메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.11.12 18:07최종 업데이트 26.11.12 18:41

독실한 기독교 집에서 자란 박주민, 평등법 필요성 성경에서 찾았다

[인터뷰] 22대 국회 민주당에서 첫 발의 "21대 때 오해 많았다… 처벌 아닌 차별 예방이 목적"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
평등법을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원이 11일 국회 의원회관 의원실에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다.
평등법을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원이 11일 국회 의원회관 의원실에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연

"이웃을 진정으로 사랑하게 만드는 법이다."

'평등에 관한 법률안'(평등법)을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원은 이 법을 이렇게 정의했다. "제사를 한 번도 지내본 적이 없을 정도로 보수적인 기독교 집안"에서 자란 박 의원에게 평등법의 취지를 묻자 그는 성경 속 구절을 인용하기도 했다.

'네 이웃 사랑하기를 네 몸과 같이 하라', '만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니'(야고보서 2장 8~9절)

AD
평등법은 고용, 재화·용역의 공급과 이용, 교육, 법령·정책의 집행 등 네 영역에서 성별, 장애, 나이, 출신 지역, 학력, 성적 지향, 성별 정체성 등을 이유로 합리적 이유 없이 차별하는 것을 금지하는 법이다. 차별 피해자는 국가인권위원회에 진정할 수 있다. 인권위는 정당한 사유 없이 권고를 따르지 않는 이에게 시정명령을 내리고, 이마저 이행하지 않으면 3000만 원 이하의 이행강제금을 부과할 수 있다.

22대 국회에서 민주당 의원이 평등법을 낸 건 이번이 처음이다. 법안 발의 일은 11월 11일 오전 11시. 시민단체와 논의하던 중 나온 아이디어였다고 한다. 숫자 11은 옆으로 눕히면 평등을 뜻하는 등호(=)가 되는 숫자다. 발의에는 박 의원과 민주당 이재정·이주희·전진숙, 조국혁신당 김재원·김준형·신장식·정춘생, 진보당 손솔·전종덕·정혜경, 기본소득당 용혜인 의원까지 12명이 참여했다.

박 의원은 지난 11일 국회 소통관 기자회견에서 "이 법에는 형사처벌에 관련된 내용이 단 한 줄도 없다"고 강조했다. 지난 21대 국회에서 그가 발의했던 평등법과 비교하면 징벌적 손해배상(손해액의 3~5배) 부분이 빠졌고, 차별을 진정한 사람에게 불이익을 준 사용자 등에 대한 제재는 '3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금'에서 '1000만 원 이하 과태료'로 완화했다.

법안 발의를 마친 박 의원을 지난 11일 오후 국회 의원회관 의원실에서 만났다. '이제는 평등법'이라는 문구의 피켓을 든 박 의원은 법안이 통과되면 '마침내 평등법' 피켓을 들고 싶다는 바람을 전했다. 다음은 박 의원과 나눈 일문일답을 정리한 것이다.

"차별·혐오 더 심해져"... 의총 토론·당론 채택 요청도 고민

평등법을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원이 11일 국회 의원회관 의원실에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다.
평등법을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원이 11일 국회 의원회관 의원실에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연

- 22대 국회에서 민주당 의원으로는 처음 평등법을 발의했다. 왜 지금인가.

"21대 때 평등법을 발의했고 법사위 간사일 때 소위에서 공청회까지 했지만 결국 통과시키지 못했다. 22대 국회 전반기에는 위원장으로서 보건복지 이슈를 다뤘는데, 그 과정에서 보니 차별과 혐오가 그새 더 심해졌더라. 서둘러야지 싶었다. 지금이 입법 논의에 집중할 수 있는 적기라고 생각했다."

- 21대 때는 발의에 민주당 의원 10명이 참여했는데 이번에는 4명이다(의원 본인 포함). 왜 줄었다고 보나.

"공동발의자를 충분히 확보하는 게 늘 어렵다. 이 법도 접촉해 보면 10명이 됐다가 9명으로 떨어졌다가 하는 등의 과정을 반복했다. 제가 느끼는 이유 중 하나는 (21대 때 평등법을 발의한 고) 이상민 의원 같은 중진 의원이 적극적으로 나서줬을 때와 그런 우산 같은 존재가 없을 때의 차이다. 또, 당 안팎의 이슈가 많은 이유도 있었을 것으로 본다."

- 21대 법안에 있던 징벌적 손해배상을 빼고 형사처벌은 과태료로 바꿨다. 종교계 반발을 고려했나.

