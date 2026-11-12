복지 공무원 현장 업무, AI로 똑똑해진다

큰사진보기 ▲모바일 행복이음 시스템 주요 내용 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲모바일 행복이음 주요 기능개선 내용 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

복지 담당 공무원이 현장에서 국민과 상담한 내용을 인공지능(AI)이 자동으로 기록하고, 복지서비스 신청까지 바로 처리할 수 있는 시스템이 도입된다. 사무실에서 서류를 미리 출력하고 현장 방문을 마친 뒤 다시 돌아와 상담 내용을 입력해야 했던 기존 업무 방식이 크게 바뀔 전망이다.보건복지부는 12일 지방정부 복지 담당 공무원의 현장 업무를 지원하는 '모바일 행복이음' 시스템의 기능을 대폭 개선해 오는 13일부터 서비스를 제공한다고 밝혔다.모바일 행복이음은 지방정부 복지 담당 공무원이 사회보장급여 관련 행정업무를 수행할 때 사용하는 '행복이음' 시스템의 모바일 버전이다. 복지 사각지대 발굴과 현장 상담, 사례관리, 긴급복지 지원 대상자 결정 등을 위해 공무원이 사무실 밖에서도 태블릿 등 모바일 기기로 관련 업무를 처리할 수 있도록 만든 시스템이다.2024년 10월 운영을 시작했지만, 기능 부족과 사용자 불편 등으로 실제 활용률은 전체 시군구의 약 25%에 그쳤다. 이에 복지부는 일선 복지 담당 공무원들의 개선 의견을 반영해 현장 업무 기능과 모바일 사용자 환경을 전면적으로 보완했다.가장 큰 변화는 인공지능(AI)을 활용한 상담 기록 자동화다. 기존에는 복지 공무원이 현장 방문 전에 사무실에서 대상자 정보와 신청서 등을 출력하고, 방문을 마친 뒤 사무실로 돌아와 상담 결과를 시스템에 입력해야 했다.그러나 이번 개편으로 현장에서 모바일 행복이음에 접속해 복지 대상자의 정보를 바로 조회할 수 있다. 특히 음성인식 기술을 도입해 상담 내용을 음성으로 녹음하면 AI가 이를 텍스트로 변환하고 핵심 내용을 요약해 자동으로 기록한다. 복잡한 복지제도와 지원 내용을 챗봇으로 검색하는 기능도 추가됐다.복지서비스 신청 역시 현장에서 바로 처리할 수 있도록 개선했다. 전자서명 등을 활용해 별도의 서류 작업과 사무실 복귀에 따른 행정 부담을 줄이고, 상담부터 신청까지 현장에서 이어지도록 한 것이다.복지부는 이를 통해 공무원이 반복적인 행정업무에 들이는 시간을 줄이고, 복지 사각지대에 놓인 국민을 발굴하거나 실제 도움이 필요한 대상자와 상담하는 데 더 집중할 수 있을 것으로 기대하고 있다.모바일 업무환경도 개선했다. 기존에는 PC 사용자 중심으로 설계된 화면을 모바일 기기에 맞게 재구성했으며, 개인 휴대전화에 설치된 모바일 공무원증으로 행복이음 QR코드를 인식해 로그인하는 인증 방식도 도입했다.이와 함께 일정 관리와 업무 상황판 기능을 추가하고, 공무원 개인별로 자주 사용하는 메뉴를 맞춤형으로 관리할 수 있도록 했다.박창규 복지부 복지행정지원관은 "이번 기능개선으로 현장 중심의 업무환경을 조성하고 AI를 통해 공무원의 부담을 줄임으로써, 국민에게 제공하는 복지서비스의 질을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.