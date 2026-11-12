"홍성군청사 이전, 원도심 쇠퇴 시작이 되면 안 돼"

큰사진보기 ▲홍주성 일대와 홍성읍 시가지 전경. ⓒ 홍성군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

홍성군청이 신청사로 이전하게 되면 행정기관만 옮기는 것이 아니다. 유동인구와 소비, 상권의 흐름도 함께 바뀔 수 있다. 이에 홍성군의회에서는 청사 이전을 원도심 쇠퇴의 시작으로 남겨서는 안 된다며, 홍주성·전통시장·명동상가를 잇고 사람들이 찾아와 머물며 소비하는 도시로 바꿀 구체적인 대책을 요구하고 나섰다.지난 11일, 홍성군의회 권영식 의원은 박정주 홍성군수를 대상으로 한 군정질문에서 원도심 활성화의 기준을 "정주인구만이 아니라 얼마나 많은 사람이 찾아오고, 얼마나 오래 머물고 소비하느냐"라고 짚었다. 기존 청사에 어떤 시설을 넣을지부터 정할 게 아니라, 원도심 전체의 활력을 높이는 큰 그림 속에서 활용 방안을 찾아야 한다는 주문이다.권 의원은 홍성읍 특색을 살린 먹거리 타운 조성, 평일과 주말·주간과 야간을 아우르는 상시 버스킹과 문화공연, 주민·상인·청년·전문가가 참여하는 민관협의체 구성을 제안했다. 일회성 행사와 지원사업을 넘어, 사람들이 지속적으로 찾아오는 상설형 전략을 마련하라는 요구다.홍성군의회 김은미 의원도 신청사 이전을 도시구조를 다시 설계할 전환점으로 제시했다. 홍주읍성, 전통시장, 명동상가, 홍성역을 개별 사업으로 다루지 말고 하나의 문화·관광·경제권으로 연결해야 한다는 것이다. 김 의원은 역세권·옥암지구 등 도시개발지역의 건폐율과 용적률, 주차 기준, 건축물 용도 등 민간투자와 창업을 가로막는 규제와 절차를 종합적으로 살펴 개선할 것을 촉구했다.두 의원의 질문은 결국 한곳을 향한다. "청사 이전 뒤에도 사람이 원도심을 찾게 할 이유를 무엇으로 만들 것인가." 빈 점포와 유휴토지를 창업·투자 공간으로 활용하고, 방문객의 발길을 골목 소비와 일자리로 잇는 실행계획을 내놓으라는 요구다.이에 박정주 군수는 기존 청사와 부속시설 활용을 홍주성 전체의 공간 구성과 경관, 원도심 활성화 방향을 검토한 뒤 결정하겠다고 답했다. 문화·역사 공간뿐 아니라 공동체 활동, 평생학습, 돌봄·복지, 청년창업, 문화예술 기능을 폭넓게 살피겠다는 구상이다.건물 안전성과 구조, 리모델링 가능성, 사업비와 운영비, 실제 이용 수요도 함께 검토한다. 홍성군은 올해 제2회 추가경정예산에 반영된 연구용역을 통해 홍주성 일원의 공간 여건과 청사 이전의 경제적 영향을 분석하고, 활용 방안과 실행계획을 마련할 예정이다. 온·오프라인 설문조사와 주민설명회, 공청회 등으로 의견도 수렴하겠다고 밝혔다.홍성군의 구상은 홍성역에서 홍주성, 구 홍고통, 명동상가, 전통시장으로 이어지는 동선을 만드는 것이다. 역 앞 K-락(樂) 디지털 스페이스 등 새 콘텐츠를 홍주성 방문으로 연결하고, 보행환경과 야간 프로그램을 보강해 방문객이 상권 곳곳으로 이동하도록 하겠다는 계획이다.홍주성 관람과 시장 식사, 야간 공연·체험, 숙박을 잇는 체류형 관광도 검토한다. 기존 주택을 활용한 숙박을 비롯해 음식·문화·체험·숙박 분야의 민간투자를 유도하고, 유휴공간과 빈 점포는 청년창업 공간으로 활용한다는 방침이다. 기존 상인의 경험과 청년의 아이디어를 연결해 공동 프로그램과 마케팅도 추진한다.도시개발지역의 건폐율·용적률 개선도 살핀다. 다만 상가 위주 개발로 야간 공동화가 발생하지 않도록 주거와 상업 기능의 균형을 함께 고려하고, 건축 동향과 부지 이용 실태를 바탕으로 지구단위계획 변경 등을 검토할 계획이다.홍성군의원들이 요구한 것은 시설이나 행사 몇 건을 더하는 데 그치지 않는다. 기존 청사 활용, 상시 문화콘텐츠, 먹거리와 상권, 창업과 규제 개선을 하나의 전략으로 묶고 주민과 상인이 계속 참여하도록 하라는 주문이다. 청사 이전으로 비는 공간을 홍성의 새 활력으로 채우려면, 이제 구상에 일정과 운영 주체, 재원과 성과를 담아야 한다.