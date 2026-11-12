깨끗한 거리 뒤에 가려진 죽음, 청주시는 응답해야

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 송상호 충북녹색당 공동운영위원장입니다. 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

한 청년노동자, 청주시가 직접 고용한 임시 기간제 노동자가 사망했다. 청소차 뒤 발판에 탑승해 이동중이던 청년은 뒤에서 오던 화물차가 청소차를 들이받는 사고로 세상과 이별했다. 병원에 바로 이송돼 수술을 받았으나 하루를 넘기지 못했다.누군가에게는 그저 한 사람의 사망사고일지 모르지만, 그에게는 삶이 있었다. 쓰레기를 치우는 임시 기간제 노동, 그 일은 그의 삶에서 꼭 필요했던 시간이었을 거다. 짧은 취업기간 새벽마다 거리로 청소하러 나갔지만, 그는 그렇게 집으로 되돌아 오지 못했다. 청소노동자, 한국 사회에서 필수노동자, 우리 사회는 그의 안전을 얼마나 중요하게 생각했을까?고대 메소포타미아의 하늘에는 오늘날 우리가 양자리(Aries)라고 부르는 별자리의 또 다른 이름이 있었다. 바로 '고용된 노동자(The Hired Man)'다. 수메르어로는 'MUL LÚ.HUN.GÁ', 아카드어로는 '아그루(Agru)'라고 불렸다. 가을철 하늘의 중심인 페가수스 자리는 밭이었고, 삼각형자리는 쟁기였다.그리스 신화에서는 황금 양의 이야기로 알려진 별자리지만, 그보다 앞선 메소포타미아에서는 품삯을 받는 노동자를 상징했다. 당시 사람들에게 노동은 세상을 유지하는 중요한 일이었고, 노동자 역시 사회를 움직이는 중요한 존재였다. 수천 년 전 그들은 노동자를 하늘에 새겼다.그렇다면 오늘날 우리는 어떠한가.우리는 매일 깨끗한 거리를 걷는다. 출근길에도, 학교에 가는 길에도, 시장과 공원을 거닐 때도 깨끗한 환경을 당연하게 누린다. 쓰레기는 보이지만 쓰레기를 치우는 사람은 보이지 않는다. 우리가 누리는 편리함 뒤에 누군가의 '노동'과 '위험'이 있다는 사실을 잊고 있었는지도 모른다.더욱 비극적인 것은 이번 사고가 예측할 수 없는 위험 때문에 발생한 것이 아니라는 점이다. 정부는 이미 2018년 '환경미화원 작업안전 개선대책'을 통해 사망과 중상 위험이 큰 청소차 후미 발판 탑승을 금지시켰다. 후미 발판에 매달려 이동하는 방식이 얼마나 위험한지 우리 사회는 오래전부터 알고 있었다.그런데 청주시는 무엇을 했는가?얼마 전 공공운수노조 충북지역평등지부 청주환경지회 노동자들은 9월 4일부터 40일 동안 농성을 벌였다. 그들이 요구한 핵심 사항 중 하나는 노동자의 안전이었다. 청소차의 불법 발판을 철거하고, 그에 따른 노동력 부족을 보완하기 위해 3인 1조 작업 인력을 확충해야 한다는 요구였다.위험한 발판을 없애는 것은 당연히 해야 할 일이다. 하지만 발판만 철거하고 노동자의 작업 여건을 개선하지 않는다면 또 다른 위험이 발생할 수 있다. 노동자들이 인력 확충을 요구한 이유도 바로 여기에 있었다.그러나 청주시는 노동자들의 안전 요구에 충분히 응답하지 않았다. 인력 확충은커녕 직영 청소차에는 불법 발판마저 방치하고 있었다. 2024년 민간 대행업체 차량의 발판은 제거되었지만, 정작 청주시는 직접 운영하는 청소차의 발판 문제조차 해결하지 못했다.노동자들은 위험하다고 말했고, 안전대책을 요구했다. 그 요구는 거리농성이라는 힘겨운 방식으로까지 이어졌다. 하지만 그들의 목소리는 결국 한 노동자의 목숨을 지켜내지 못했다.이것은 단순한 작업장 안전사고가 아니다. 이미 위험을 알고 있었고, 개선을 요구하는 목소리도 있었으며, 행정이 취해야 할 조치도 존재했다. 그런데도 노동자의 안전은 우선순위에서 밀려났다.고대 메소포타미아 하늘에 노동자의 자리가 있었지만, 현대 지상에 노동자의 안전을 위한 자리가 없었다. 그가 치우던 거리는 다시 깨끗해질 것이다. 사람들은 아무 일도 없었다는 듯 그 거리를 걸을 것이다. 그러나 그 거리를 깨끗하게 만들던 한 사람은 돌아오지 못한다.우리에게 정의란 무엇일까? 최소한 한 청년노동자의 죽음을 막을 수 있었던 시스템을 방치한 행정과 정치에 책임을 물어야 하지 않을까?우리가 기억해야 할 것은 깨끗해진 거리만이 아니다. 그 거리를 만들기 위해 일하다 세상을 떠난 노동자의 이름과, 그가 살아서 돌아오지 못하게 만든 책임이다.