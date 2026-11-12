신선호 하남시의원, 239억 원 사업 전면 재검토 촉구…"기초자료부터 검증해야"

큰사진보기 ▲하남시의회 신선호 의원은 지난 10일 열린 제354회 임시회 제2차 본회의 시정질의에서 총사업비 239억 원 규모의 출렁다리 사업에 대해 홍수위 산정과 인허가, 안전성 등 주요 문제를 지적하며 전면 재검토를 촉구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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이현재 하남시장의 핵심 공약인 '하남~남양주 친환경 출렁다리' 조성사업을 둘러싸고 기초 설계자료 오류 가능성과 현실성 논란으로 도마 위에 올랐다.하남시의회 신선호 의원은 지난 10일 열린 제354회 임시회 제2차 본회의 시정질의에서 총사업비 239억 원 규모의 출렁다리 사업에 대해 홍수위 산정과 인허가, 안전성 등 주요 문제를 지적하며 전면 재검토를 촉구했다.신 의원이 가장 먼저 문제 삼은 것은 사업 예정지의 계획홍수위다. 신 의원은 국토교통부의 공식 하천기본계획상 출렁다리 설치 지점의 계획홍수위가 EL.21m를 넘는데도, 하남시 용역보고서에는 EL.13.38m가 기준값으로 제시돼 있다고 주장했다.두 수치의 차이가 약 8.5m에 달한다는 것이다. 신 의원은 "교량 안전의 생명줄과도 같은 기초 데이터조차 엉터리로 끼워 맞춘 것은, 이 사업이 최소한의 실현 가능성 검토조차 없이 조감도 그려내기에만 급급했다는 명백한 증거"라고 비판했다.사업 예정지의 입지와 인허가 가능성도 도마 위에 올랐다. 신 의원은 해당 지역에 개발제한구역과 상수원보호구역 등 다수의 규제가 중첩돼 있는데도 용역보고서에는 관련 법률에 따른 사업 가능성 검토가 빠져 있다고 지적했다.또 국가하천에 교량을 설치하는 사업임에도 하천관리청과의 사전 협의가 충분히 이뤄지지 않았다는 취지로 문제를 제기했다.안전성에 대한 우려도 나왔다. 신 의원은 팔당댐 하류라는 입지 특성을 고려할 때 극한 홍수나 댐 관련 비상 상황에서 교량과 이용객의 안전을 확보할 수 있는지 면밀한 검토가 필요하다고 주장했다.사업을 공동으로 추진해야 할 남양주시와의 협력 문제도 지적했다. 신 의원은 남양주시가 인허가와 재정 부담 등을 이유로 신중한 입장을 보이고 있다며, 협력 지자체와 충분한 합의 없이 사업을 추진하는 것은 적절하지 않다고 비판했다.이어 "상대 지자체는 멈춰 서 있는데 하남시만 파트너의 동력도 잃은 채 혈세를 쏟아부으려 고집하고 있다"고 말했다.사업의 우선순위에 대해서도 문제를 제기했다. 신 의원은 교통 혼잡과 수석대교 등 지역 현안 해결이 시급한 상황에서 출렁다리 조성에 대규모 예산을 투입하는 것이 타당한지 따져야 한다고 강조했다.그는 "시민들이 매일 겪는 고통은 출렁다리의 부재가 아니라 극심한 교통 체증"이라며 "수석대교 문제 등 시급한 선결 과제는 외면한 채 유지관리비만 낭비하는 전시행정은 종지부를 찍어야 한다"고 밝혔다.