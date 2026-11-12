"미국에서 대통령 탄핵, 성공할 가능성 희박해"

큰사진보기 ▲8일(현지시간), 도널드 트럼프 대통령이 미국 플로리다주 팜비치에서 주말 일정을 마치고 워싱턴 D.C.의 백악관으로 돌아오고 있다. ⓒ UPI 연합뉴스 관련사진보기

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- 미국 중간선거에서 민주당이 상, 하원을 다 차지하게 되었어요. 물론 선거 전부터 민주당이 승리할 거란 예상은 있었지만, 예상보다 크게 승리한 것 같은데 이번 선거 어떻게 보셨어요?

- 이번에 트럼프 대통령이 가서 연설한 곳은 다 졌어요. 우연일지 아니면 트럼프 대통령에 대한 반감 때문일까요?

- 선거가 끝나고 트럼프 대통령은 자기가 후보였다면 이겼을 텐데 아니라서 졌다고 해요.

- 반트럼프 정서에는 이란 전쟁 등으로 인한 물가 인상 때문일까요?

- 관세는 외교 문제만이 아닌가요?

- 트럼프 대통령의 관세는 어떤 문제가 있나요?

- 민주당이 다수당이 된 상황에서 트럼프 대통령은 어떻게 할까요? 트럼프 대통령은 협조하겠다고도 했지만 또 거부권을 행사하겠다고 하는 등 오락가락하는데.

- 근데 트럼프 대통령이잖아요.

- 저는 미국 상황이 2024년 우리나라 상황과 비슷해 보여요.

- 민주당에서 트럼프 대통령 탄핵 얘기가 나와요. 미국은 상원에서 통과되면 탄핵 되는 거로 아는데 탄핵 가능성 어떻게 보세요?

- 중요한 건 우리에게 어떤 영향이 미칠지 같아요. 관세나 투자에서 변화가 있을까요?

- 지금 한미동맹에 문제가 있다는 얘기도 나오잖아요. 어떻게 보세요?

- 한미동맹 문제는 누구 책임인가요? 야당은 이재명 정부의 친중 정책 때문이라고 하는데.

- 대북정책도 관심사예요. 트럼프 대통령은 더 강하게 북미 정상 회담을 추진할 거란 전망이 많더라고요. 근데 김정은 위원장이 만나려고 할지 의문이거든요.

- 그렇다면 김정은 위원장이 응하려면 어떤 조건이 필요한가요?

- 미국이 북한의 핵 보유를 인정할 수 있을까요?

- 그럼에도 김정은 위원장은 트럼프 대통령이 묵인한다면 만날까요?

덧붙이는 글 | 이 기사는 전북의소리에도 실립니다.

