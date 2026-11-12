"우리 정기상여금은 왜 절반입니까?"

큰사진보기 ▲11일 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 전국환경분과(이하 환경분과)는 충북교육청 앞에서 전국 학교 청소노동자 등 400여명이 참여한 가운데 '2026년 집단임금교섭 투쟁승리! 정기상여금 동일지급! 전국환경분과 선도파업대회'를 개최했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11일 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 전국환경분과(이하 환경분과)는 충북교육청 앞에서 전국 학교 청소노동자 등 400여명이 참여한 가운데 '2026년 집단임금교섭 투쟁승리! 정기상여금 동일지급! 전국환경분과 선도파업대회'를 개최했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

학교 청소노동자들이 다른 교육공무직 노동자에 비해 절반에 불과한 정기상여금 차별 해소를 요구하며 선도파업에 나섰다.11일 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부 전국환경분과(이하 환경분과)는 충북교육청 앞에서 전국 학교 청소노동자 등 400여명이 참여한 가운데 '2026년 집단임금교섭 투쟁승리! 정기상여금 동일지급! 전국환경분과 선도파업대회'를 개최했다.학교 청소노동자들이 충북교육청에 집결한 것은 윤건영 충북교육감이 2026년 전국 시도교육청 집단임금교섭의 대표교섭 교육감이기 때문이다.환경분과는 "윤 교육감이 교섭대표로서 정기상여금 동일지급을 적극 제안하고, 다른 시도교육청을 설득해 차별 해소를 위한 합의를 이끌어 달라"고 요구했다.참가자들은 청소노동을 상징하는 빗자루 피켓을 들고 "우리의 정기상여금은 왜 절반입니까?"라고 물으며 교육청에 정기상여금 차별 해소를 촉구했다.학교 청소노동자들은 2018년 교육청 직접고용으로 전환되었지만, 별도의 '특수운영직군' 임금체계에 따라 다른 교육공무직이 연 100만 원을 받는 정기상여금을 절반인 연 50만 원만 지급받고 있다. 근속수당도 적용되지 않는다.지난 9월 환경분과가 학교 청소노동자 794명을 대상으로 실시한 실태조사에서는 73.8%가 학기 중 정상 근무 시 세전 월급 190만 원 미만이라고 응답했다. 응답자의 96.6%는 정기상여금 절반 지급을 차별이라고 인식했다.정인용 전국교육공무직본부장은 대회사에서 "2018년 직접고용으로 전환됐을 때 제대로 대우받을 수 있을 것이라 기대했지만, 교육청은 특수운영직군이라는 이름 아래 차별을 남겨 두었다"며 "정기상여금 동일지급은 전국교육공무직본부 전체의 요구이며, 본부가 교섭에서 끝까지 책임지겠다"고 밝혔다.조혜진 전국환경분과장은 "학교에 꼭 필요한 일을 하면서도 동등한 구성원으로 인정받지 못하는 현실을 이제는 바꿔야 한다"며 "학교는 아이들에게 평등과 존중을 가르치는 곳이다. 그 학교에서 일하는 노동자부터 평등하게 대우받아야 한다"고 강조했다.주은주 경기지부 시설미화분과장은 나진초 30일 파업과 호성초·상갈중 투쟁 사례를 소개하며, 노동조합이 함께 싸워 근무시간 확대와 노동조건 개선을 이뤄낸 경험을 강조했다. 류인숙 대구지부 환경분과장은 학생 수 감소를 이유로 청소 인력과 근무시간을 줄이는 현실을 비판하며 정기상여금 동일지급을 촉구했다.김숙기 충북지부 환경분과장은 집단임금교섭 대표교육감인 윤건영 충북교육감에게 "교섭에서 정기상여금 동일지급을 앞장서 제안하고, 다른 교육청을 설득해 합의를 만들어 달라"며 책임 있는 결단을 요구했다.참가자들은 투쟁결의문을 통해 "직접고용 이후에도 남아 있는 차별을 끝내고, 올해 집단임금교섭에서 정기상여금 동일지급을 반드시 합의하라"고 촉구했다. 이어 행진과 대형 현수막 펼치기 등 공동행동을 진행하고 충북교육청에 항의서한을 전달했다.환경분과는 이번 선도파업을 시작으로 11월 27일 국회 앞 교육공무직 총파업까지 투쟁을 이어가며 정기상여금 동일지급을 요구할 계획이다