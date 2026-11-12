성범죄 피해자 '10대 여성' 살해한 피의자 아버지

큰사진보기 ▲성범죄 피해자인 15세 여학생이 가해자의 아버지에게 살해당하는 참극이 발생했다. 집을 나와 청소년쉼터를 전전하던 위기 청소년이 성범죄 피해에 이어 피의자 가족에 의한 범죄 동원 의혹 그리고 끝내 살해라는 극단적인 비극에 이르기까지 공적 보호망이 제대로 작동하지 못했다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲원 장관은 "보호의 손길이 가장 절실했던 청소년이 공적지원체계에서 지켜지지 못하고 비극에 놓이게 된 점은 우리 사회에 무거운 책임감을 안겨준다"면서 "신체적, 정신적으로 약한 청소년의 취약성을 악용하여 피해를 입히는 행위는 우리 사회가 가장 엄중하게 다스려야 할 반사회적 범죄"라고 강하게 비판했다. ⓒ 원민경 장관 페이스북 갈무리 관련사진보기

성범죄 피해자인 15세 청소년이 가해자의 아버지에게 살해당하는 참극이 발생했다. 청소년쉼터를 전전하던 위기 청소년이 성범죄 피해에 이어 피의자 가족에 의한 범죄 동원 의혹 그리고 끝내 살해라는 극단적인 비극에 이르기까지 공적 보호망이 제대로 작동하지 못했다서울 성북경찰서는 지난 11일 새벽 1시 40분경 서울 성북구 정릉동 주택가에 위치한 한 공유숙박업소에서 15세 여성을 살해한 혐의로 50대 남성 A씨를 현장에서 긴급체포했다. 경찰은 앞서 새벽 1시 25분경 제3자의 신고를 받고 즉시 현장에 출동했으나, 발견 당시 피해자는 이미 숨을 거둔 상태였다.체포 당시 만취 상태였던 A씨는 범행 현장에 빈 소주병 여러 개와 함께 자신이 작성한 것으로 보이는 유서 그리고 범행에 사용된 것으로 추정되는 흉기 다수를 남겨두고 있었다. 또한 경찰은 A씨가 범행 직후 유기한 것으로 보이는 피해자 B양의 휴대전화도 수색 끝에 확보했다.경찰 수사와 언론 보도를 통해 드러난 사실관계는 참담한 실상을 보여준다. 피해자는 A씨의 20대 아들인 C씨와 평소 알고 지내던 사이로, 피해자의 부모는 지난 1월 C씨를 미성년자 의제강간 혐의로 경찰에 고소했다. 미성년자 의제강간죄는 성적 자기결정권이 온전히 인정되지 않는 만 16세 미만 아동·청소년을 대상으로 한 중대 성범죄다. 사건을 수사한 서울 노원경찰서는 지난 3월 C씨를 불구속 상태로 송치했으며, 현재 관련 수사가 이어지고 있다.문제는 성범죄 고소 이후에도 피해자가 A씨 가족의 영향력에서 벗어나지 못했다는 점이다. 학교 밖 청소년이었던 피해자는 가정사 문제로 여러 차례 경찰에 신고된 이력이 있었으며, 올해 초부터 집을 나와 서울 등 여러 지역의 청소년 일시쉼터를 오가며 불안정한 생활을 이어왔다.<한겨레> 보도에 따르면 이처럼 취약한 상황에 놓인 피해자를 상대로 A씨의 아들 C씨와 A씨의 사실혼 관계 배우자인 D씨가 심리적 지배, 이른바 '가스라이팅'을 통해 성매매와 절도 등 각종 범죄를 지시하고 동원했다는 정황이 나왔다고 한다.실제로 C씨는 지난 5월과 6월 사이 서울 은평구와 관악구 일대 숙박업소에서 조건만남 애플리케이션을 이용해 남성들을 유인한 뒤 피해자가 씻는 틈을 타 현금과 금품을 훔쳐 달아난 혐의로 구속 기소됐다. C씨는 지난달 15일 법원에서 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았으나, 또 다른 절도 사건에 연루되어 현재 서울남부구치소에 수감 중인 상태다.앞서 노원경찰서는 C씨와 D씨가 피해자에게 절도와 성매매 등을 교사하고 아동·청소년의 성보호에 관한 법률을 위반한 정황을 포착해 지난 7월 두 사람에 대한 구속영장을 신청했으나 한 차례 반려됐고, 보강 수사를 거쳐 최근인 지난 8일 D씨에 대한 구속영장을 재차 신청했다. 피해자 역시 이들과 얽혀 절도 및 장물취득, 사기 등의 혐의로 경찰 조사를 받고 있던 중이었다.경찰은 수감 중인 아들의 성범죄 사건 합의 문제나 형사처벌에 앙심을 품은 A씨가 보복 목적으로 범행을 저질렀을 가능성을 열어두고 수사를 집중하고 있다. 특히 현장에서 다수의 흉기와 유서가 발견된 점에 비추어 우발적 범행이 아닌 치밀하게 준비된 계획 범행일 가능성에 무게를 두고 있다.가정과 학교라는 일차적 울타리 밖으로 밀려난 10대 청소년이 성폭력과 착취의 늪에 빠진 데 이어 끝내 목숨까지 잃자, 청소년 보호 정책을 총괄하는 부처 수장도 무거운 자성의 목소리를 냈다.원민경 성평등가족부 장관은 사건 발생 당일인 11일 자신의 페이스북에 "성폭력 피해자인 10대 학생이 가해자의 아버지에게 살해당하는 사건이 발생했다"라며 유가족들에게 깊은 애도를 표하고 고인의 명복을 빌었다.원 장관은 "보호의 손길이 가장 절실했던 청소년이 공적지원체계에서 지켜지지 못하고 비극에 놓이게 된 점은 우리 사회에 무거운 책임감을 안겨준다"면서 "신체적·정신적으로 약한 청소년의 취약성을 악용하여 피해를 입히는 행위는 우리 사회가 가장 엄중하게 다스려야 할 반사회적 범죄"라고 강하게 비판했다.이어 "성평등가족부는 청소년안전망을 강화하고 피해 청소년들이 온전한 회복과 자립을 이룰 수 있도록 관련 정책을 철저히 보완해 나가겠다"고 밝히며 재차 고인의 명복을 빌었다.