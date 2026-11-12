미시시피 뒤집은 민주당... 146년 만의 흑인 상원의원 탄생

큰사진보기 ▲스콧 콜롬 미국 연방상원의원 당선인(민주당·미시시피)이 11월 11일(현지시간) 미시시피주 투갈루 칼리지에서 열린 승리 축하 집회에서 연설하고 있다. 콜롬은 일주일 넘게 승자가 가려지지 않은 접전 끝에 현직 공화당 상원의원 신디 하이드스미스를 꺾었다. 콜롬은 미국 재건 시대 이후 미시시피에서 선출된 첫 흑인 상원의원이다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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수많은 역사가 쓰인 미국 중간선거에서 또 하나의 역사적 기록이 나왔다. 지난 11일(현지 시각), AP통신 등은 스콧 콜롬 민주당 후보가 미시시피 연방상원의원 선거에서 승리했다고 보도했다. 수일간 이어진 초박빙 개표 끝에 콜롬 후보는 현역 상원의원인 공화당의 신디 하이드스미스를 근소한 차이로 따돌렸다. 로이터통신 등 주요 외신도 그의 승리를 보도했다.이번 2026년 중간선거에서는 공화당의 전통적인 지지 기반으로 꼽히던 미국 남부에서 민주당 후보들이 잇따라 승리했다. 텍사스에서는 제임스 탈라리코가 38년 만에 민주당 소속 연방상원의원으로 당선됐으며, 사우스캐롤라이나에서도 애니 앤드루스가 28년 만에 민주당 상원의원 자리를 되찾았다. 특히 공화당의 대표적인 지지 기반인 미시시피에서 민주당 후보가 승리한 것은 이번 선거의 주요 이변으로 꼽힌다.미국 남부에 위치한 미시시피는 공화당의 가장 공고한 텃밭 가운데 하나다. 2024년 대선에서도 미시시피는 도널드 트럼프 대통령이 큰 격차로 승리한 공화당 강세 지역이었다.콜롬은 '반(反)트럼프' 구호에 매몰되기보다 관세와 전쟁의 여파로 치솟은 물가, 농촌 지역의 의료 접근성 문제 등을 파고들어 유권자들의 표심을 공략했다. 특히 하이드스미스 의원의 의료지원 관련 표결을 비판하며, 연방정부의 의료지원 축소가 미시시피 농촌 병원의 재정난을 심화시킬 수 있다고 주장했다.선거 막판 유권자들의 관심을 끈 쟁점 중 하나는 하이드스미스의 이른바 '소고기 발언'이었다. 하이드스미스가 소고기 가격 급등에 대한 대책을 묻는 질문에 "마트에서 다른 단백질 공급원을 선택할 수 있다"고 답하자, 콜롬은 즉각 "물가가 비싸다고 다른 음식을 먹을 바에야 다른 상원의원을 뽑자"는 캠페인 영상을 제작했다.콜롬은 민주당 내 진보 성향 후보들과는 결이 다른 실용적 온건파다. 장기간의 검사 이력을 앞세워 치안 강화와 국경 통제를 강조했고, 수정헌법 2조에 따른 총기 소유권 지지와 팁 소득 비과세 등 보수 성향 유권자들에게도 소구력을 갖춘 공약을 내걸었다.임신중절 문제에서는 개인적 신앙에 기반한 생명 존중 가치를 언급하면서도 여성의 선택권을 존중한다는 유연한 입장을 밝혔다.미시시피에서 민주당 소속 후보가 연방상원의원 선거에서 승리한 것은 1982년 존 스테니스의 재선 이후 처음이다. 스테니스는 1989년까지 상원의원으로 재직했으며, 오늘날 민주당의 정치적 성향과는 상당한 차이를 보인 보수적 남부 민주당원이었다. 그는 흑백 인종분리 정책을 옹호하고 민권법과 투표권법 제정에 반대했던 인물이다.스테니스를 비롯한 과거 남부 민주당의 보수 세력은 인종분리를 옹호했으나, 1960년대 민권법 통과 이후 공화당의 '남부 전략'과 맞물려 남부 백인 보수층이 대거 공화당으로 이동하면서 미시시피의 연방상원의원 자리는 수십 년간 공화당 후보들의 독무대가 되어 왔다.흑인인 콜롬의 당선은 남부 정치사에서 중요한 의미를 갖는다. 미시시피에서 흑인 연방상원의원이 배출된 것은 재건 시대 이후 처음이다. 1875년부터 1881년까지 재임한 블랜치 브루스 이후, 2027년 콜롬이 취임하면 146년 만에 미시시피에서 흑인 연방상원의원이 다시 나오게 된다.남북전쟁에서 패한 뒤 북부의 군정 아래 놓였던 미시시피는 재건 시대에 미국 최초의 흑인 연방상원의원인 하이럼 레벨스(1870년)와 블랜치 브루스(1875년)를 잇달아 배출했다. 두 사람은 모두 공화당 소속이었다. 그러나 재건 시대가 끝나고 연방군이 남부에서 철수한 뒤 백인 우월주의 세력이 정치적 주도권을 되찾으면서 흑인들의 참정권은 각종 차별 정책과 제도적 장벽에 가로막혔다.현재 미시시피는 미국 50개 주 가운데 흑인 인구 비율이 가장 높은 주다. 그러나 인종에 따른 정치적 지지 성향의 차이와 공화당의 강한 지지 기반으로 인해 흑인 민주당 후보가 주 전체 선거에서 승리하기는 쉽지 않은 환경이었다.콜롬은 선거 막판 미시시피의 민권운동가 메드가 에버스를 기리는 캠페인을 통해 흑인 유권자들에게 투표 참여를 호소했다. 투표권을 위해 희생한 이들의 역사를 기억하고 투표소로 향하자는 메시지를 전달한 것이다. 흑인 유권자들의 조직적인 선거 참여 역시 그의 승리를 뒷받침한 요인으로 분석된다.