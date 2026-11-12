용인 유일 수령 180년 '소나무 보호수' 베어낸다

큰사진보기 ▲용인시에서 유일한 원삼 목신리 소나무 보호수가 소나무재선충병으로 고사돼 사라질 예정이다. 갈색으로 변한 소나무 잎이 노랗게 물들어가는 은행나무 잎과 대조를 이룬다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시에서 유일하게 소나무 보호수로 지정돼 관리받던 처인구 원삼면 목신리 소나무가 소나무재선충병에 걸려 결국 잘려 나간다.용인시가 특별 관리하는 보호수마저 치명적인 산림 감염병을 피하지 못하면서 보호수 예찰·관리 체계를 강화해야 한다는 지적이 나오고 있다.용인시는 처인구 원삼면 목신리 75-2에 있는 소나무 보호수(용인-106)가 소나무재선충병에 감염돼 고사가 진행됨에 따라 보호수 지정을 해제하기로 했다고 밝혔다.1988년 10월 보호수로 지정된 이 나무는 수령 약 180년 된 소나무로 높이 7m, 둘레 약 2m에 달하는 노거수다.시는 의견 수렴을 거쳐 지정 해제가 최종 확정되면 11월 중 소나무를 베어내 처리할 예정이다. 목신리 소나무의 보호수 지정이 해제되면 용인시가 관리하는 보호수는 기존 104그루에서 103그루로 줄어든다.용인시는 올해 여름 폭염으로 나무의 세력이 약해진 틈을 타 재선충이 침입한 것으로 보고 있다.산림과 산림자원팀장은 "9월경 이상 징후를 포착하고 나무병원 자문과 경기도산림환경연구소 검사를 거쳐 소나무재선충병 감염 판정을 받았다"며 "재선충병은 매개충을 통해 전파돼 물관을 막아 단기간에 말라 죽게 만드는 특성상 치료가 어렵고 다른 나무로 감염될 수 있어 베어내 처리할 예정"이라고 밝혔다.이어 "시 전체 임야의 약 90%가 소나무류 반출금지구역으로 묶일 만큼 확산세가 심각하다"며 "보호수라도 육안으로 감염 여부를 미리 판단하기 어렵고 감염 뒤 1~3개월 만에 급격히 고사해 손을 쓰기 어려웠다"고 설명했다.하지만 용인에서 소나무가 보호수로 지정될 만큼 희소성과 가치가 큰 만큼 관리가 충분했는지에 대한 지적도 제기됐다.재선충병 확산이 예견된 상황에서 유일한 소나무 보호수에 대해 선제적인 방제나 특별 관리가 충분히 이뤄졌는지 따져봐야 한다는 것이다.한 향토사학자는 "보호수는 말 그대로 법적으로 보호해야 할 책무가 있는 나무"라며 "최근 개발과 무관심 속에 느티나무 등 노거수들이 잇따라 고사해 해제되는 상황에서 소나무 고사 역시 관리가 충분했는지 되짚어봐야 한다"고 지적했다.이어 "개발 압력 속에서 보호수 고사가 반복되지 않으려면 지정 보호수에 대한 전면적인 전수조사와 함께 생육환경 정밀진단, 일상적인 관리 지침 마련이 시급하다"고 강조했다.한편 용인시는 2차 피해를 막기 위해 지정 해제 절차가 끝나는 대로 11월 중 벌채와 파쇄 작업에 나설 방침이다.