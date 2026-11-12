"제주트램, '공항연계 복합개발' 낀 민간투자 방식 제안"

큰사진보기 ▲서은진주제 발표를 하고 있는 서은진 (주)플랜에이디벨롭먼트 대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사업시행 구조서은진 대표가 제안한 ‘사업시행구조 검토안’ ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론자들종합토론에 임하는 토론자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '뉴스N제주'에도 실립니다.

위성곤 제주특별자치도지사가 취임 이후 재검토 중인 '제주트램'을 민간투자사업(BTO 등) 및 공항연계 복합개발 부대사업 방식으로 추진해야 한다는 제안이 나왔다. 대규모 재정 투입에 따른 지방재정 부담을 완화하고, 제주국제공항의 만성적인 혼잡 문제를 동시에 해결하기 위한 구체적인 민자사업 실행 모델이 제시되어 주목받고 있다.(주)플랜에이디벨롭먼트 서은진 대표는 11일 서울 서초구 양재동 엘타워 2층에서 개최된 한국철도학회 정책운영분과 세미나에서 '제주트램과 공항연계 복합개발'이라는 주제 발표를 통해 제주트램 도입의 타당성과 민간투자사업 및 부대사업을 활용한 추진방안을 종합적으로 발표했다.서 대표의 발표에 따르면, 국토교통부는 2026년 6월 26일 '제1차 제주특별자치도 도시철도망 구축계획(국토교통부 고시 제2026-303호)'을 최종 승인·고시했다. 제주트램 사업은 2026년부터 2035년까지 1개 노선 총 12.91km를 구축하는 사업으로, 총사업비는 5302억 원이 소요될 것으로 추정된다.제주트램 도입 논의는 2010년 11월 공항을 경유하는 무가선 트램 사전타당성 조사를 시작으로, 2022년 제4차 대중교통계획안 반영 및 2024~2025년 도민설명회와 공청회를 거쳐 결실을 맺었다.타당성 검토 과정에서 진행된 8개 대안 평가 결과, 경제성(B/C 0.7 이상)과 종합평가(AHP 0.5 이상) 기준을 가장 우수하게 충족한 '제주 1호선(2안)'이 최종 대상 노선으로 확정됐다. 해당 노선은 제주노형(제주고 인근)을 출발하여 제주국제공항과 동문시장을 경유한 뒤 제주항 국제여객터미널에 도달하는 구간이다.제주 1호선(2안)은 2035년 기준 하루 수송수요가 5만3841명에 달할 것으로 예측되었으며, 경제성(B/C) 0.79, 종합평가(AHP) 0.72를 기록해 가장 높은 평가를 받았다. 반면 제주 2호선(공항~화북지구), 제주 3호선(순환선), 제2공항 연결선 등은 향후 차기 도시철도망 구축계획 수립 시 검토할 장기검토 노선으로 분류됐다.서은진 대표는 제주트램 총사업비 5302억 원 규모와 경제성 B/C(0.79) 여건을 고려할 때, 단독 재정사업으로 추진할 경우 지방재정에 심각한 부담을 줄 수 있다고 지적했다. 이에 대한 현실적 대안으로 민간자본을 유치하고 위험을 분담하는 민간투자방식(BTO, BTO-rs, BTO-a 등)의 검토가 시급하다고 제안했다.특히 서 대표는 <사회기반시설에 대한 민간투자법> 제21조에 규정된 '부대사업' 제도를 핵심 해결책으로 꼽았다. 부대사업은 민간투자사업 시행자가 본사업과 연계하여 추진하는 개발사업으로, 투자비 보전, 이용자 사용료 인하, 주무관청의 재정부담 완화에 기여하는 제도다.최근 서울 9호선 1단계, 신안산선, GTX-C, 대장홍대선 등 주요 민자철도 사업에서도 사업 제안 시 부대사업 계획과 예상 수입 제출이 필수적으로 요구되거나 권장되는 추세다. 서 대표는 제주트램 역시 민자사업 신청 단계부터 부대사업 수익을 반영하여 운영 기간의 재정지원 규모를 줄여야 한다고 강조했다.발표에서는 제주도의 인구·주택 시장 현황과 공간구조 분석에 따른 맞춤형 부대사업 방향도 제시됐다.2040 제주특별자치도 도시기본계획에 따르면, 제주시 도심생활권은 인구 50.3만 명(제주 전체 인구 69.3만 명의 72.6%)이 거주하는 중추 거점으로, 제주공항 및 신항만과 연계한 구도심 활성화와 신교통수단 도입이 핵심 과제로 반영되어 있다.그러나 제주도의 주택보급률은 105.7%로 전국 평균(102.9%)을 웃돌고 있으며, 준공 후 미분양 주택 비율이 71.6%(제주시 1367호, 서귀포시 997호)에 달하는 등 인구 증가세 둔화와 주택 시장 적체가 심각한 상황이다. 1인당 GRDP 역시 3990만 원으로 전국 평균 대비 약 1천만 원 낮은 편이다.이 때문에 일반적인 분양·주거 중심의 부대사업은 성공하기 어렵다는 것이 서 대표의 분석이다. 