이 대통령, 16~19일 아세안·APEC 정상회의 참석

큰사진보기 ▲말레이시아 아세안 정상회의 참석차 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 2025.10.26 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 12일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령의 필리핀 마닐라에서 열리는 아세안정상회의와 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력제(APEC) 정상회의 참석과 관련해 브리핑하고 있다. 2026.11.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 필리핀 마닐라에서 개최되는 아세안(ASEAN. 동남아시아국가연합) 관련 정상회의와 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 오는 16일 출국할 예정이다.위성락 국가안보실장은 12일 브리핑을 통해 이를 알렸다. 그에 따르면 이 대통령은 먼저 16일 한-아세안 정상회의에 참석해 지난해에 제시한 '한-아세안 CSP 비전'의 주요 이행 성과를 공유하고 아세안과의 협력 강화 방안에 대해 폭넓게 논의할 예정이다.이어 베트남·태국·미얀마·라오스·캄보디아 등 메콩강 유역 5개국과 함께 하는 한-메콩 정상회의에 참석해 '한-메콩 전략적 동반자 관계'의 발전 의지를 표명하고 핵심 광물, 초국가 범죄 대응 등 분야에서의 협력 심화 방안에 대해 논의한다.17일 오전엔 아세안 국가들과 한국·중국·일본이 함께 하는 '아세안+3 정상회의'에 참석해 내년 30주년을 앞둔 아세안+3의 미래 협력 방향을 제시할 계획이다.같은 날 오후에는 동아시아 16개국이 참가하는 '동아시아정상회의(EAS)'에 취임 후 처음으로 참석한다. 이 대통령은 이 자리에서 온라인 스캠 등 역내 주요 현안에 대한 한국 정부의 입장, 또 한반도 평화 공존 구상 등을 알릴 방침이다.이 대통령은 18일에는 중국 선전에 도착해 APEC 정상회의 일정을 소화한다. 도착 첫날에는 CEO 서밋 참석 후 시진핑 중국 주석 부부가 주최하는 환영 만찬에 참석한다. 19일엔 APEC 정상회의 본회의에 참석해 올해 주제인 '함께 번영하는 아시아태평양 공동체 구축 : 개방, 혁신, 협력'에 대한 논의를 진행한다.위 실장은 "이 대통령은 이번 정상회의 발언을 통해 우리의 정책과 경험을 참석 정상들과 나누는 한편, 지난해 의장국으로서 APEC의 발전과 아태 지역의 번영을 위한 건설적 기여 의지를 전달할 것"이라고 말했다.청와대는 이번 아세안 정상회의 및 APEC 정상회의 참석을 통해 '국민과 기업이 체감하는 외교'를 지속 구현하겠다는 입장이다.이에 대해 위 실장은 "작년 이 대통령이 한-아세안 정상회의에서 제안한 한국 경찰과 아세아나폴의 수사 공조 제안은 한-아세안 최초의 경찰 협력 사업으로 실현됐다"며 "연간 우리 국민 900만 명이 찾는 아세안 지역에서 우리 국민을 보호하는 또 하나의 안전망이 구축되고 있다"고 짚었다.그러면서 "우리의 2대 교역·투자 지역인 아세안에서 AI와 문화 창조 산업 등 미래 분야 협력 강화 방안을 제안해 우리 기업의 지속적인 진출 기반을 조성할 것"이라며 "주요국 정상들과 다양한 방식의 별도 접촉을 통해 상호 신뢰를 구축하고 실질 협력을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.위 실장은 이와 함께 에너지 공급망, 초국가 범죄, 식량 안보 등에 대한 해법 논의를 주도하겠다는 입장도 밝혔다. 특히 "APEC 정상회의에서는 중동발 에너지 공급망 충격에 대응하는 방안과 다자무역질서 회복을 위한 협력 필요성을 촉구할 것"이라고 강조했다.또한 아세안과 APEC 회원국들에게 "남북·북미 대화 재개와 한반도의 항구적 평화를 정착시키기 위한 우리 정부의 노력에 대해 지속적인 지지와 건설적 기여를 당부할 예정"이라고 덧붙였다.