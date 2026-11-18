수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲영흥수목원. ⓒ 수원시청개구리기자단 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 강지형(매원초5), 최소현(신성호6), 조연두(신성초5) 기자가 작성했습니다.

가을 기운이 물씬 풍기던 지난 10월 24일, 수원 청개구리기자단은 나들이 나온 시민들을 만나고 가을 정취를 느끼기 위해 영흥수목원으로 현장 취재를 나섰다. 영흥수목원은 '시민 참여로 함께 만들어가는 생활 속 고품격 정원문화 창출'이라는 슬로건으로 2023년 경기도 수원시에 개장한 도심 속 수목원이다.기자단이 방문자센터 입구를 지나 수목원 안으로 들어서자, 붉게 물들어가는 단풍나무와 알록달록한 가을꽃들이 반갑게 맞아주었다. 온실 옆에는 5개의 분수가 시원하게 물줄기를 뿜어냈고, 백석·비단찰 등 벼가 익어가는 논에서는 정겨운 허수아비가 가을 들녘을 지키고 있었다.높이 5m 언덕을 따라 대형 투명 유리로 둘러싸인 온실은 그 외관부터 눈길을 사로잡았다. 온실 안으로 들어서자 밖의 싸늘했던 공기가 훈훈하게 바뀌었고, 백리향과 왜란 등 평소 보기 힘든 식물들이 눈앞에 펼쳐졌다. 멋진 폭포와 화려한 조명이 어우러진 온실 내부는 마치 다른 세상에 온 듯한 기분을 느끼게 했다.이날 현장에서 만난 60대 박모씨는 "오랜만에 고등학교 동창들과 바람을 쐬러 왔는데, 도심 속에 이런 숲이 있고 온실 속 열대식물도 볼 수 있어 정말 좋다"며 밝게 웃었다. 기자단이 진행한 인터뷰에서 시민들은 "도심과 가까워 찾아오기 편하다"고 만족해 하면서도, "식물에 대한 설명 팻말이 조금 더 자세히 적혀 있으면 좋겠다"는 바람을 전하기도 했다.해가 지고 날이 어두워지자, 수목원은 주황빛 전등이 켜지며 낮과는 또 다른 낭만적인 풍경을 연출했다. 영흥수목원에서는 가을 밤의 정취를 즐길 수 있는 '밤빛정원 야간 산책' 프로그램을 10월 31일까지 매주 금·토요일에 운영한다.14만 6천 ㎡ 면적에 1천여종의 식물이 자라나는 영흥수목원은 계절마다 새로운 매력을 선물하는 곳이다. 청개구리 기자단도 다음 방문을 기약하며 취재를 마무리했다.