대신 제주 교통수요의 97%를 차지하는 항공 이용객(2024년 기준 연간 2980만 명)과 국내선 항공 여객 중 제주노선 비율 87.7%라는 압도적인 항공 수요를 직접 활용하는 '공항 연계형 복합개발'이 실효성 있는 대안으로 제시됐다.현재 제주공항은 터미널 면적(12만5867㎡) 대비 연간 여객 수가 약 2980만 명에 이르고, ㎡당 여객 수가 237명으로 전국 14개 공항 중 가장 혼잡하다. 또한 기상 악화 등으로 인한 전체 결항 건수 중 제주공항이 차지하는 비중이 37.3%(1502편)에 달해 공항 내부의 대기 공간 포화(saturation) 문제가 지속적으로 발생하고 있다.서 대표는 공항의 일부 기능을 외부로 이전해 트램역과 연계하는 '제주 트램 플로우(JEJU TRAM FLOW)' 수송·지원 콘셉트를 제안했다. 공항 인근 정거장 일원 약 5만~10만㎡ 대지에 연면적 6만~10만㎡ 규모의 거점시설을 단계별로 구축하는 구상이다. 서 대표의 제안을 모두 2단계로 구성되는데, 그 내용은 다음과 같다.- 1단계 (환승 및 이용객 지원시설): 렌터카 통합 차고지 및 하우스, 신규 시외버스터미널, 자전거 스테이션 등 환승시설(2만5000~4만㎡)과 함께 승무원 전용 임대숙소, 캡슐호텔, 수하물 보관·배송 시설 등 이용객 지원시설(2만~3만5000㎡)을 선제적으로 구축한다.- 2단계 (공항 기능 분산시설): 한국공항공사(KAC) 및 주요 항공사(대한항공, 제주항공 등 23개 상주 관계사 및 상주인원 1000여 명)와의 협의를 통해 도심 체크인, 이지드랍 수하물 위탁, 면세품 인도장, 항공관계사 업무시설(1만5000~2만5000㎡)을 이전·조성한다.이러한 지원시설을 통해 입도객은 공항에서 트램을 이용해 렌터카나 숙소로 편리하게 이동하고, 출도객은 외부 지원시설에서 수하물을 미리 위탁·수속한 후 트램으로 공항에 이동함으로써 공항 혼잡도를 대폭 줄일 수 있다.부대사업의 구체적인 추진방식으로는 사유지 매입 부담과 초기 재원 확보 문제를 해결하기 위해 공공이 50%를 초과 출자하는 '민관합동 도시개발사업' 방식이 제시됐다.도시개발법상 공공기관 지분이 50%를 초과할 경우 구역지정 고시 기준 토지수용 요건이 완화되는 이점이 있다. 성남 백현마이스(성남마이스PFV), 하남 캠프콜번, 광명동굴 주변 도시개발사업((주)광명문화복합단지PFV) 등 다수의 공공출자 도시개발 선례가 이를 뒷받침한다.사업 시행 구조는 단일 민관합동 SPC(특수목적법인)를 설립하여 본사업(제주트램 건설·운영)과 부대사업(공항연계 복합개발)을 동시에 수행하는 방식이다. 제주특별자치도를 주무관청으로 하고, JDC(제주국제자유도시개발센터), JPDC(제주특별자치도개발공사), KAC(한국공항공사) 등 공공기관이 50% 초과 지분으로 참여하며, 민간 부문(건설사, 운영사, 재무투자자 FI)이 50% 미만으로 참여하는 형태다.이렇게 조성된 공항연계 복합시설을 항공사, 조업사, KAC, 렌터카 및 숙박 운영사 등에 장기 선임대(Master Lease)하여 안정적인 임대수익을 확보하고, 이 수익을 트램 본사업에 교차 보전함으로써 지방자치단체의 재정지원을 획기적으로 낮출 수 있다는 설명이다.서은진 대표는 결론을 통해 "공공출자형 민간투자사업과 공항연계 부대사업을 결합하면 제주트램의 재정부담 완화, 제주공항 혼잡 해소, 교통수단 간 Hub & Spoke 환승체계 구축, 트램 이용객 및 운임수입 증대라는 4가지 효과를 동시에 달성할 수 있다"고 강조했다.다만 이를 실현하기 위해서는 향후 ▲민투법 및 도시개발법상 부대사업 범위·규모 산정 ▲JDC·JPDC 등 공공기관의 출자 타당성 검토 및 이사회 의결 ▲한국공항공사 및 항공사와의 도심 수속·보안 규정 및 기능 외부화 범위 협의 ▲후보 부지 구체화 및 사업성 분석 ▲도시철도망 구축계획 및 실시협약 반영 등 면밀한 후속 검토 과제가 조속히 이뤄져야 한다고 설명했다.한편, 이날 한국철도학회 정책운영분과 세미나에서는 서은진 대표의 '제주트램과 공항연계 복합개발'이라는 주제 발표 외에도 '서울시 철도 거점도시공간 재편 전략(민승현 박사, 서울연구원)', '철도와 도시를 잇는 계획적 선택 - 서울역 북부역세권 개발의 공간전략(이종화 수석, HK건축)', '역세권 통합개발을 통한 도시관리방안 구상(김승주 박사, SH)', '철도와 도시의 동반성장, 부동산 가치의 재편(김선주 교수, 경기대학교)' 등 철도와 도시의 상호 가치 창출에 대한 여러 주제발표가 있었다.주제 발표 이후에는 김현 교수(국립한국교통대학교)를 좌장으로 하여 김영철 교수(KAIST), 박경현 박사(국토연구원), 김형민 부장(국가철도공단 철도지하화추진단), 강갑생 국장(중앙일보) 등이 참여하는 종합토론이 있었다.