메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.11.12 11:04최종 업데이트 26.11.12 11:04

이태원 참사 피해자 의료비 지원 지속... 지금까지 358명 혜택

심평원, 급여·비급여 진료비부터 정신건강의학과 치료까지 지원... 전체 13억 7400만 원 규모

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
홍승권 건강보험심사평가원장이 지난 7월 9일 이태원 참사 추모공간인 '별들의 집을 방문해 희생자들을 추모하고, 유가족들과 의료비 지원 제도에 관한 의견을 나누고 있다.
홍승권 건강보험심사평가원장이 지난 7월 9일 이태원 참사 추모공간인 '별들의 집을 방문해 희생자들을 추모하고, 유가족들과 의료비 지원 제도에 관한 의견을 나누고 있다. ⓒ 건강보험심사평가원

건강보험심사평가원이 10·29 이태원 참사 피해자와 유가족의 치료와 회복을 위한 의료비 지원 업무를 지속한다. 신체적 부상뿐 아니라 참사 후유증과 정신적 고통을 치료하는 데 필요한 건강보험 급여·비급여 진료비, 약제비 등도 지원 대상이다.

심평원은 12일 특별법 등 관련 법령에 따라 이태원 참사 피해자와 유가족이 질병과 부상, 참사 후유증 치료에 필요한 의료비를 지원하는 업무를 계속 수행하고 있다고 밝혔다.

지원 근거는 '10·29이태원참사 피해자 권리보장과 진상규명 및 재발 방지를 위한 특별법' 등 관련 법령이다. 지원 항목은 건강보험 급여 진료비를 비롯해 의료비지원심의위원회 심의를 거쳐 인정된 비급여 진료비, 의료기관 밖에서 처방받은 원외처방 약제비, 보조장구 구입비 등이다.

AD
특히 참사 피해자들이 신체적 치료뿐 아니라 정신적 회복에 필요한 의료서비스도 지속적으로 받을 수 있도록 정신건강의학과 진료 등에 대한 의료비 지원도 하고 있다.

심평원에 따르면 2026년 11월 기준 이태원 참사 피해자 의료비 지원과 관련한 건강보험 청구기준 총금액은 13억 7400만 원이며, 지원 대상자는 358명이다.

심평원은 의료비 지원 제도가 피해자와 유가족에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 현장 소통도 이어가고 있다. 지난 7월 9일에는 이태원 참사 추모공간인 '별들의 집'을 방문해 희생자들을 추모하고, 유가족들과 의료비 지원 제도에 관한 의견을 나눴다.

홍승권 심평원장은 "10·29 이태원참사 피해자들이 치료와 회복에 필요한 지원을 받을 수 있도록 앞으로도 맡은 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.

#이태원참사#건강보험심사평가원#피해자의료비지원#홍승권#별들의집

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
유창재 (karma50) 내방

용산 대통령실 마감하고, 서울을 떠나 세종에 둥지를 틀었습니다. 진실 너머 저편으로...

이 기자의 최신기사올해 공익직불금 2조 3788억원 지급... 129만 6천 농가 혜택

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기