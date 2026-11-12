청와대, '꼼수파병' 비판에 "하지 않아야 될 일 명확히 해"

큰사진보기 ▲청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동미국 침략전쟁 중단 한국군 파병반대 긴급행동 주최로 10일 오전 서울 종로구 광화문 일대와 청와대 앞에서 '청해부대 꼼수파병 철회 촉구 청와대 에워싸는 평화행동'이 진행되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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청와대가 청해부대의 전투·전쟁 불개입 원칙을 12일 재차 천명했다. 또 자국 선박과 국민 보호, 에너지 안보 이익 수호라는 명확한 기준 아래 청해부대의 작전 범위를 넓힌다는 점을 조만간 국회에 충분히 설명하겠다고 했다.참고로 정부는 지난 10일 이재명 대통령 주재 국무회의에서 기존 소말리아 아덴만 해역 중심의 청해부대 작전 범위를 호르무즈 해협과 가까운 오만 남방 외해까지 확대하는 파견 연장 동의안을 의결한 바 있다. 특히 해상초계기와 폭발물 처리반, 무인 소해 등 추가 자산 파견과 함께 '국제 해상 교통로의 항행 자유 회복'이란 임무도 추가된 상황. 시민사회계는 이를 두고 '꼼수 파병'이라고 비판하는 중이다.청와대 고위 관계자는 이날 이러한 비판에 대해 "정부가 이걸 추진하는 입장은 명확하다. 해야 될 일, 하지 않아야 될 일을 구분하고 그 목표를 세워서 거기에 맞게 나아가고 있다"고 말했다. 이어 '해야 될 일'로는 한국 국민과 선박 보호, 안전하고 자유로운 항행을 위한 국제 협력 참여, 에너지 안보 이익 수호와 유사시 최소한의 방어권 또는 자위권 행사를 꼽았다.이 관계자는 '하지 않아야 될 일'로는 가장 먼저 "전쟁이나 전투에 참여하지 않는다, 관여하지 않는다, 다른 지휘 체계 하에 들어가지 않는다"라고 설명했다. 정부가 '불개입 원칙'을 분명히 갖고 있으며, 현재 미 해군 중부사령부사령관이 지휘하는 연합해군사령부 일원인 청해부대가 미 해군 군사작전에 연루될 수 있다는 우려를 불식하려는 취지의 얘기였다.그는 "이런 좌표를 갖고 일을 추진하고 있다"며 "이렇게 하려고 하는 일과, 하지 않으려는 일을 기준으로 움직여 나가면 어떤 공격 상황이나 위험한 상황으로 들어가는 일은 없을 것으로 생각한다"고 했다. 이어 "그 입장으로 국회에 설명도 하려고 한다"며 지난 10일 국무회의에서 의결돼 국회로 넘어간 청해부대 파견연장안이 원만하게 동의를 얻을 수 있도록 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.청와대 고위 관계자는 또 이재명 대통령의 오는 11월 16~19일 아세안·APEC 정상회의 참석 기간 동안 북미 대화가 있거나 김정은 북한 국무위원장이 다자 외교 무대에 등장할 가능성을 두고는 "개연성은 크지 않은 것 아닌가라는 생각을 갖고 있다"고 말했다. 그는 "가변적인 상황이고, 예측 불가한 플레이어들이 많기 때문에 단정적으로 말씀드리고 싶지 않다"면서도 "전체적으로는 가능성이 적다고 보는 편"이라고 덧붙였다.이 관계자는 이번 외교 일정과 별개로 북미 정상회담이 열릴 수 있느냐를 두고도 "실제 가능성보다는 기대나 관심이 큰 상황"이라고 평가했다. 그는 "(한국 정부 역시) 물론 대비하고 있고, 미국과 많은 소통을 하고 있다"면서도 "구체적으로 협상이 있을지 없을지 모르는 상태에서 너무 앞서가고 있진 않다"고 했다. 특히 미국이 북한을 핵보유국으로 인정하는 상황은 "우리가 생각하고 있지 않은 영역"이라며 선을 그었다.한편, 청와대는 미국 중간선거가 한미 간 여러 현안에 영향을 미칠 것이라는 전망을 다소 경계하는 모습이었다.이 관계자는 "세간의 관심은 다소하게 중간선거 영향 쪽으로 관심을 보이는 것 같은 인상"이라며 "(한미 간) 현안 협의는 기본적으로 정부 대 정부 간 하고 있는 것이고, 정부 대 정부 간 진전이 있으면 그게 더 중요한 요소라 의회 관련 사항이 없진 않지만, 지금 점치는 것처럼 크진 않다. 잘 대처할 수 있다"고 말했다.또 호남 반도체 클러스터 부지로 선정된 광주 군 공항 이전 문제에 관한 한미 협의 역시 원만하게 진행 중이라고 했다. 그는 "한미 간에 합동 기지들을 이전하려는 포괄 협정에 광주 기지도 넣어서 대처하기로 했고, 거의 다 타결됐다"며 "저도 근자에 현장에 다녀왔는데 별문제가 없다. 미군 시설 때문에 (호남 반도체 클러스터 사업이) 지연될 것이란 전망은 지금으로선 별 근거 없다"고 했다.