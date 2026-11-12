'장생탄광 귀향추진단', 불교인권상 받는다

일제강점기 일본 야마구치현 우베시 장생탄광에서 희생된 강제징용 노동자들의 유해 귀환을 위해 노력해 온 '장생탄광 희생자 귀향추진단(귀향추진단)'이 불교인권위원회 인권상을 받는다.
불교인권상 심의위원회는 지난 8일 충북 옥천군 동이면 대약사사에서 심사위를 열고 귀향추진단을 제32회 인권상 시상자로 선정했다고 밝혔다.
심의위는 귀향추진단을 인권상 선정 이유로 "2024년 7월 15일부터 6차례 방문을 통해 일본 시민단체인 '조세이탄광 수몰사고를 역사에 새기는 모임(새기는 모임)'과 함께 추모제 및 유해 송환과 가족 찾기 운동을 벌여 오고 있다"며 "이러한 노력으로 올해 1월 13일 이재명 대통령과 다카이치 일본 총리는 조세이탄광에서 발견된 유해의 신원확인을 위한 DNA 감정을 추진하기로 했다"고 밝혔다.
이어 "출범 36년을 맞이하는 불교인권위원회와 인권상 심의위원회는 진실규명 촉구와 역사 회복을 통한 한일 화합을 기원하고 유해 귀환의 노고를 응원하기 위해 불교인권상 수상자로 선정했다"고 설명했다.
귀향추진단은 대구경북지역 사회활동가 중심으로 지난 2024년부터 모두 6차례 일본 우베시에 있는 장생탄광을 방문해 유해 송환 및 DNA 분석을 통한 가족 찾기 운동을 진행해 왔다. 내년 1월에도 시민들과 함께 방문해 추모제를 계획하고 있다.
귀향추진단은 또 일본 시민단체인 '새기는 모임'과 함께 장생탄광 일대를 평화공원으로 만드는 서명운동을 진행하고 있다. 새기는 모임은 한국과 일본 시민들의 서명을 받아 내년 초 우베 시장에게 전달할 예정이다. (장생탄광을 평화공원으로, 서명하러 가기
: https://c.org/DrhsFsfqXh)
해저탄광인 장생탄광은 일제강점기인 1942년 2월 3일 갱도가 무너지면서 바닷물이 침수해 수몰사고로 조선인 노동자 136명을 포함해 총 183명이 수장돼 사망하는 사고가 발생했다.
조선인 사망과 관련 일본 정부는 국민징용령에 따른 '징용'만이 강제성이 있을 뿐이라며 '모집'이나 '관의 알선'에 따른 동원은 강제가 아니라고 주장하고 있다.
하지만 일본 역사학계의 대표적 단체인 '역사학연구회'는 지난 2023년 5워 19일 성명을 통해 "모집 방식은 3단계이지만 모든 단계에서 조선총독부와 경찰의 관여하에 강제적인 동원이 이루어졌고 엄중한 감시 체제하에서 가혹하고 위험한 노동을 장시간 강요당했다"며 강제동원을 인정했다.
역사연구회는 "민족차별이 존재했다는 것이 지금까지의 학술 연구로 분명해졌다"며 "그럼에도 일본 정부가 강제 동원의 역사적 사실을 자의적으로 왜소화하고 있다"고 비판했다.
심사위원장인 명안 스님은 "피해자들의 증언에서도 사실상 감금 상태에서 일했으며 집단 수용된 독신자들의 기숙사 외곽은 3M의 울타리가 설치되었고 단 하나뿐인 출입구는 통제되었다고 한다"며 "이처럼 장생탄광 조선인 사망자들은 일본의 강제 동원으로 희생된 것"이라고 말했다.
시상식은 오는 20일 오후 2시 대한불교조계종 팔공산 동화사 통일대불전에서 열린다.