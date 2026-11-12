휠체어로 갈 수 있어도, 머물 수 없는 곳이 있습니다

"거기 장애인 화장실 있어요?"

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큰사진보기 ▲장애인 화장실장애인 화장실 ⓒ 박혜현 관련사진보기

휠체어를 사용하는 내게 이 질문은 목적지를 정하는 데 필요한 질문이다. 입구에 계단이 없는지, 휠체어가 들어갈 수 있는지 확인하는 것만으로 외출 준비가 끝나지 않는다. 도착한 뒤 화장실을 이용할 수 있는지도 알아야 한다.밥을 먹고, 차를 마시고, 사람을 만나며 시간을 보내는 동안 누구나 화장실에 간다. 그런데 누군가에게는 너무 자연스러운 이 일이, 누군가에게는 그곳에 갈 수 있는지를 결정하는 조건이 된다.지난 11일 국회에서 '지역사회 전반 장애인화장실 설치 의무화를 위한 토론회'가 열렸다는 소식을 접했다. 국회 일정에도 이날 오후 2시 의원회관에서 해당 토론회가 열리는 것으로 안내돼 있었다.관련 소식을 전한 김예지 국민의힘 의원의 SNS 게시물에는 화장실 이용의 어려움 때문에 물 한 잔을 마시는 것조차 망설이거나 외출을 포기하는 장애인의 현실이 담겨 있었다. 화면 속 문장을 읽으며 생각했다. 화장실을 이야기하고 있지만, 결국 우리가 어디까지 가고 얼마나 머물 수 있는지를 이야기하고 있다고.접근성을 이야기할 때 우리는 흔히 건물 입구를 먼저 떠올린다. 경사로가 있는지, 엘리베이터가 있는지 살핀다. 물론 꼭 필요한 조건이다. 하지만 입구를 통과했다고 해서 그 공간을 충분히 이용할 수 있는 것은 아니다.식당에 들어가 음식을 주문할 수 있어도 화장실을 이용할 수 없다면, 그곳에서 보내는 시간에는 제약이 생긴다. 모임에 참석할 수 있어도 중간에 화장실에 갈 방법이 없다면, 돌아갈 시간을 먼저 생각하게 된다.들어갈 수 있는 공간과 편안하게 머물 수 있는 공간 사이에는 그렇게 차이가 생긴다.장애인 화장실이 있다는 안내만으로 모든 확인이 끝나는 것도 아니다. 입구까지 휠체어로 갈 수 있는지, 문을 통과할 수 있는지, 안에서 움직일 공간이 있는지 살펴야 한다. 장애인 표시가 붙어 있다는 사실과 실제로 이용할 수 있다는 사실은 함께 충족돼야 한다.화장실의 필요를 도움으로만 해결하기도 어렵다. 계단 앞에서는 누군가 손을 보탤 수 있을지 몰라도, 좁은 화장실 안에 휠체어가 들어가지 않는 문제까지 친절로 해결할 수는 없다. 몸을 옮기거나 자세를 바꾸는 과정에는 안전과 사생활도 걸려 있다.도움을 청할 사람이 있는지에 따라 화장실 이용 가능 여부가 달라져서는 안 되는 이유다.화장실을 이용하기 어려운 환경에서는 사람이 자신의 일정을 바꾼다. 머무는 시간을 줄이고, 이동 경로를 바꾸고, 갈 수 있는 다른 장소를 찾는다. 때로는 마시고 싶은 음료 앞에서도 화장실부터 생각하게 된다.이런 선택은 겉으로 잘 드러나지 않는다. 약속 장소가 바뀌거나 누군가 조금 일찍 돌아가는 일로 보일 뿐이다. 하지만 그 선택이 반복되면 일상의 범위도 달라진다.나는 장애인의 자립을 이야기할 때 자기결정권을 중요하게 생각한다. 어디에 갈지, 누구를 만날지, 무엇을 먹을지 스스로 정할 수 있어야 한다는 뜻이다. 그 선택을 실제로 가능하게 하는 환경도 필요하다.가고 싶은 곳을 골랐지만 이용할 화장실이 없어 포기해야 한다면, 선택지는 이미 좁아져 있다. 화장실은 외출 뒤에 따라오는 사소한 문제가 아니다. 외출을 가능하게 하는 기반이다.그래서 장애인 화장실 설치를 논의할 때는 숫자와 함께 실제 이용 장면을 살펴야 한다. 휠체어가 문 앞에 도착해서 들어가고, 필요한 위치로 이동하고, 용변을 본 뒤 손을 씻고 나오는 과정까지 이어져야 한다. 설치 이후에도 그 공간이 제 역할을 하는지 확인해야 한다.그 과정에는 이용하는 사람의 경험이 충분히 반영됐으면 한다. 도면과 표지만으로는 알기 어려운 불편이 있기 때문이다.나는 교사로 출근하고, 강의를 하고, 가족과 외출하는 사람이다. 그 일상을 이어가는 데 필요한 것 가운데 하나가 이용할 수 있는 화장실이다.언젠가는 약속 장소를 정할 때 화장실부터 묻지 않아도 좋겠다. 가고 싶은 곳을 이야기하고, 먹고 싶은 메뉴를 고르고, 만날 시간을 정하는 것으로 충분했으면 좋겠다.'그곳에서 화장실에 갈 수 있을까?'이 질문에 답을 구하느라 누군가의 하루가 시작부터 좁아지지 않았으면 한다.