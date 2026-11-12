정의용 "사드 수용 내가 건의, 배치 방해·지연 말 안돼"

큰사진보기 ▲‘탈북어민 강제북송’ 사건으로 재판에 넘겨진 정의용 전 국가안보실장이 10월 21일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 항소심 선고 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정의용 실장 "트럼프 대통령과"미국 동부시간으로 2018년 3월 8일 오후 정의용 국가안보실장이 미국 워싱턴 백악관 웨스트윙 앞에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 면담 결과를 발표하고 있다. 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 5월 중 북미정상회담을 연다는 소식이었고, 트럼프 대통령의 요청으로 정 실장 등이 발표하게 됐다. 왼쪽은 서훈 국정원장. 오른쪽은 조윤제 주미대사. ⓒ 청와대 제공=연합뉴스 관련사진보기

사드 사건 검찰 구형에 대한 입장문

지난 11월 9일 사드(THAAD) 관련 사건의 결심공판에서 검찰은 피고인들이 자신들의 책임을 부하 직원들에게 전가하고 있다고 주장하였다. 그러나 피고인 누구도 당시 정부의 정책적 판단과 지시에 따른 책임을 부하 직원들에게 떠넘길 생각이 추호도 없다. 책임져야 할 일이 있다면 마땅히 책임질 것이다. 그러나 검찰 주장대로 군사기밀의 누설을 지시하거나 공모한 사실이 없으며, 따라서 검찰의 기소와 구형을 받아들일 수 없다.

본인은 이번 사건이 윤석열 정부 출범 이후 동해 북한 흉악범 추방 사건과 서해 공무원 피살 사건에 이어 반복되어 온 전임 정부의 외교안보 정책에 대한 정치적 보복의 연장선에 있다고 생각한다. 이들 사건은 모두 당시의 복잡한 외교안보 상황에서 이루어진 정책적 판단과 그 집행 과정을 사후적으로 문제 삼아 국내 정치적 논란과 감사원 감사, 검찰의 수사와 기소로 이어졌다는 공통점이 있다.

첫째, 문재인 정부는 사드 배치를 지연하거나 방해한 것이 아니라, 오히려 전임 정부의 결정을 존중하여 배치를 조기에 완료하고 한미 동맹 관계를 한층 강화하였다. 2016년 7월 박근혜 정부는 야당이 요구한 충분한 공론화 과정 없이 사드 배치 결정을 전격 발표하였다. 이로 인해 중국의 광범위한 경제적 보복이 이어졌고, 관계는 급속히 악화되었다. 이어 2017년 4월 26일 대통령 탄핵으로 조기 대선이 진행되던 가운데 권한대행 체제의 정부는 환경영향평가도 거치지 않고 사드 장비의 일부를 성주 기지에 전격 배치하였다. 신정부 출범을 불과 2주 앞둔 시점이었다.

대통령직인수위원회도 없이 출범한 신정부에 대해 사드 배치의 구체적 경위와 관련 사항을 인계조차 하지 않았다. 그러나 문재인 정부는 사드 배치 과정에 많은 문제점이 있었으나 전임 정부의 관계관들에 대해 책임을 묻지 않기로 하였다. 또 사드 배치를 둘러싼 국내적 갈등을 해결하는 동시에, 당시 북한의 핵·미사일 도발로 미국의 신임 트럼프 행정부에서는 대북 군사조치 가능성마저 제기하고 있는 상황에서 한반도 안보 상황을 평화적으로 관리하면서, 사드 배치로 심각하게 악화된 한중 관계를 복원해야 하는 어려운 과제를 떠안았다.

본인은 2017년 5월 국가안보실장 취임 직후 문재인 대통령께 사드 배치를 수용하되, 한반도 문제의 평화적 해결과 한국의 주도적 역할을 미국으로부터 확인받는 방안을 건의하였고, 대통령의 재가를 받아 비밀리에 미국을 두 차례 방문하여 맥마스터 백악관 국가안보보좌관과 이러한 방안에 관해 협의하였다, 그 결과 한반도 문제와 북핵 문제의 평화적 해결, 한반도 문제 해결 과정에서 한국의 주도적 역할 인정, 북한이 올바른 선택을 할 경우 밝은 미래를 보장한다는 세 가지 원칙을 6월 말 워싱턴에서 개최된 첫 한미 정상회담의 공동성명에 반영하였다.

