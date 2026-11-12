이태원 참사 피해자 의료비 지원 지속... 지금까지 358명 혜택

큰사진보기 ▲홍승권 건강보험심사평가원장이 지난 7월 9일 이태원 참사 추모공간인 '별들의 집을 방문해 희생자들을 추모하고, 유가족들과 의료비 지원 제도에 관한 의견을 나누고 있다. ⓒ 건강보험심사평가원 관련사진보기

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건강보험심사평가원이 10·29 이태원 참사 피해자와 유가족의 치료와 회복을 위한 의료비 지원 업무를 지속한다. 신체적 부상뿐 아니라 참사 후유증과 정신적 고통을 치료하는 데 필요한 건강보험 급여·비급여 진료비, 약제비 등도 지원 대상이다.심평원은 12일 특별법 등 관련 법령에 따라 이태원 참사 피해자와 유가족이 질병과 부상, 참사 후유증 치료에 필요한 의료비를 지원하는 업무를 계속 수행하고 있다고 밝혔다.지원 근거는 '10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발 방지를 위한 특별법' 등 관련 법령이다. 지원 항목은 건강보험 급여 진료비를 비롯해 의료비지원심의위원회 심의를 거쳐 인정된 비급여 진료비, 의료기관 밖에서 처방받은 원외처방 약제비, 보조장구 구입비 등이다.특히 참사 피해자들이 신체적 치료뿐 아니라 정신적 회복에 필요한 의료서비스도 지속적으로 받을 수 있도록 정신건강의학과 진료 등에 대한 의료비 지원도 하고 있다.심평원에 따르면 2026년 11월 기준 이태원 참사 피해자 의료비 지원과 관련한 건강보험 청구기준 총금액은 13억 7400만 원이며, 지원 대상자는 358명이다.심평원은 의료비 지원 제도가 피해자와 유가족에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 현장 소통도 이어가고 있다. 지난 7월 9일에는 이태원 참사 추모공간인 '별들의 집'을 방문해 희생자들을 추모하고, 유가족들과 의료비 지원 제도에 관한 의견을 나눴다.홍승권 심평원장은 "10·29 이태원참사 피해자들이 치료와 회복에 필요한 지원을 받을 수 있도록 앞으로도 맡은 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.