"한 달간 땀 흘려 준비했어요"… 열기 가득한 청소년 축제

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲2026 수원시청소년 대축제 현장. 부스에 참가자들이 모여있다. ⓒ 수원시 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 수원시청소년 대축제 현장. ⓒ 수원시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 수원시청소년대축제 현장. 부스별로 다양한 체험을 준비했다. ⓒ 수원시 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 장준혁(곡정초5), 최윤하(수원금호초4), 양소윤(광교초5), 양서진(영동초6), 이주한(영동초6), 한지우(영일초6), 원재이(입북초4) 기자가 작성했습니다.

지난 10월 24일, 영통 청소년 희망등대 앞 광장에서 수원시가 주관하는 '청소년 대축제'가 화려하게 열렸다. 이날 청소년 대축제 현장은 다채로운 체험 부스와 신나는 공연을 즐기려는 청소년과 시민들로 발 디딜 틈 없이 붐볐다.이번 축제의 가장 큰 특징은 초등학생부터 중·고등학생, 청년까지 다양한 연령층이 직접 체험 부스의 주인이 되어 행사를 이끌었다는 점이다. 초등학생들이 주관한 '거북이 키링 만들기', 중학생들의 '야구공 던지기', 청년들의 '전통악기 체험' 등 세대를 아우르는 부스가 광장을 가득 채웠다. 무대에서는 고등학교·대학교 동아리의 열정적인 공연과 더불어 가수 딘딘, 댄서 허니제이 등이 출연해 축제의 열기를 한껏 끌어올렸다.청개구리 기자단은 축제를 즐기는 참가자들과 구슬땀을 흘리며 부스를 운영하는 스태프들을 직접 만나 축제의 생생한 이야기를 들어보았다.가장 먼저 17번 부스에서 나무막대로 공예품을 만드는 활동을 진행하던 중학교 2·3학년 학생 스태프 두 명을 만났다. 이들은 "선생님의 권유와 학교 동아리 활동을 통해 참여하게 됐다"며 "완성도 높은 부스를 위해 한 달에 한 번씩 방과 후에 모여 꾸준히 준비했다"고 뿌듯해 했다.'청소년 유해 행동 예방 동참 또래상담연합회' 부스에서 만난 18세 남학생은 "우리 동아리를 많은 사람에게 알리고 싶어 참가했다"며 "한 달에 한 번씩 부스를 운영하며 준비해 온 만큼, 많은 친구들이 축제를 마음껏 즐기길 바란다"고 전했다.네모 안에 공을 넣는 게임 부스를 운영하던 15세 남학생은 "2년 동안 이어온 활동을 알리기 위해 한 달 전부터 하교 후 남아서 준비했다"며 "날씨가 살짝 흐리긴 하지만 축제를 즐기기에 딱 좋은 날이니 모두 좋은 경험을 하고 돌아갔으면 좋겠다"고 말했다.인기 만점이었던 2번 '거북이 키링 만들기' 부스의 스태프 조모씨는(25)씨는 "사람들이 체험을 놓치지 않도록 사전에 리허설까지 꼼꼼히 진행하며 연습했다"며 "귀여운 거북이를 무료로 직접 만들어 볼 수 있는 특별한 기회인 만큼 많은 분이 참여해 주셨으면 한다"고 소개했다.한편, 수원시 SNS 채널 구독 이벤트 부스에서는 주사위를 던져 나온 숫자만큼 굿즈를 증정하는 행사가 열려 큰 인기를 끌었다. 부스 관계자는 "많은 시민이 굿즈를 챙겨가며 수원시 채널에 관심을 가져주셔서 보람차다"며 "수원의 아이들이 깨끗한 미래 속에서 건강하게 자라길 바란다"는 따뜻한 응원도 덧붙였다.축제를 찾은 참가자들의 얼굴에도 웃음꽃이 가득했다. 학교 포스터를 보고 찾아왔다는 초등학교 6학년 여학생은 가장 눈에 띄는 프로그램으로 '거북이 키링 만들기'를 꼽으며 설렘을 드러냈다.스탬프 만들기와 페이스 페인팅을 체험한 12세 여학생 두 명은 "물감으로 손등과 얼굴에 예쁜 그림을 그리는 페이스 페인팅이 정말 재미있었다"며 "축제 분위기가 너무 좋아서 남은 부스도 다 참여해 보고 싶다"고 소감을 밝혔다.또한, 무대 공연을 기다리던 17세 여학생 세 명은 "뮤지컬 공연이 가장 눈에 띄었고, 곧 무대에 오를 가수와 댄서들을 빨리 보고 싶다"며 한껏 들뜬 목소리로 기대감을 전했다.직접 부스를 준비한 청소년·청년들의 열정과 축제를 즐기는 시민들의 환호가 어우러진 수원시 청소년 대축제. 청개구리 기자단이 현장에서 만난 이들의 목소리는 이번 축제가 모두 함께 만들고 즐기는 진정한 화합의 장이었음을 보여주었다.