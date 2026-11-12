인구 110만 용인, 종합병원 4곳... 상급종합병원 '0'

큰사진보기 ▲용인 동백세브란스병원 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강남병원 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

인구 110만 특례시로 급성장한 용인시 의료 현실은 여전히 큰 변화를 겪지 못하고 있다. 이런 가운데 이언주 국회의원(용인시정·더불어민주당)이 보건복지부에 용인 내 상급종합병원 지정을 건의했다. 경기 통계자료를 확인한 결과 용인에는 종합병원 4곳이 있지만 고난도 중증질환 진료를 맡는 상급종합병원은 한 곳도 없다. 특히 종합병원 병상 3분의 2가 기흥구에 몰려 있고 응급의료기관도 기흥과 처인 일부 지역에 집중돼 있다.이 의원은 11월 4일 국회에서 이형훈 보건복지부 제2차관을 만나 수원에 상급종합병원 2곳, 성남·안산·안양에 각각 1곳이 있는 데 비해 용인에는 한 곳도 없다고 지적했다. 반도체클러스터 조성에 따른 인구 증가와 의료 수요에도 미리 대비해야 한다고 강조했다. 이 의원은 클러스터 조성 이후 인구가 40만~50만 명 늘어날 것으로 내다봤다.경기 통계 '종합병원 현황'에 수록된 용인시 자료 47건을 병원명과 주소로 대조해 중복과 폐업·휴업 기록을 제외한 결과 운영 중인 종합병원은 4곳이었다. 기흥구에는 용인세브란스병원 657병상과 강남병원 299병상이 있다. 처인구에는 다보스병원 251병상과 메디필드한강병원 207병상이 있다.인허가 자료에 기록된 전체 1414병상 가운데 기흥구 두 병원이 956병상으로 67.6%를 차지한다. 용인세브란스병원 한 곳의 비중이 46.5%다. 처인구 두 병원의 458병상은 모두 김량장동에 있다. 수지구에는 집계된 종합병원이 없다. 병상 수는 입원진료 기반이 어디에 몰려 있는지 보여준다. 중증환자 수용 여력을 파악하려면 실제 가동 중인 중환자실 병상과 당직 인력, 야간 응급수술 가능 여부를 따로 살펴야 한다.용인시의 2026년 추석 비상진료 안내에 따르면 지역응급의료센터는 용인세브란스병원·강남병원·다보스병원 등 3곳이다. 지역응급의료기관은 메디필드한강병원과 용인서울병원 등 2곳이다. 기흥구 중동·신갈동에 2곳, 처인구 김량장동·고림동에 3곳이 있다. 시가 안내한 경기남부 권역응급의료센터는 수원 아주대학교병원과 성남 분당서울대학교병원·분당차병원 등 모두 용인 밖에 있다. 권역응급의료센터와 상급종합병원은 별도로 지정한다.같은 처인구라도 김량장동과 원삼면에서 응급환자가 발생했을 때 이용할 수 있는 병원과 이동 시간은 다를 수 있다. 반도체 사업이 진행되는 원삼면과 이동·남사읍의 의료 접근성을 따지려면 출발지별 이송 시간과 병원의 시간대별 환자 수용 여력을 확인해야 한다. 수지구는 성남·수원 등 인접 도시 병원을 포함해 주민이 실제로 어느 병원을 이용하는지 살필 필요가 있다.이언주 의원실에 따르면 제6기 상급종합병원 지정에는 전국 63곳이 신청했다. 경기남부권에서는 처음 신청한 용인세브란스병원을 포함해 8곳이 평가를 받고 있다. 복지부는 12월 중 결과를 발표할 예정이다. 지정 기간은 2027년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지다. 이 의원은 소아 응급·중환자 지원 확대를 위한 국회 토론회를 열고 관련 법안도 발의할 계획이다.용인세브란스병원이 지정되면 용인에 고난도 중증진료를 맡는 첫 상급종합병원이 생긴다. 시민이 체감할 변화는 처인구 읍면에서 출발한 환자가 치료받기까지 걸리는 시간, 야간 소아 중환자를 받을 수 있는 병원, 첫 응급실에서 수술 가능한 병원으로 옮기는 데 걸리는 시간에서 드러난다. 반도체클러스터 조성에 따른 의료 수요도 배후 주거지 입주 인구와 공사·가동 단계별 현장 인력을 나눠 따져야 한다. 상급종합병원 지정 논의와 함께 생활권별 이송 실태를 살펴야 하는 이유다.