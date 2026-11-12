여권 없이 떠난 세계여행, 가평 교실에 5개 나라가 찾아왔다

큰사진보기 ▲지난 11일 오후, 경기도 가평군 조종고등학교에서 열린 '2026 가평 물별숲 RAS 수업나눔한마당 오색빛깔 국제교류' 수업에서 학생들과 5개국 유학생들이 인문학적 소통 활동을 펼치고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

"처음엔 외국인을 만나는 게 낯설어 긴장했는데, 대화를 나누다 보니 '아, 사람 사는 건 다 똑같구나'라는 생각이 들었어요. 기회가 된다면 꼭 다시 참여하고 싶습니다."

큰사진보기 ▲발렌틴 다파르테 하우메(스페인) 유학생이 학생들과 마주 앉아 각국의 진로 문화와 경험을 주제로 열띤 대화를 나누고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

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큰사진보기 ▲니키티나 카리나(러시아) 한국학대학원 유학생이 마이크를 잡고 자신의 경험을 들려주자, 조종고 학생들이 친근한 표정으로 귀를 기울이고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일 오후, 경기도 가평군 조종고등학교에서 열린 '2026 가평 물별숲 RAS 수업나눔한마당 오색빛깔 국제교류' 수업에서 운구레아누 아나(루마니아) 한국학중앙연구원 한국학대학원 유학생이 학생들과 환하게 웃으며 인문학 소통 활동에 대해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026 오색빛깔 국제교류 인문학 수업 프로그램'에 참여한 한국학중앙연구원 한국학대학원 소속 5개국(네덜란드·러시아·루마니아·베트남·스페인) 유학생들의 소감과 응원메시지(AI 제미나이 활용 제작) ⓒ 강아롬 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 강아롬씨는 가평교육청 장학사로, 해당 프로그램을 기획했습니다.

지난 11일 오후 5시, 수업이 끝난 경기도 가평군 조종고등학교 교실. 3시간 동안 이어진 마라톤 수업에도 학생들의 얼굴엔 지친 기색보다 묘한 흥분과 아쉬움이 교차했다. 이날 조종고에는 여권 없이도 떠날 수 있는 특별한 '세계여행'이 펼쳐졌다.경기도가평교육지원청이 기획하고 한국학중앙연구원이 함께한 '2026 가평 물별숲 RAS 수업나눔한마당 오색빛깔 국제교류 인문학 수업 프로그램(부제: 즐거운 수군거림)' 현장이다.가평군 내에서도 상대적으로 교통 여건이 열악해 국제교류 기회를 접하기 쉽지 않은 조종면 지역 학생들에게 외국인과 직접 마주 앉아 깊은 대화를 나누는 경험은 흔치 않다. 이번 프로그램은 바로 그 지점에서 출발했다. 일방적인 특강 대신 베트남, 루마니아, 러시아, 스페인, 네덜란드 등 5개국에서 온 한국학대학원 석·박사 과정 유학생 5명과 이영준 책임연구원(한국학중앙연구원)이 직접 학교를 찾아 학생들과 눈을 맞췄다.오후 2시부터 5시까지 꼬박 3시간 동안 진행된 수업은 ▲ 1차시 '자아 성찰 및 서로 알아보기(아름다운 사람의 정의)' ▲ 2차시 '언어와 문화(다의어 이해 및 좋아하는 단어 나누기)' ▲ 3차시 '진로 탐색 및 OREO(오레오) 논리 소통 활동'으로 촘촘하게 채워졌다.교실의 공기를 단숨에 바꾼 것은 멕시코 민요 '라 쿠카라차(La Cucaracha)'였다. 스페인에서 온 발렌틴 유학생의 생생한 스페인어 낭독에 이어, 우리가 어린 시절 해맑게 부르던 동요의 제목이 사실은 '바퀴벌레'라는 뜻임을 알게 되자 교실은 웃음바다가 됐다.이어진 '좋아하는 단어와 싫어하는 단어' 시간에는 언어의 다의성과 문화적 차이를 짚어보며, 타인을 배려하는 말의 힘을 함께 고민했다. '이른 아침 경비원 아저씨께 먼저 건네는 인사', '뒷사람을 위해 잡아주는 엘리베이터 문' 등 거창한 스펙이 아닌 일상의 태도가 '진정한 아름다움'이라는 메시지에 학생들은 고개를 끄덕였다.하이라이트는 3차시 자유 토론과 진로 탐색 시간이었다. 학생들은 유학생들에게 각국의 인기 직업, 대학 진학 문화, 한국에 오게 된 계기 등을 거침없이 질문했다.한 유학생의 "유럽에서 한국학을 가르치기 위해 박사 과정까지 밟으며 생존과 진로를 치열하게 고민했다"는 솔직한 고백부터, "과거 공산주의 체제였던 루마니아와 북한의 외교 문화를 비교 연구하고 있다"는 학문적 이야기까지, 교과서에서는 결코 만날 수 없는 생생한 삶의 서사가 교실을 채웠다.수업을 마친 한 학생은 "여러 나라 선생님들과 직접 만든 질문으로 대화하며 각국의 특징을 알게 돼 좋았다"며 "해외여행을 많이 가보지 못했는데 다른 나라 문화를 깊이 이해할 수 있는 소중한 시간이었다"고 소감을 전했다. 또 다른 학생은 "넓게 말하고 넓게 들으면서 자신감을 갖고 꾸준한 인생을 살아야겠다는 다짐을 하게 됐다"고 말했다.수업을 총괄 기획·진행한 이영준 한국학중앙연구원 책임연구원은 "수업 전에는 학생들이 낯선 외국인 유학생들과의 긴 수업을 어려워하지 않을까 조금 걱정하기도 했다"며 "하지만 막상 시작되니 아이들이 스펀지처럼 내용을 흡수하고 끝까지 적극적으로 질문하며 호응해 주어 오히려 큰 감동을 받았다"고 전했다.이어 이 연구원은 "지역의 한계를 넘어 학생들이 다양한 문화적 배경을 가진 연구자들과 소통하며 시야를 넓히는 계기가 되었길 바란다"며 "이번 만남이 일회성에 그치지 않고 연구원 초청 프로그램 등 지속 가능한 지역 연계 교육 모델로 이어지길 기대한다"고 덧붙였다.물리적 거리는 멀지만, 마음의 국경을 허문 3시간의 '즐거운 수군거림'은 가평의 교실 속 아이들에게 더 넓은 세상을 향한 단단한 디딤돌이 되어주었다.