올해 공익직불금 2조 3788억원 지급... 129만 6천 농가 혜택

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 지난 2일 충남 서산시 운산면에서 콤바인으로 벼를 수확하고 있다. ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년도 기본형 공익직불금 지급계획 ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

올해 기본형 공익직불금 2조 3788억 원이 129만 6000농가와 농업인에게 지급된다. 농업인의 직불금 수급 기회를 넓히기 위해 농업 외 종합소득금액 지급 제외 기준을 17년 만에 3700만 원에서 4700만 원으로 상향하면서 지난해보다 지급 대상이 1만 1000건 늘었다.농림축산식품부는 12일 '2026년 기본형 공익직불금' 지급 대상과 금액을 확정하고, 이달 중순부터 지방 정부별로 순차적으로 지급한다고 밝혔다.올해 지급 대상은 129만 6000건(농가·농업인·농업법인), 지급 면적은 103만 2000㏊(헥타르)다. 전체 지급액은 2조 3788억 원으로 지난해 2조 3843억 원보다 55억 원 줄었다.항목별로는 소농직불금이 54만 4000농가에 7061억 원 지급된다. 지급 면적은 15만 9000㏊다. 면적직불금은 75만 2000농업인과 법인에 1조 6727억 원이 지급되며, 지급 면적은 87만 3000㏊다. 면적 직불금 수급자 1인당 평균 지급액은 약 222만 원 수준이다.올해 지급 대상은 지난해 128만 5000건보다 1만 1000건 증가했다. 농외소득 기준 완화가 주요 요인으로 꼽힌다.앞서 농식품부는 지난 5월 12일 '농업·농촌 공익 기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률'을 개정해 직불금 지급 제한 조건인 농업 외 종합소득금액 기준을 기존 3700만 원에서 4700만 원으로 상향했다. 2009년 이후 17년 만의 조정이다. 개정 기준은 오는 13일부터 시행되며, 2026년 면적직불금 등록신청자부터 적용된다.반면 지급 대상 면적은 지난해 104만 5000㏊에서 올해 103만 2000㏊로 1만 3000㏊ 감소했다. 농지 전용과 자격 요건 검증 등의 영향이다. 이에 따라 전체 지급액도 소폭 줄었다.농식품부는 지난 3~5월 133만 2000건의 신청을 접수한 뒤 주민등록, 농업경영체 등록, 농지·토지대장, 농업 외 소득 등 각종 행정 정보를 연계해 지급 자격을 검증했다. 그 결과 약 3만 6000건을 지급 대상에서 제외했다.농업인의 의무 준수 사항 이행 여부도 점검했다. 농지의 형상과 기능 유지, 농약 안전 사용, 공익 기능 증진 교육 이수 등 16개 준수 사항을 확인한 결과 위반에 따른 감액 대상은 1만 7255건, 감액 금액은 약 32억 원으로 집계됐다.감액 건수는 표본 조사 규모가 늘면서 지난해 1만 1092건보다 증가했지만, 건당 적발 금액이 낮아지면서 전체 감액 규모는 전년과 비슷한 수준을 유지했다.농식품부는 다음날인 13일까지 지방정부에 직불금 지급 자금을 교부할 예정이다. 이후 각 지방정부가 지급 대상자와 계좌 정보 등을 확인해 이달 중순부터 오는 12월 말까지 순차적으로 지급한다. 실제 입금 시기는 지방정부별 지급 일정에 따라 달라질 수 있다.강동윤 농식품부 농촌소득에너지정책관은 "올해는 농외소득 기준 현실화 등을 통해 보다 많은 농업인이 공익직불제의 혜택을 받을 수 있도록 했다"면서 "앞으로도 농업 현장의 목소리를 적극 반영하여 지속적으로 제도를 개선하고, 공익직불제가 농업인의 소득안정과 농업·농촌의 공익 기능 증진에 실질적으로 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.