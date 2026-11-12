기사 한 편을 끝까지 못 읽었는데... 그랬던 내가 달라졌습니다

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큰사진보기 ▲화면 밖으로 고개를 드는 사람이 갈수록 드물어지고 있다. ⓒ Unsplash 관련사진보기

"5분만." "이것만 보고." "답장만 하고."

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우리 집에서 초등학교 6학년 딸의 휴대폰은 하루 30분이 전부다. 30분이 지나면 꺼야 한다. 순순히 따를 리 없으니 실랑이는 날마다 되풀이된다.정작 그 30분을 재는 나부터 휴대폰으로 글을 쓴다. 그런데도 30분을 고집하는 이유를, 지난 11일 지하철에서 다시 깨달았다.눈이 부쩍 건조해져 안과에 다녀오는 길이었다. 뻑뻑한 눈을 좀 쉬게 하려고 휴대폰을 가방 깊숙이 넣어 둔 채 자리에 앉았다가, 고개를 들고 놀랐다.맞은편 일곱 자리에 앉은 일곱 사람이 모두 같은 각도로 고개를 숙이고 있었다. 화면 불빛이 턱 밑을 하얗게 비췄다. 엄지들만 바쁘게 화면을 밀어 올리고 있었다. 객차 안에서 화면을 보지 않는 사람은 졸고 있는 몇 사람과 나뿐이었다.익숙한 광경이 그날따라 낯설었다. 얼마 전까지만 해도 나는 맞은편 일곱 명 중 하나였다. 안에 있을 땐 보이지 않는 풍경이 있다.이렇게 모두가 화면 속으로 빨려 들어가는 세상이라면, 거꾸로 화면 밖에 나와 있는 사람은 점점 드물어질 것이다. 그리고 드문 것은 귀해진다.긴 글을 끝까지 읽는 사람. 자극이 없어도 한 가지 생각을 오래 붙들 수 있는 사람. 남이 요약해 준 결론 말고 제 눈으로 따져 보고, 그걸 제 문장으로 쓸 수 있는 사람.예전에는 대단할 것 없던 능력이다. 책 말고는 볼 게 별로 없던 시절에는 누구나 얼마쯤 갖고 있던 힘이었다. 모두가 15초짜리 영상을 넘기는 사이, 그 평범한 힘이 차이를 만드는 힘이 되어 가고 있다.정보가 귀하던 때에는 많이 아는 사람이 앞섰다. 지금은 검색 한 번, AI에게 던지는 질문 한 줄이면 누구나 안다. 넘치는 건 정보이고, 모자란 건 그것을 끝까지 들여다보는 힘이다.괜한 소리가 아니다. 그 힘이 얼마나 쉽게 빠져나가는지, 내가 겪어 봤다.시민기자로 글을 쓰기 시작한 지 두 달 남짓 됐다. 기사 한 편을 쓰려면 생각보다 많이 읽어야 했다. 보도자료와 통계, 남이 쓴 칼럼과 법 조항까지.처음엔 세 문단을 넘기기가 힘들었다. 노트북에 자료를 띄워 놓고도, 네 번째 문단쯤 가면 손이 저절로 휴대폰을 찾았다. 단톡방 알림 하나, 쇼핑 앱 하나, 짧은 영상 하나. 정신을 차려 보면 30분이 사라져 있었고, 읽던 글은 처음부터 다시 읽어야 했다.나는 한때는 소설책 한 권을 하룻밤에 읽던 사람이었다. 그랬던 내가 기사 한 편을 끝까지 못 읽고 있었다. 그렇다고 휴대폰을 내려놓을 수는 없었다. 기사도 휴대폰으로 쓰기 때문이다. 대신 글을 쓰거나 작업을 할 때는 비행기 모드를 켰다. 휴대폰은 쥐고 있되, 한 가지 일만 남기고 나머지를 내려놓은 것이다. 단톡방 알림은 울리지 않았고, 쇼핑 앱도 짧은 영상도 열리지 않았다.처음 며칠은 울리지도 않는 휴대폰이 자꾸 울리는 것 같았다. 일주일쯤 지나자 기사 한 편을 끊지 않고 읽을 수 있었다. 한 달이 지나자 긴 자료도 끝까지 읽어 낼 수 있었다. 읽는 힘은 재능이 아니었다. 근육이었다. 안 쓰면 빠지고, 다시 붙이려면 아프다. 그나마 나는 한번 붙어 있던 근육을 되찾으면 됐다. 아직 그 근육이 붙어 본 적 없는 아이들은 어떨까.우리 동네 아이들은 일찍부터 바쁘다. 학교에 들어가기도 전에 영어 학원 가방을 메고, 초등학생이 중학교 수학을 푼다. 나도 그 대열에 있다. 선행이라면 시킬 만큼 시켜 본 엄마다.그런데 학원 차를 기다리는 아이들은 대부분 고개를 숙이고 있다. 그 모습이 어느 날부터 눈에 걸렸다. 몇 학년 앞선 지문을 풀게 하면서, 그 지문을 끝까지 읽어 낼 힘은 15초 단위로 잘게 썰리도록 두고 있는 것이다.학교가 막아 줄 수 있는 건 수업 시간까지다. 내년이면 중학생이 되는 아이의 학원 차 안과 이불 속은 결국 집의 몫이다.날마다 '30분'을 두고 아이와 씨름하는 이유가 거기에 있다. 학원 하나를 더하는 것보다 휴대폰 한 시간을 빼는 쪽이 아이에게 더 많이 남을지 모른다고 생각한다.이게 정답인지는 나도 모른다. 아이에게는 끄라고 하면서 나는 휴대폰으로 글을 쓴다. 비행기 모드라고 해 봐야 아이 눈에는 같은 화면일 것이다.친구들이 밤마다 단톡방에서 내일을 정하는데 우리 아이만 빠진다면, 휴대폰을 막으려다 친구를 막는 건 아닐까. '드문 것은 귀해진다'는 생각도 따지고 보면, 남보다 앞서게 하려는 욕심일지 모른다.아마 반쯤은 그럴 것이다. 하지만 나머지 반은 다르다고 믿고 싶다. 남보다 앞서는 사람보다, 남들이 고개를 숙일 때 고개를 들고 주위를 볼 줄 아는 사람. 화면이 건네는 정답 말고 제 머릿속 질문을 따라가는 사람. 내가 딸에게 바라는 건 그쪽이다.끝까지 읽고 오래 붙드는 힘은 대단한 데서 시작되지 않는다. 화면을 얼마나 자주 내려놓느냐에서 시작된다. 오늘도 딸은 "5분만"을 외치겠지만, 휴대폰은 30분을 채우면 꺼질 것이다. 다음번 지하철에서도 나는 고개를 들어 볼 생각이다. 가방 속 휴대폰에 자꾸 손이 가겠지만, 딱 한 정거장만 더 버티기로 한다.