 전화면접조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.연령·지역별로 보면 40대(1%p↑, 59%→60%, 부정평가 33%)와 50대(2%p↑, 58%→60%, 부정평가 35%), 대전/세종/충청(-, 50%→50%, 부정평가 42%)과 전남광주/전북(7%p↓, 78%→71%, 부정평가 20%)의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다.그 외 연령대를 보면 18·19세 포함 20대(7%p↓, 38%→31%, 부정평가 44%)와 30대(14%p↓, 44%→28%, 부정평가 58%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 큰 폭의 하락을 보였다. 60대(2%p↓, 43%→41%, 부정평가 55%)와 70대 이상(6%p↑, 32%→38%, 부정평가 57%)의 긍정평가는 30% 후반대에서 40% 초반대로 집계됐다.지역별로는 서울(6%p↓, 40%→34%, 부정평가 54%)과 부산/울산/경남(5%p↓, 44%→39%, 부정평가 55%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 하락해 30%대로 집계됐다. 인천/경기(4%p↑, 43%→47%, 부정평가 43%)의 긍정평가는 40% 후반대, 대구/경북(8%p↓, 32%→24%, 부정평가 65%)의 긍정평가는 20%대로 조사됐다.더불어민주당 지지층(n=349)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 86%(부정평가 9%), 국민의힘 지지층(n=252)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 7%(부정평가 86%)로 엇갈렸다.이념성향 진보층(n=250)과 보수층(n=293)의 변화도 이와 비슷했다. 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 오른 77%(부정평가 19%), 보수층의 긍정평가는 5%p 내린 16%(부정평가 78%)로 나타났다. 중도층(n=351)의 변화가 가장 컸다. 긍정평가는 직전 조사 대비 9%p 내린 43%, 부정평가는 7%p 오른 46%로 조사됐다.NBS는 이번 조사에서 "이재명 대통령이 SNS나 유튜브 등을 통해 정책 방향이나 입장을 직접 밝히는 것"에 대한 의견도 물었다.그 결과 "충분한 검토 없는 발언으로 혼란이 우려돼 줄여야 한다"는 의견이 51%로 나타났다. "국민과 직접 소통할 수 있어 지금처럼 계속해야 한다"는 의견(42%)보다 우세하게 나타난 것. 모름/무응답은 7%였다.특성별 응답층으로 보면 40대(계속해야 57%-줄여야 40%)와 50대(51%-46%), 민주당 지지층(73%-24%), 진보층(65%-32%)에서는 "계속해야 한다"는 의견이 과반으로 나타났다. 또 대통령 국정수행 긍정평가층(n=440)의 74%는 "계속해야 한다"에 공감한 반면, 대통령 국정수행 부정평가층(n=466)의 83%는 "줄여야 한다"에 더 공감한다고 밝혔다.윤석열 정부 시기 검찰 등 국가기관의 수사·기소 조작 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'의 국회 본회의 통과에 대해서는 긍·부정평가가 엇비슷하게 나타났다."잘된 일"이라는 응답은 41%, "잘못된 일"이란 응답은 39%였다. 모름/무응답은 19%였다. 40대(긍정 53%-부정 27%)와 50대(61%-32%), 민주당 지지층(79%-9%), 진보층(76%-12%)에서는 긍정평가가 우세했다. 이념성향 중도층에서는 "잘된 일" 42%, "잘못된 일" 38%로 두 의견이 오차범위 내 격차였다.한편, 정당 지지도는 직전 조사와 비슷한 수준으로 나타났다. 민주당 지지도는 직전 조사 대비 1%p 내린 35%, 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 변화 없는 25%였다. 그 외 조국혁신당 4%, 개혁신당 1%, 진보당 1% 등의 순으로 조사됐다. 지지정당 없음 등을 택한 태도유보층은 33%였다.이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.