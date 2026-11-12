'내란 가담 안했다'는 조성현에게 재판장이 건넨 질문

큰사진보기 ▲2024년 12월 3일 이진우 전 수도방위사령관으로부터 '국회 출입 통제' 지시를 받고 부대원들을 국회 경내로 침투시킨 혐의 등으로 기소된 조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장(대령)이 12일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란중요임무종사 혐의 첫 공판에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"왜 시민들이 국회 문을 막고 병력 출입을 저지한다고 생각했습니까?"

AD

큰사진보기 ▲윤석열 당시 대통령이 2024년 12월 3일 저녁 기습적으로 비상계엄을 선포한 가운데, 시민들이 국회앞에 집결해 계엄해제, 윤석열 탄핵 등을 요구하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

12·3 내란의 밤 부대원들을 국회 경내로 침투시킨 혐의를 받는 조성현 대령에게 재판장이 건넨 질문이다. 조 대령 측은 "(당시) 상황에서 (상부의) 지시사항 중 어떤 요소가 위법했는지 판단하기 어려웠다"고 답했다.12일 내란전담재판부 서울중앙지방법원 형사합의38-1부(재판장 장성진 부장판사) 심리로 조성현 전 수도방위사령부 제1경비단장(대령) 내란중요임무종사 사건 1차 공판이 열렸다.조 대령은 ① 12·3 내란 당시 이진우 수도방위사령관으로부터 '국회의원을 끌어내라'는 지시를 받았지만 재검토를 요청한 뒤 ② 서강대교 인근에서 대기 중이던 부대장에게 '서강대교를 넘지 말라'고 지시해 보국훈장 삼일장을 받은 바 있다.그러나 종합특검(특별검사 권창영)은 조 대령이 2024년 12월 3일 윤석열 불법 비상계엄이 선포된 직후 이진우 사령관으로부터 '국회 출동' 지시 등을 받고 수방사 제2특임대대와 제35특임대대를 국회 경내로 침입시켜 내란에 가담했다고 보고 있다.조 대령은 이 과정에서 부대원들이 경찰의 협조를 받아 국회 담을 넘도록 지시하거나 국회 침투 병력에 육군특수작전사령부(특전사)를 지원하라고 지시한 혐의도 받는다. 서강대교 회군 또한 국회에서 비상계엄 해제 요구안이 가결된 직후 태도를 바꾼 것으로 특검은 의심하고 있다.이날 특검은 "이진우로부터 국회 출입 인원을 통제하고 국회의원을 끌어내라 등의 지시를 받은 뒤 군 병력을 국회의사당에 침투시켰다"며 "사실상 국회의원들의 비상계엄 해제 요구안 의결을 저지하고 국회를 무력화시켜 헌법상 국민주권·의회·정당 제도 등 자유민주주의 기본 질서를 파괴하려는 국헌문란 목적 인식을 가지고 윤석열 내란에 있어 중요임무에 종사했다"고 주장했다.반면 조 대령 변호인은 "'국회 안 인원을 다 끌어내야 한다'고 임무를 부여했다거나 피고인에게 내란 집단에 가담할 의사 국헌문란 목적에 대한 미필적 인식이 있었다는 (내란죄) 구성요건에 대해 전면 부인한다"며 "이 사건 공소사실 모두 부인한다"고 밝혔다. 그러면서 재판부에 "주위적으로는 공소기각, 예비적으로는 무죄를 선고해달라고 요청했다.형법상 내란죄는 ① 대한민국 영토 전부 또는 일부에서 ② 국가권력을 배제하거나 국헌을 문란하게 할 목적으로 ③ 폭동을 일으킨 경우여야만 성립한다. 특검은 조 대령이 이진우 사령관으로부터 국회 출입 통제 명령을 받은 시점(2024년 12월 3일 밤 11시 47분)에 국헌문란 목적을 인식했다고 본다.정 재판장은 "피고인 측은 이진우로부터 국회 출입 통제 명령을 받은 시점에 위헌·위법성을 인식하지 못했다고 주장하는데, 그렇다면 왜 국회 출입을 통제한다고 인식했나"라고 물었다. 조 대령 측 변호인은 "국회 내 특별한 상황이 있을 것을 가정해 출동했다"며 "어떤 상황인지 판단하기 어려운 시점이었기 때문에 (이진우의) 지시사항 중 어떤 위법 요소가 있었는지 피고인 입장에선 판단하기 어려웠다"고 답했다.정 재판장은 "대테러가 아니라는 것은 현장에 가서 확인하지 않았나"라며 "왜 시민들이 국회 문을 막고 병력 출입을 저지한다고 생각했나"라고 반문했다. 조 대령 측은 "이진우와 정확하게 소통도 안 됐기 때문에 주변 상황을 전달받고 판단하는 시점이었다"고 답했다.정 재판장은 "이 부분이 사건 쟁점이 될 수밖에 없으니 의견서를 제출하라"며 "특검이 국헌문란 목적 있었다고 제시한 시점에 피고인이 어떤 인식을 가졌는지, (부대 출동이) 국회를 보호하고 대테러 상황에 대처하기 위한 것이었다면 대테러 상황이 어떤 것이었는지 파악돼야 한다. 국회 담을 넘어 경내에 진입하라고 명령한 이유에 대한 의견도 제출하라"고 말했다.한편 특검 측 의견서에 대한 문제가 제기됐다. 정 재판장은 "피고인 측이 동의하지 않은 수사보고에 기재된 내용을 의견서에서 그대로 원용했다"며 "증거조사 개시조차 안 됐는데 사실상 부동의한 진술조서 내용 등이 의견서를 통해 제출됐으므로 문서반환 및 폐기를 명한다"고 말했다.