문재인 정부는 이러한 원칙에 따라 한미 동맹을 강화해 나가면서 2017년 9월 잔여 발사대 배치를 완료하여 사드 체계의 정상적 운용의 기반을 마련하였다. 같은 해 12월에는 문재인 대통령의 중국 국빈 방문을 통해 한중 관계 개선에도 상당한 진전을 이루었다. 이후 세 차례의 남북 정상회담과 세 차례의 북미 정상회담을 성사시켰다. 다만 당시 미국의 잘못된 판단과 북한의 미숙한 협상력으로 인해 한반도의 항구적 평화의 기틀을 마련할 수 있는 절호의 기회를 놓친 것은 매우 유감스러운 일이었다.

본인은 국가안보실장으로 재직하는 동안 3명의 미국 백악관 국가안보보좌관들을 상대하면서 이들과 30여 차례의 대면 협의와 100여 차례의 전화 통화를 가졌지만, 2017년 9월 사드 배치 완료 이후 미국 측이 사드 기지 운용과 관련하여 심각한 문제를 제기한 기억이 없다. 오히려 국내의 강한 반대에도 불구하고 한미 동맹을 강화하는 방향으로 사드 기지 운용에 협조한 데 대해 감사를 표시하였다. 이러한 사실들은 문재인 정부가 사드 배치를 고의로 지연하거나 방해하였다는 윤석열 정부의 주장이 얼마나 사실과 다른지를 보여준다.

둘째, 사드 기지 운영 과정에서 정부가 일관되게 견지한 원칙은 군사적 임무의 차질 없는 수행과 지역 주민의 생명·안전 보호였다. 사드 배치 이후 성주 기지 주변에서는 주민과 반대 단체에 의해 기지 진입로가 사실상 봉쇄되는 상황이 이어졌다. 정부는 이러한 상황에서 군사적 임무를 수행하면서도 주민들과의 불필요한 물리적 충돌을 방지하는 것이 중요하다고 판단하였다. 2002년 미군 장갑차에 의해 두 여중생이 희생된 이른바 '효순·미선이 사건'으로 촉발된 전국적인 촛불 집회와 반미시위를 반면교사로 삼았다.

정부는 군사작전의 보안을 유지하는 범위에서 주민들의 알 권리를 존중하고, 안전과 직접 관련되는 사항에 대해서는 필요한 정보를 제공한다는 기본 방침을 수립하였으며, 국방부로 하여금 현지 연락관을 상주시켜 주민들과 지속적으로 소통하도록 하였다. 이는 군사기밀을 외부에 누설하기 위한 것이 아니라, 군사적 임무의 수행과 민간인의 안전이라는 두 가지 국가적 책무를 조화롭게 이행하기 위한 것이었다. 당시 국가안보 책임자들로서는 부하 직원들에게 군사기밀을 반대단체에 누설하도록 지시한다는 것은 상상조차 할 수 없는 일이었다.

셋째, 2020년 5월 29일 사드 장비 수송 작전과 관련한 검찰의 기소는 당시의 현장 상황과 정부의 정책적 판단, 그리고 군사기밀 누설죄의 법적 요건을 충분히 고려하지 않은 것이다. 당시 작전에는 대형트럭 30여 대를 포함한 차량 50여 대가 동원되었으며, 민간인 거주 지역을 통과해야 했다. 기지 진입로를 주민과 반대단체 관계자들이 24시간 감시하고 있었기 때문에 대규모 장비 수송 사실을 마지막 순간까지 완전히 비밀로 유지하기도 어려운 상황이었다.

이러한 여건에서 주민 안전을 위한 제한적인 사전 소통은 작전의 성공적인 수행을 위해서도 필요하였다. 중요한 것은 현지 연락관을 통해 작전 실시 직전 전달한 정보는 언론과 국회에 통보한 내용보다도 훨씬 간략한 내용이었다. 주민 안전을 위한 제한적인 사전 안내와 군사기밀의 불법적인 누설은 그 목적과 내용, 법적 성격이 명백히 다른 것이다. 재판에 출석한 증인들도 당시 현지 연락관을 통해 작전 직전에 전달된 내용이 군사기밀에 해당하지 않는다고 한결같이 증언하였다. 또한 당일 새벽 실시된 장비 수송 작전은 NSC 상임위에서 사전에 협의된 방침과 절차에 따라 민간인 피해 없이 성공적으로 완료되었다는 사실에도 모두 동의하였다.

그럼에도 윤석열 정부 출범 직후, 감사원은 당시 안보 최고 책임자들이 주도적으로 참여하고 있던 일부 예비역 장성 모임의 공익감사 청구를 받아들여 국방부에 특별감사실을 설치하고 2023년 10월부터 약 1년간 11개 기관의 공무원 100 내지 200여 명을 대상으로 대대적인 감사를 실시하였다. 그 후 검찰은 감사원이 수사 요청했던 사드 배치 고의 지연, 반대 단체와의 내통 및 반대 활동 조장, 중국에 대한 군사기밀 유출 혐의는 결국 입증하지 못하고 "혐의없음"으로 처리하였다. 그럼에도 검찰은 장비 수송 작전 실시 계획을 반대단체에 사전 통보한 것을 군사기밀을 누설하였다는 혐의로 당시 안보 책임자들을 기소하였다.

