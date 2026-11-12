민주당 "국힘, 아직도 계엄 사과에 윤석열 허락 필요?"

큰사진보기 ▲더불어민주당 한병도 원내대표가 12일 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한병도 더불어민주당 원내대표가 12일 "국민의힘은 아직도 윤석열 허락이 필요한가. (12.3 내란에 대한) 사과조차 윤석열 결재를 받아야 한다면 여전히 윤어게인에서 벗어나지 못한 내란 동조 정당"이라고 비판했다.그는 이날 오전 국회에서 열린 당 정책조정회의에서 "12.3 내란 2주년을 앞두고 국민의힘 내부에서 터져 나오는 사과 논쟁이 참으로 볼썽사납다. 어떻게 사과를 할 것인가도 아니고, 사과를 할지 말지를 놓고 싸우고 있다니 기가 찰 노릇"이라며 이같이 말했다.정점식 국민의힘 원내대표의 12.3 내란 추가 사과 검토를 두고 제1야당 내부에서 벌어지고 있는 갈등을 꼬집은 것.참고로 장동혁 국민의힘 대표는 지난 6일 유튜브 <이동재의 뉴스캐비닛>에서 "(사과 요구는) 지도부를 흔들거나 당을 갈라치기 위한 것"이라며 사과할 필요가 없다는 취지로 말한 바 있다. 그는 당시 "(사과는) 늘 당내 갈등을 야기해왔고, 지지층을 분열시켜 지지율 하락으로 이어졌다"며 "당내 지지층만 분열시키고 민생과는 아무런 관련이 없는 일"이라고 일축했다.이에 대해 한 원내대표는 "당 지지율에 도움 안 되니 하지 않겠다는 건가. 헌정 질서를 유린한 불법 계엄 앞에서도 본인 정치생명 연장이 먼저라는 자기 고백"이라며 "12.3 계엄 사과는 때 되면 하는 행사가 아니라, 같은 잘못을 되풀이하지 않겠다는 굳은 다짐이다. 그동안의 사과에 진정성이 있었는지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.그는 나아가 "국민의힘에 분명히 요구한다"며 "장 대표는 12월 3일 이전에 당의 공식 입장으로 국민께 사과하시라. 민주당은 사과조차 거부하는 내란 비호 세력에 끝까지 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.한편, 국민의힘은 지난 3월 9일 긴급 의원총회를 열어 "잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다"는 결의문을 채택한 바 있다.'국민의힘 국회의원 일동' 명의로 나온 결의문 관련해 당시 송언석 원내대표는 "107명 전원 명의로 발표된 것"이라고 언론에 말해, 장동혁 대표 또한 결의문에 포함됐음을 명확히 했다.