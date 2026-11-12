"이 법 때문에 감옥 가는 사람 없다" 박주민의 호소

큰사진보기 ▲박주민 더불어민주당 의원이 지난 11일, 사회 전 영역에서 합리적 이유 없는 차별을 금지하고 피해를 구제하는 내용을 골자로 한 '평등에 관한 법률안'(평등법)을 대표발의했다. 22대 국회 들어 집권여당 소속 의원이 포괄적 차별금지법 성격의 법안을 발의한 것은 이번이 처음이다. ⓒ 박주민 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲174개 인권·시민사회단체가 모인 차별금지법제정연대(차제연)는 즉각 입장문을 내어 화답했다. 차제연은 "국회의 과반을 차지하고 있는 민주당 소속 의원이 긴 침묵을 깨고 평등법을 대표 발의했다는 점에 환영의 박수를 보낸다"며 "더는 평등의 실현이 미루어지지 않도록 한국 사회에 필요한 법이 무엇인지 적극적으로 토론하여 이번 22대 국회 회기 내에 제정까지 나아갈 때"라고 밝혔다. ⓒ 차별금지법제정연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲정치권과 종교계 일각에서도 환영과 지지의 뜻이 이어졌다. 정의당은 성명을 통해 "평등법 제정은 누구도 차별받아서는 안 된다는 새로운 사회의 상식을 세우는 일"이라며 "더불어민주당 박주민 의원의 '평등에 관한 법률안' 발의를 환영한다"라고 밝혔다. ⓒ 정의당 관련사진보기

박주민 더불어민주당 의원이 지난 11일, 사회 전 영역에서 합리적 이유 없는 차별을 금지하고 피해를 구제하는 내용을 골자로 한 '평등에 관한 법률안'(평등법)을 대표발의했다. 22대 국회 들어 집권여당 소속 의원이 포괄적 차별금지법 성격의 법안을 발의한 것은 이번이 처음이다.정춘생 조국혁신당 의원과 손솔 진보당 의원 안에 이어 22대 국회 세 번째 차별금지법안이 나오자, 시민사회단체는 일제히 화답하며 조속한 제정을 촉구했고 정치권에서도 환영의 뜻을 밝혔다.박 의원이 대표발의하고 민주당(4명)·조국혁신당(4명)·진보당(3명)·기본소득당(1명) 등 범여권·진보 진영 의원 12명이 공동발의자로 이름을 올린 이번 법안은 고용, 재화와 용역, 교육, 행정 등 4개 영역에서 성별, 장애, 나이, 출신지역, 학력, 성적지향 등을 이유로 한 불합리한 대우를 금지한다.특히 청각장애를 얻은 뒤 육아휴직 후 복귀 과정에서 부당 전보를 겪은 전직 대학병원 간호사의 사례를 들어 장애인이면서, 동시에 육아휴직에서 막 돌아온 엄마처럼 두 가지 이상의 사유가 겹친 '복합차별'을 법이 한 번에 판단할 수 있도록 법안을 설계했다고 강조했다.또한 국가인권위원회의 권고가 단순 권고에 그치지 않도록 정당한 이유 없이 불이행할 경우 시정명령을 내리고, 3천만 원 이하의 이행강제금을 부과하거나 중대 사안에 대해 소송을 지원하도록 해 구제의 실효성을 높였다.지난 21대 국회 발의안 및 기존의 다른 법안들과 가장 크게 달라진 점은 형사처벌과 징벌적 손해배상 조항을 전면 삭제했다는 것이다. 보복 행위에 대한 징역·벌금형은 과태료로 전환했고, 시정명령 취소 시 이행강제금을 환급하도록 했다.박 의원은 기자회견에서 "이 법은 누군가를 처벌하고 갈라치기하는 법이 아니다. 상처받은 사람들의 손을 맞잡고 차별을 바로잡으려는 법"라며 "'처벌법'이라는 오해에 매달리느라 정작 차별받은 사람들 이야기가 묻히는걸, 지난 20년 동안 충분히 봤다"라고 법안 수정의 배경을 설명했다.아울러 일부 보수 개신교계의 반발을 의식한 듯 "평등법엔 강단의 설교를 규율하는 조항은 이 법안 어디에도 없다. 그리고 이 법 때문에 감옥에 가는 사람은 없다"라면서 "우리 곁의 누군가가 차별받을 때, 더 이상 혼자 견디지 않아도 되는 사회를 만들어 나가자"라고 호소했다.174개 인권·시민사회단체가 모인 차별금지법제정연대(차제연)는 즉각 입장문을 내어 화답했다. 차제연은 "국회의 과반을 차지하고 있는 민주당 소속 의원이 긴 침묵을 깨고 평등법을 대표 발의했다는 점에 환영의 박수를 보낸다"며 "더는 평등의 실현이 미루어지지 않도록 한국 사회에 필요한 법이 무엇인지 적극적으로 토론하여 이번 22대 국회 회기 내에 제정까지 나아갈 때"라고 밝혔다.다만 법안에서 징벌적 손해배상 조항이 빠진 것에 대해서는 분명한 아쉬움을 표했다. 차제연은 "이번 박주민 의원의 법안에서는 '악의적 차별에 대한 가중적 손해배상' 조항이 삭제됐다"며 "그간 발의된 모든 차별금지/평등법안에 평등 실현을 위한 필수적 조치로서 포함되어 왔던 이 조항이 이번 법안에서 삭제된 점은 아쉽다"고 지적했다.이어 향후 법제사법위원회 논의 과정에서 해당 내용이 보완되기를 기대한다며 "민주당과 이재명 정부는 이번 발의를 기점으로 본격적인 차별금지법 제정에 나서라"고 촉구했다.정치권과 종교계 일각에서도 환영과 지지의 뜻이 이어졌다. 정의당은 성명을 통해 "평등법 제정은 누구도 차별받아서는 안 된다는 새로운 사회의 상식을 세우는 일"이라며 "더불어민주당 박주민 의원의 '평등에 관한 법률안' 발의를 환영한다"라고 밝혔다.정의당은 그간 국가가 '사회적 합의'를 핑계로 입법을 미뤄온 점을 짚으며 "집권 여당에서도 법안이 발의된 만큼, 더불어민주당은 당 차원의 책임으로 평등법 제정에 앞장서야 한다. 정부도 적극적으로 이번 입법을 뒷받침하라"라고 당부했다.이날 박주민 의원과 기자회견에 동석한 정혜진 목사 역시 "일부 그리스도인들의 확대된 목소리가 부각되어왔지만, 그것은 전체의 목소리가 아니다"라며 "국회는 종교적 찬반 논쟁보다 차별을 겪으며 살아가는 사람들의 현실을 바라봐달라"고 힘을 보탰다.