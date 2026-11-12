독실한 기독교 집에서 자란 박주민, 평등법 필요성 성경에서 찾았다

큰사진보기 ▲평등법을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원이 11일 국회 의원회관 의원실에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이웃을 진정으로 사랑하게 만드는 법이다."

'네 이웃 사랑하기를 네 몸과 같이 하라', '만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니'(야고보서 2장 8~9절)

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- 22대 국회에서 민주당 의원으로는 처음 평등법을 발의했다. 왜 지금인가.

- 21대 때는 발의에 민주당 의원 10명이 참여했는데 이번에는 4명이다(의원 본인 포함). 왜 줄었다고 보나.

- 21대 법안에 있던 징벌적 손해배상을 빼고 형사처벌은 과태료로 바꿨다. 종교계 반발을 고려했나.

- 이재명 대통령은 그간 '사회적 합의'를 강조해 왔다. 당 지도부와 대통령은 어떻게 설득할 건가.

- 기자회견에서 "이번엔 진짜 통과시켜 보자"고 했다. 21대 때도 통과하지 못했는데 이번에는 가능한가.

- 법 이름이 '평등에 관한 법률'이다. 평등은 진보 진영이 중요하게 여겨 온 가치인데, 다른 의원들을 설득할 때 그 점을 내세울 수도 있지 않나.

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- 마지막으로 강조하고 싶은 점은.

