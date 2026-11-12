'장생탄광 귀향추진단', 불교인권상 받는다

▲장생탄광희생자귀향추진단은 19일 오전 대구공항에서 일본 다카이치 총리의 방한에 앞서 기자회견을 열고 장생탄광 희생자 유골 DNA 감정과 유족들에게 조속히 송환해줄 것 등을 요구했다. ⓒ 장생탄광희생자귀향추진단 관련사진보기