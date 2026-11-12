대전여민회 "정명석 성범죄 항소심 재판부 재배당하라"

큰사진보기 ▲대전법원. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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대전여민회가 기독교복음선교회(JMS) 총재 정명석의 추가 성범죄 사건 항소심이 과거 피해자 녹음파일 등사 허가로 2차 피해 논란을 일으켰던 재판부에 다시 배당된 것과 관련, 재판부 재배당을 촉구하고 나섰다.대전여민회는 11일 긴급논평을 내고 "대전고등법원은 이번 재판부 배당을 재검토하고, 성인지 감수성과 피해자 보호에 대한 사법적 신뢰를 확보할 수 있도록 재판부를 재배당할 것을 촉구한다"고 밝혔다.앞서 이날 언론보도에 따르면, 여신도들을 상대로 한 추가 성범죄 사건에서 1심 징역 33년을 선고받은 정명석의 항소심이 대전고법 형사3부에 배당됐다. 이 재판부는 2024년 정명석의 또 다른 성범죄 사건 항소심을 맡았던 재판부로, 당시 재판장도 동일한 것으로 확인됐다는 것.해당 재판부는 2024년 4월 정명석 성범죄 항소심에서 피해자와 검찰의 반대에도 성폭력 피해 상황이 담긴 녹음파일의 등사를 허용해 논란이 됐다. 이후 검찰은 해당 파일의 유출 의혹을 제기했으며, 피해자 측은 심각한 2차 피해를 호소했다.이 문제는 지난해 10월 국회 법제사법위원회의 국정감사에서도 지적됐다. 당시 국회의원들은 피해자의 반대에도 녹음파일 등사를 허용한 법원의 결정을 비판했으며, 대전고등법원장은 피해자 보호를 위한 가이드라인과 관련 실무를 살펴보겠다는 취지로 답변했다.대전여민회는 이 같은 경위를 언급하며 "그런데 불과 1년여 만에 동일한 재판장이 또다시 정명석의 성범죄 항소심을 담당하게 됐다"고 지적했다.이어 "대전고등법원은 묻지 않을 수 없다. 피해자의 고통과 2차 피해 우려는 사법절차에서 얼마나 중요하게 고려되고 있는가"라고 반문했다.대전여민회는 "성폭력 사건의 재판은 단순히 유무죄와 형량을 판단하는 절차에 그쳐서는 안 된다"며 "피해자의 존엄과 인격권을 존중하고, 재판 과정에서 또 다른 피해가 발생하지 않도록 보호하는 것 역시 사법부의 중요한 책무이다"라고 강조했다.피고인의 방어권과 피해자 보호가 충돌하는 문제에 대해서도 "물론 피고인의 방어권은 보장되어야 한다. 그러나 방어권 보장과 피해자 보호는 양자택일의 문제가 아니다"라며 "사법부는 두 권리가 조화롭게 보장될 수 있도록 세심하고 책임 있게 판단해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "이번 재판부 배당이 곧바로 위법하거나 불공정한 재판을 의미한다고 단정할 수는 없다"고 전제한 뒤, "그러나 과거의 결정으로 피해자 보호에 대한 심각한 우려가 제기됐던 재판장이 다시 동일 피고인의 성범죄 사건을 맡는 상황이라면, 사법부 스스로 그 우려를 해소하기 위한 책임 있는 판단을 해야 한다"고 촉구했다.대전여민회는 재판부 재배당과 함께 과거 녹음파일 등사 허가 논란 이후 법원이 어떤 개선조치를 마련했는지도 공개할 것을 요구했다. 또한 성폭력 피해자의 민감한 증거자료가 유출되거나 악용되지 않도록 실효성 있는 보호절차를 강화해야 한다고 주장했다.아울러 "대전여민회는 피해자의 구체적인 의사를 대신하여 말하려는 것이 아니"라며 "우리는 언론보도와 국정감사에서 제기된 문제를 바탕으로, 지역 여성인권단체로서 사법부의 피해자 보호 책임을 묻고자 한다"고 설명했다.끝으로 "우리는 특정한 판결 결과를 요구하는 것이 아니다. 성폭력 피해자가 정의를 구하는 과정에서 또다시 고통받지 않을 권리, 그리고 사법부가 그 권리를 실질적으로 보장해야 한다는 원칙을 요구하는 것이다"라고 강조했다.