'평등에 관한 법률안'(평등법)을 대표발의한 박주민 더불어민주당 의원은 이 법을 이렇게 정의했다. "제사를 한 번도 지내본 적이 없을 정도로 보수적인 기독교 집안"에서 자란 박 의원에게 평등법의 취지를 묻자 그는 성경 속 구절을 인용하기도 했다.평등법은 고용, 재화·용역의 공급과 이용, 교육, 법령·정책의 집행 등 네 영역에서 성별, 장애, 나이, 출신 지역, 학력, 성적 지향, 성별 정체성 등을 이유로 합리적 이유 없이 차별하는 것을 금지하는 법이다. 차별 피해자는 국가인권위원회에 진정할 수 있다. 인권위는 정당한 사유 없이 권고를 따르지 않는 이에게 시정명령을 내리고, 이마저 이행하지 않으면 3000만 원 이하의 이행강제금을 부과할 수 있다.22대 국회에서 민주당 의원이 평등법을 낸 건 이번이 처음이다. 법안 발의 일은 11월 11일 오전 11시. 시민단체와 논의하던 중 나온 아이디어였다고 한다. 숫자 11은 옆으로 눕히면 평등을 뜻하는 등호(=)가 되는 숫자다. 발의에는 박 의원과 민주당 이재정·이주희·전진숙, 조국혁신당 김재원·김준형·신장식·정춘생, 진보당 손솔·전종덕·정혜경, 기본소득당 용혜인 의원까지 12명이 참여했다.박 의원은 지난 11일 국회 소통관 기자회견에서 "이 법에는 형사처벌에 관련된 내용이 단 한 줄도 없다"고 강조했다. 지난 21대 국회에서 그가 발의했던 평등법과 비교하면 징벌적 손해배상(손해액의 3~5배) 부분이 빠졌고, 차별을 진정한 사람에게 불이익을 준 사용자 등에 대한 제재는 '3년 이하 징역 또는 3000만 원 이하 벌금'에서 '1000만 원 이하 과태료'로 완화했다.법안 발의를 마친 박 의원을 지난 11일 오후 국회 의원회관 의원실에서 만났다. '이제는 평등법'이라는 문구의 피켓을 든 박 의원은 법안이 통과되면 '마침내 평등법' 피켓을 들고 싶다는 바람을 전했다. 다음은 박 의원과 나눈 일문일답을 정리한 것이다."21대 때 평등법을 발의했고 법사위 간사일 때 소위에서 공청회까지 했지만 결국 통과시키지 못했다. 22대 국회 전반기에는 위원장으로서 보건복지 이슈를 다뤘는데, 그 과정에서 보니 차별과 혐오가 그새 더 심해졌더라. 서둘러야지 싶었다. 지금이 입법 논의에 집중할 수 있는 적기라고 생각했다.""공동발의자를 충분히 확보하는 게 늘 어렵다. 이 법도 접촉해 보면 10명이 됐다가 9명으로 떨어졌다가 하는 등의 과정을 반복했다. 제가 느끼는 이유 중 하나는 (21대 때 평등법을 발의한 고) 이상민 의원 같은 중진 의원이 적극적으로 나서줬을 때와 그런 우산 같은 존재가 없을 때의 차이다. 또, 당 안팎의 이슈가 많은 이유도 있었을 것으로 본다.""21대 때 법안의 취지와 내용을 오해한 분이 굉장히 많았다. '처벌법이다', '표현의 자유를 위축시키는 법이다'라는 식이었다. 지역 사무실 앞에서 매주 규탄 집회를 하시는 분들도 계셨다. 조문까지 보여드려도 설득이 안 됐다. 이 법은 처벌을 위한 법이 아니라 차별적 문화를 개선하고 차별 행위를 예방하는 게 목적이다. 그래서 오해를 빚었던 처벌 조항을 덜어내는 대신 오해를 덜 받게 만들어 보자고 한 것이다. 제재가 있을 때의 긍정적인 부분도 물론 있다. 그렇지만 모든 걸 다 처벌할 수 없는 점을 고려했다.""21대 때 이미 상임위 차원의 논의와 공청회까지 했다. 그걸 받침대 삼아 한 단계 더 올라가야 한다. 지도부에도 국회에서 논의되는 게 처음도 아니고 낯선 일도 아니라는 말씀을 드리려 한다. 의원총회 토론을 제안하거나 당론 채택을 요청하는 것도 고민하고 있다. (대통령과 관련해선) 모든 국회 입법이 대통령을 설득해야 하는 건 아니다.""쉬운 법은 아니다. 반대하는 분들이 명확히 계시고 굉장히 강하게 반대한다. 그분들을 어떻게 설득하느냐와 함께, 국민이 이 법을 강하게 요구해 주셔야 통과될 수 있다. (과거 제가 발의했던) 문신사법도 20대 때 발의했을 땐 아예 논의가 안 됐다. 21대 때는 상임위 공청회를 했고, 22대가 돼서야 통과됐다. 사람들 인식이 바뀐 것이다. 이 법도 그렇게 논의를 누적하다 보면 진전된 결과를 낼 수 있지 않을까. 내년 상반기 정도에는 통과됐으면 좋겠다.""나중에 실제로 의원들을 설득할 때 참고하겠다. 고대 그리스인들은 평등이 자유이고 자유가 평등이라고, 그게 민주이고 법치라고 믿었다. 평등하다는 건 A라는 사람이 B라는 사람을 억누르지 못하는 것이다. 동시에 그래서 자유롭다. 자유로워지려면 서로 비슷해야 한다. 이는 법치와도 연결된다. 만든 법이 지켜지려면 법을 위반할 정도의 힘이 있는 이가 있으면 안 된다. 요즘은 자유와 평등이 마치 상충하는 것처럼 여겨지곤 하는데 철학적으로 보면 그렇지 않은 것이다.""많은 분이 지금도 평등법이나 차별금지법을 두고 '처벌하는 법', '여러 가지를 위축시키는 법'이라고 생각할 수 있다. 그렇지 않다. 저도 기독교 집안에서 자랐다. 어렸을 때 성경을 읽으며 기뻤던 건 예수님이 보여주신 사랑의 모습이었다. 어린아이, 여성, 병자를 따뜻하게 챙겨주시는 모습에 감명받았다. 평등법은 이웃을 진정으로 사랑하게 만드는 법이다. 누구도 혐오하지 않고 누구도 차별하지 않고 다 사랑할 수 있게, 이 법을 고려해 주셨으면 좋겠다."박 의원은 12일 오전 11시 국회 본청 앞 계단에서 차별금지법안을 대표발의한 정춘생 조국혁신당 의원, 손솔 진보당 의원, 차별금지법제정연대와 함께 22대 국회의 조속한 차별금지법·평등법 제정을 촉구하는 기자회견을 열었다. 차별금지법제정연대는 참가 신청자가 120명을 넘었다고 밝히기도 했다.