지난 3일 열린 미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거두었다. 물론 중간선거는 현 정부에 대한 중간평가 성격이 강해 민주당의 승리 가능성을 높게 보는 견해가 많았다. 그러나 이번에 하원은 물론 상원까지 민주당이 과반 의석을 차지하면서 '블루 웨이브(Blue Wave)'를 넘어 '블루 쓰나미(Blue Tsunami)'라는 말까지 나온다.미국 중간선거 결과에 대한 평가와 함께 한반도에 미치는 파장 등을 짚어보기 위해 지난 10일 서울 경복궁역 인근에서 왕선택 서강대 지식융합미디어대학 대우교수를 만났다. 다음은 왕 교수와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."여러 가지 면에서 역사적인 선거였다고 생각합니다. 민주당이 하원은 물론 상원까지 차지해 예상을 뛰어넘는 압승이었어요. 이렇게 크게 승리한 건 전례를 찾아보기 어렵습니다. 1970년대 닉슨 워터게이트 이후와 비교되는데, 지금은 당시와 정치 지형이 매우 달라 의미가 크다고 볼 수 있어요.특히 텍사스와 캔자스를 포함해 짧게는 40년, 길게는 90년 동안 공화당 텃밭으로 알려진 곳에서 민주당 후보들이 대거 승리했습니다. 그래서 미국 정치권에서는 공화당이 멸종되는 거 아니냐는 얘기까지 나와요. 다만 민주당이 잘해서 이겼다기보다, 공화당 특히 트럼프 대통령의 잘못에 화가 난 유권자들이 강력하게 징계한 의미가 크다고 봅니다.""트럼프에 대한 반감이 존재한다고 봅니다. 트럼프가 유세를 한 곳은 접전 지역이에요. 접전 지역이니 이길 수도 질 수도 있지만 대부분 패했습니다. 게다가 이번에 접전지로 꼽힌 곳은 대부분 공화당 텃밭이었어요. 상식적으로 공화당 후보가 질 리 없는 선거구에서 졌다는 건 트럼프 대통령에 대한 심판이라고 볼 수 있습니다.""그렇게 생각하는 건 트럼프 대통령의 자유입니다만, 저는 전혀 동의하지 않아요. 트럼프 대통령이 모든 선거구에 후보로 이름을 올렸다면 아마 더 크게 졌을 겁니다.""크게 두 가지가 있는데, 하나는 관세이고 다른 하나는 이란 전쟁입니다. 이란 전쟁으로 국제 유가가 폭등했고 미국 유가도 크게 올랐어요. 너무 빨리 올라 정신을 못 차리는데, 3월 이후 8개월째 해결이 안 되고 있습니다. 미국 시민들이 보통이라고 생각하는 휘발윳값은 갤런당 3달러 정도이고, 3달러가 넘으면 힘들어합니다. 그런데 지난 9~10월에는 4.50달러까지 갔고 최근에도 4달러 정도예요. 평균치라서 비싼 지역은 훨씬 더 비쌉니다. 미국은 기름을 많이 쓰는 큰 차가 많아서, 한 달 기름값으로 30만 원쯤 내던 사람이 40만 원을 넘게 내게 됩니다. 기름값이 가장 두드러지지만 다른 소비재 가격도 많이 올랐는데, 이건 이란 전쟁이 아니라 관세 문제입니다. 트럼프 대통령이 무리하게 관세를 부과하면서 결과적으로 미국 유권자들이 고통받고 있습니다.""관세는 기본적으로 경제 문제입니다. 외국 정부와 교섭해야 해서 외교 문제로 보일 수 있을 뿐이에요. 관세는 수입품에 매기는 세금으로, 정부 세수 확보, 국내 상품 보호, 교역 상대국 압박 수단 등으로 씁니다. 가령 외국에서 획기적으로 싼 상품이 들어오면 국내 제조업자들이 어려워지는데, 그때 관세를 매겨 산업을 보호하고 대응책을 마련할 시간을 주는 거죠.""트럼프 대통령은 지난해 4월 관세로 모든 문제를 해결할 수 있다고 했습니다. 동맹국에서 관세를 받아 국가 재정을 불리고 그 재정을 미국 국민을 위해 쓰겠다는 셈법이었어요. 그런데 국민을 위해 쓰기도 전에 상품 가격이 올라 전반적인 인플레이션이 생겼습니다. 나중에 관세 수입으로 무슨 일을 할지 몰라도 국민은 당장 고통받고 있어요. 그래서 요즘 미국에서 생활고, 민생고라는 표현이 자연스럽게 나옵니다. 미국은 1인당 소득이 약 9만 달러로, 잘사는 우리나라의 4만 달러보다 두 배 넘습니다. 냉전 종식 이후 매년 평균 2.5% 성장했고, 인구도 3억 5천만 명으로 우리의 7배예요. 선진국에 진입한 지도 아주 오래됐는데 그런 나라에서 민생고, 생활고라는 말이 나옵니다. 어쨌든 정책 실패라는 건 분명합니다.""초반에는 기세 싸움을 하지 않을까 예상합니다. 하지만 일정 시간이 지나면 결국 타협하는 쪽으로 움직일 것으로 봅니다.""과거 여소야대 정국에서 대통령들이 야당과 타협한 건 마음이 착해서가 아니라 어쩔 수 없어서였습니다. 대통령과 의회가 서로 고집대로 충돌하면 양쪽 모두 손해인데, 크기로는 야당 손해가 더 커요. 유권자들은 중간선거에서 대통령을 이미 처벌했고, 야당에는 대통령을 견제하라고 힘을 줬습니다. 그런데 싸움만 하면 국민은 야당에도 실망하게 되고, 2028년 대선에서 야당이 누리던 유리한 상황도 사라져요. 대통령도 의회와 정면 대결만 할 수 없습니다. 하원이 도와주지 않으면 예산을 받지 못하고, 상원이 협조하지 않으면 인사권이 무력화되니까요. 그래서 새 의회 출범 후 3~6개월은 치열한 기세 싸움을 벌이고, 이후에는 타협하는 모양새를 보일 것으로 예상합니다.""트럼프가 여소야대 구도를 답답하게 생각할 수 있다는 점에서는 유사성이 있습니다. 