이러한 감사와 수사 과정에서 정부의 방침에 따라 성실하게 직무를 수행했던 많은 공무원들이 장기간 강압적인 조사와 수사를 받고 일부는 재판에 증인으로 출석하면서 심각한 정신적 고통을 겪은 사실을 매우 안타깝게 생각한다. 본인 역시 평생을 공직에 몸담으며 국가의 안보와 외교를 위해 일해온 사람으로서, 감사원과 검찰에 소환되어 마치 중대한 범죄를 저지른 사람처럼 추궁받으며 깊은 모멸감을 느끼기도 하였다.

끝으로, 이번 사건이 우리나라 외교안보 정책의 수립과 집행에 위험한 선례를 남기지 않기를 바란다. 국가안보에 관한 정책적 결정이라고 해서 법률의 적용이나 사법적 심사에서 제외될 수는 없다. 명백한 위법행위가 있었다면 그에 상응하는 책임을 져야 한다는 원칙에도 이견이 없다. 그러나 외교안보 정책은 국가의 생존과 국민의 안전에 직결되는 문제이다. 국가안보 책임자들은 때로 극도로 불확실하고 급박한 상황에서 제한된 정보와 시간을 가지고 어려운 결정을 내려야 한다. 그러한 정책적 판단을 당시의 상황과 분리하여 사후적으로 형사책임의 문제로 전환하는 일에는 극도의 신중함이 요구된다.

정권이 교체될 때마다 전임 정부의 외교안보 정책을 형사사법 절차를 통해 심판하는 일이 반복된다면 국가안보 정책의 연속성과 안정성은 심각하게 훼손될 것이다. 나아가 국가안보 책임자들이 훗날 형사처벌을 받을 것을 우려하여 필요한 결정을 주저하거나 회피하는 결과를 초래할 수도 있다. 이른바 '외교안보의 사법화'가 위험한 이유가 바로 여기에 있다.

본인은 2020년 5월 29일로 다시 돌아간다 하더라도, 당시와 같은 상황에서 군사적 임무를 성공적으로 수행하고 주민들의 안전을 보호하기 위해 동일한 조치를 취할 수밖에 없었을 것이라고 생각한다. 문재인 정부는 사드 배치를 방해하지 않았으며, 오히려 전임 정부의 결정을 존중하여 배치를 완료하고, 한미 동맹을 강화해 나가면서 한중 관계를 개선하기 위해 노력하였다. 그 과정에서 군사적 임무를 차질 없이 수행하면서 민간인 단 한 명의 피해도 없었다. 또한 분단 이후 남북 관계를 가장 평화적으로 또 안정적으로 관리하였다.

이번 사건에 대한 법원의 판단이 정권 교체에 따른 정치적 보복과 외교안보 정책의 사법화에 잘못된 선례를 남기지 않기를 바란다. 재판부가 당시의 외교안보 환경과 구체적인 사실관계, 정부의 정책적 판단이 이루어진 배경, 그리고 형사책임의 성립에 필요한 법적 요건을 면밀히 살펴 공정하고 합리적인 판단을 내려주기를 기대한다.