"21대 때 법안의 취지와 내용을 오해한 분이 굉장히 많았다. '처벌법이다', '표현의 자유를 위축시키는 법이다'라는 식이었다. 지역 사무실 앞에서 매주 규탄 집회를 하시는 분들도 계셨다. 조문까지 보여드려도 설득이 안 됐다. 이 법은 처벌을 위한 법이 아니라 차별적 문화를 개선하고 차별 행위를 예방하는 게 목적이다. 그래서 오해를 빚었던 처벌 조항을 덜어내는 대신 오해를 덜 받게 만들어 보자고 한 것이다. 제재가 있을 때의 긍정적인 부분도 물론 있다. 그렇지만 모든 걸 다 처벌할 수 없는 점을 고려했다."

- 이재명 대통령은 그간 '사회적 합의'를 강조해 왔다. 당 지도부와 대통령은 어떻게 설득할 건가.

"21대 때 이미 상임위 차원의 논의와 공청회까지 했다. 그걸 받침대 삼아 한 단계 더 올라가야 한다. 지도부에도 국회에서 논의되는 게 처음도 아니고 낯선 일도 아니라는 말씀을 드리려 한다. 의원총회 토론을 제안하거나 당론 채택을 요청하는 것도 고민하고 있다. (대통령과 관련해선) 모든 국회 입법이 대통령을 설득해야 하는 건 아니다."

내년 상반기 통과 바람... "누구도 차별하지 않고 다 사랑하는 것"

- 기자회견에서 "이번엔 진짜 통과시켜 보자"고 했다. 21대 때도 통과하지 못했는데 이번에는 가능한가.

"쉬운 법은 아니다. 반대하는 분들이 명확히 계시고 굉장히 강하게 반대한다. 그분들을 어떻게 설득하느냐와 함께, 국민이 이 법을 강하게 요구해 주셔야 통과될 수 있다. (과거 제가 발의했던) 문신사법도 20대 때 발의했을 땐 아예 논의가 안 됐다. 21대 때는 상임위 공청회를 했고, 22대가 돼서야 통과됐다. 사람들 인식이 바뀐 것이다. 이 법도 그렇게 논의를 누적하다 보면 진전된 결과를 낼 수 있지 않을까. 내년 상반기 정도에는 통과됐으면 좋겠다."

- 법 이름이 '평등에 관한 법률'이다. 평등은 진보 진영이 중요하게 여겨 온 가치인데, 다른 의원들을 설득할 때 그 점을 내세울 수도 있지 않나.

"나중에 실제로 의원들을 설득할 때 참고하겠다. 고대 그리스인들은 평등이 자유이고 자유가 평등이라고, 그게 민주이고 법치라고 믿었다. 평등하다는 건 A라는 사람이 B라는 사람을 억누르지 못하는 것이다. 동시에 그래서 자유롭다. 자유로워지려면 서로 비슷해야 한다. 이는 법치와도 연결된다. 만든 법이 지켜지려면 법을 위반할 정도의 힘이 있는 이가 있으면 안 된다. 요즘은 자유와 평등이 마치 상충하는 것처럼 여겨지곤 하는데 철학적으로 보면 그렇지 않은 것이다."

평등법을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원이 11일 국회 의원회관 의원실에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다.
평등법을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원이 11일 국회 의원회관 의원실에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연

- 마지막으로 강조하고 싶은 점은.

"많은 분이 지금도 평등법이나 차별금지법을 두고 '처벌하는 법', '여러 가지를 위축시키는 법'이라고 생각할 수 있다. 그렇지 않다. 저도 기독교 집안에서 자랐다. 어렸을 때 성경을 읽으며 기뻤던 건 예수님이 보여주신 사랑의 모습이었다. 어린아이, 여성, 병자를 따뜻하게 챙겨주시는 모습에 감명받았다. 평등법은 이웃을 진정으로 사랑하게 만드는 법이다. 누구도 혐오하지 않고 누구도 차별하지 않고 다 사랑할 수 있게, 이 법을 고려해 주셨으면 좋겠다."

박 의원은 12일 오전 11시 국회 본청 앞 계단에서 차별금지법안을 대표발의한 정춘생 조국혁신당 의원, 손솔 진보당 의원, 차별금지법제정연대와 함께 22대 국회의 조속한 차별금지법·평등법 제정을 촉구하는 기자회견을 열었다. 차별금지법제정연대는 참가 신청자가 120명을 넘었다고 밝히기도 했다.

#박주민#평등법#차별금지법#차별금지법제정연대#야고보서

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글4
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박수림 (srsrsrim) 내방

이슈취재부

이 기자의 최신기사"가족에게 시너 뿌리겠다" 협박받은 기자... 처벌은 없었다
사진
남소연 (newmoon) 내방

오마이뉴스 사진부 기자입니다.

이 기자의 최신기사'국회 기자 비하' 최민희, 침묵하다가 남긴 말 "찍고 있죠?"

독자의견4

연도별 콘텐츠 보기