다만 윤석열처럼 내란을 하고 싶어도 미국 헌법이나 군사 운용 특징상 가능하지 않아요. 앞으로 3개월 정도는 기세 싸움을 피할 수 없지만, 정국이 꽉 막힌 상황을 여야 모두 풀어야 한다는 판단이 서게 될 겁니다. 그런데도 싸움이 계속되면 국민은 특히 민주당에 화를 낼 가능성이 높아요. 트럼프는 이상한 사람이니 그렇다 치고, 민주당은 국가를 운영할 최소한의 역량은 있다고 생각했는데 아니라며 더 비난받습니다. 그러면 민주당은 씻을 수 없는 추락의 길을 걷게 돼요. 트럼프는 이를 역이용해 버틸 것이고, 그래서 50대 50 정도로 절충할 가능성이 있습니다.""미국에서 대통령 탄핵이 성공할 가능성은 희박합니다. 상원에서 67명이 찬성해야 하는데 민주당 의석은 54석, 많아야 55석이에요. 과거 트럼프 대통령 탄핵 시도도 필요한 찬성표를 못 얻어 실패했고, 지금도 달라진 게 없습니다. 하원에서 소추안을 통과시켜 망신을 주면 되지 않느냐는 생각도 들지만, 상원에서 부결되면 대통령에게 정치적 면죄부를 주게 돼요. 관세·이란 정책 실패와 엡스타인 파일 문제로 탄핵을 추진했다가 부결되면, 트럼프 대통령은 무죄 판정을 받았으니 더 이상 문제 삼지 말라고 주장할 겁니다. 민주당은 한두 달 절차에 매달려 망신 주는 것 외에 실익이 없고, 같은 문제를 다시 공격하기도 어려워집니다.""큰 변화는 없을 것으로 생각합니다. 트럼프 대통령의 정책에는 부당한 측면이 많지만, 사실 미국인들이 원하는 정책이기도 해요. 다만 부작용이 지나치게 크고 동맹 정신에도 어긋나서, 과거에는 창피해서라도 추진하지 못하던 일종의 금기 사항이었습니다. 트럼프 대통령은 이를 실제로 추진했고, 이미 시행된 만큼 앞으로 정상화하는 과정에서도 한국의 양보를 받아내려 할 겁니다. 그래서 관세나 투자 관련 정책이 단기간에 사라지지는 않을 것으로 봅니다.""한미동맹의 여러 분야에서 마찰이 발생하고 있는 건 사실입니다. 그래서 동맹 관계를 특별히 신중하게 관리해야 하는 시기라고 생각해요. 다만 이를 위기라고 규정하는 건 지나치게 부정적인 평가입니다. 한미 사이에는 과거에도 정책을 둘러싼 마찰이 있었고, 지금의 갈등도 동맹을 관리하는 과정에서 나타날 수 있는 수준이라고 봅니다. 물론 동맹국 사이에 이런 마찰이 생기는 것 자체가 바람직하진 않으니, 갈등을 해소하기 위해 적극적으로 노력해야 합니다.""현재 한미 간에 발생한 문제의 책임은 트럼프 대통령에게 있습니다. 야당의 친중 정책 주장은 근거 없는 진영 논리에 따른 비판이에요. 국가 이익에 도움이 되지 않고 사실관계에도 맞지 않습니다. 이재명 정부는 친중이라기보다 전통적인 외교 구분법으로 보면 친미 정부에 가깝습니다. 한국 외교는 전통적으로 미국에 약 70%, 나머지 30% 중 절반은 중국, 절반은 다른 나라에 비중을 뒀어요. 윤석열 정부에서 미국 비중이 더 커지고 중국 비중이 크게 줄었는데, 지금은 균형이 다소 회복돼 미국 약 50%, 중국 약 20%, 아세안·유럽 등 약 30% 정도입니다. 한국이 처한 상황에서 적절한 배분이라고 보고, 이재명 정부 정책 중에 친중 사례를 제시하기도 어렵습니다.""저는 기본적으로 김정은 위원장이 트럼프 대통령과의 정상회담에 응할 가능성에 회의적입니다. 회담으로 얻을 이익이 명확하지 않기 때문이에요. 김 위원장은 무엇을 얻을지도 따지겠지만, 지금보다 상황이 더 나빠지는 건 피하려 할 겁니다. 2019년 하노이 정상회담의 경험이 있으니까요. 사흘 동안 기차를 타고 하노이까지 갔지만 회담은 결렬됐고, 국제사회에서 체면을 구기고 모멸감을 느꼈을 겁니다. 그런 상황이 반복되는 건 원하지 않을 거예요.""미국이 하노이 같은 상황이 반복되지 않을 거라고 보장할 수 있느냐가 관건인데, 가장 중요한 조건은 미국이 북한의 핵무기 보유를 인정하거나 묵인하는 것입니다. 이것이 김 위원장의 마지노선이라고 생각해요. 이 조건이 충족되면 트럼프 대통령을 만날 수 있지만, 그렇지 않으면 얻을 이익보다 위험이 더 클 수 있습니다.""미국 정부 관료들이 동의하겠습니까? 인정하면 심각한 문제가 생깁니다. 우선 한국에서 핵무기를 보유해야 한다는 주장이 강하게 제기될 거예요. 국제 규범을 위반한 북한의 핵 보유는 인정하면서 동맹국인 한국의 핵 보유는 반대한다면 논리적으로 설득하기 어렵습니다. 한국이 핵을 개발하지 않는 건 국제 비확산 규범을 준수하고 미국의 요구를 받아들였기 때문인데, 북한은 규범을 위반하고도 묵인받는다면 한국도 같은 선택을 할 수 있다는 주장이 나올 겁니다.""100%입니다. 김정은 위원장에게 가장 좋은 건 미국 대통령이 북한의 핵 보유를 공식 인정하는 거예요. 공식 인정까지는 아니더라도 회담에서 핵 문제를 아예 거론하지 않는다면 그것만으로도 상당한 성과입니다. 핵 문제를 빼고 다른 의제를 논의할 수도 있습니다. 미군 유해 발굴 사업이나 원산 갈마 관광지구 개발이 그런 예예요. 원산에 트럼프 타워를 짓거나 평양과 원산을 잇는 트럼프 하이웨이를 건설하는 방안도 생각해 볼 수 있습니다. 이런 경제협력 사업을 논의한다면 김정은 위원장도 관심을 가질 겁니다."