2026년 11월 10일

정의용 전 국가안보실장

문재인정부 때 경북 성주 미군 고고도미사일방어체계(사드) 배치를 지연하려고 주민과 반대 단체에 군사기밀을 누설했다고 기소돼 재판을 받고 있는 정의용 전 국가안보실장이 '외교안보의 사법화'를 지적했다. 또 사드 배치 문제를 미국과의 협상에 지렛대로 활용했던 일도 소개했다.정 전 실장은 지난 10일 서울중앙지법에서 열린 결심공판을 마친 뒤 입장문을 통해 "검찰 주장대로 군사기밀의 누설을 지시하거나 공모한 사실이 없으며, 따라서 검찰의 기소와 구형을 받아들일 수 없다"고 밝혔다. 해당 공판에서 검사는 정 전 실장과 정경두 전 국방장관에게 각각 징역 10개월을, 서주석 전 국가안보실 1차장에게는 징역 2년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.입장문에서 정 전 실장은 "이번 사건이 윤석열 정부 출범 이후 동해 북한 흉악범 추방 사건과 서해 공무원 피살 사건에 이어 반복되어 온 전임 정부의 외교안보 정책에 대한 정치적 보복의 연장선에 있다고 생각한다"면서 "이들 사건은 모두 당시의 복잡한 외교안보 상황에서 이루어진 정책적 판단과 그 집행 과정을 사후적으로 문제 삼아 국내 정치적 논란과 감사원 감사, 검찰의 수사와 기소로 이어졌다는 공통점이 있다"고 지적했다.2020년 5월 29일 사드 기지 진입로를 성주 주민들과 시민단체들이 감시하고 있는 상황에서 대량의 미군 장비를 반입한 작전에 대해 정 전 실장은 "주민 안전을 위한 제한적인 사전 소통은 작전의 성공적인 수행을 위해서도 필요하였다"며 "중요한 것은 현지 연락관을 통해 작전 실시 직전 전달한 정보는 언론과 국회에 통보한 내용보다도 훨씬 간략한 내용이었다"고 밝혔다. 이어 "주민 안전을 위한 제한적인 사전 안내와 군사기밀의 불법적인 누설은 그 목적과 내용, 법적 성격이 명백히 다른 것"이라고 주장했다.미군 사드 배치는 박근혜 정부 때 전격 발표돼 지역 주민과 시민사회의 반발을 불렀다. 한국과 중국 관계도 크게 악화됐다. 정 전 실장은 박근혜 탄핵 이후 열린 대통령선거 국면에서 '사드 배치 재검토'를 공약했던 문재인 대통령이 사드 배치를 받아들이게 된 배경을 밝혔다.정 전 실장은 "2017년 5월 국가안보실장 취임 직후 문재인 대통령께 사드 배치를 수용하되, 한반도 문제의 평화적 해결과 한국의 주도적 역할을 미국으로부터 확인받는 방안을 건의하였고, 대통령의 재가를 받아 비밀리에 미국을 두 차례 방문하여 맥마스터 백악관 국가안보보좌관과 이러한 방안에 관해 협의하였다"면서 "그 결과 ▲한반도 문제와 북핵 문제의 평화적 해결 ▲한반도 문제 해결 과정에서 한국의 주도적 역할 인정 ▲북한이 올바른 선택을 할 경우 밝은 미래를 보장한다는 세 가지 원칙을 6월 말 워싱턴에서 개최된 첫 한미 정상회담의 공동성명에 반영하였다"고 밝혔다.당시는 핵 및 대륙간탄도미사일 문제로 미국과 북한의 갈등이 크게 고조된 상황이었는데, 북핵 문제의 평화적 해결에 대한 미국의 보장을 받아내고, 한국이 남북 대화, 북·미 간 대화 국면으로 이끌어가겠다는 계획을 관철하는 데에 '사드 배치 수용'을 지렛대로 삼았다는 것이다. 그랬기에, 문재인 정부는 사드 배치를 고의로 지연할 이유나 의도가 없었다는 설명이다.정 전 실장은 "국가안보실장으로 재직하는 동안 3명의 미국 백악관 국가안보보좌관들을 상대하면서 이들과 30여 차례의 대면 협의와 100여 차례의 전화 통화를 가졌지만, 2017년 9월 사드 배치 완료 이후 미국 측이 사드 기지 운용과 관련하여 심각한 문제를 제기한 기억이 없다. 오히려 국내의 강한 반대에도 불구하고 한미 동맹을 강화하는 방향으로 사드 기지 운용에 협조한 데 대해 감사를 표시하였다"면서 "이러한 사실들은 문재인 정부가 사드 배치를 고의로 지연하거나 방해하였다는 윤석열 정부의 주장이 얼마나 사실과 다른지를 보여준다"고 지적했다.그는 "이번 사건이 우리나라 외교안보 정책의 수립과 집행에 위험한 선례를 남기지 않기를 바란다"면서 "국가안보 책임자들은 때로 극도로 불확실하고 급박한 상황에서 제한된 정보와 시간을 가지고 어려운 결정을 내려야 한다. 그러한 정책적 판단을 당시의 상황과 분리하여 사후적으로 형사책임의 문제로 전환하는 일에는 극도의 신중함이 요구된다"고 지적했다.정 전 실장은 "정권이 교체될 때마다 전임 정부의 외교안보 정책을 형사사법 절차를 통해 심판하는 일이 반복된다면 국가안보 정책의 연속성과 안정성은 심각하게 훼손될 것"이라며 "나아가 국가안보 책임자들이 훗날 형사처벌을 받을 것을 우려하여 필요한 결정을 주저하거나 회피하는 결과를 초래할 수도 있다. 이른바 '외교안보의 사법화'가 위험한 이유가 바로 여기에 있다"고 지적했다.다음은 정의용 전 국가안보실장의 입장문 전문이다.