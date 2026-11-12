테오, 다정함이 만드는 조용한 기적

큰사진보기 ▲소설 <테오> ⓒ 오팬하우스 관련사진보기

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"삶은 계속될 것이고, 또 계속되어야 한다. 비록 완전히 새로운 삶, 슬픔에 종속된 삶, 걸음을 내딛을 때마다 슬픔이 따라오는 삶이라고 해도 계속되어야 한다."

"한 사람을 주의 깊게 바라보고 그의 이야기를 듣는 작은 관대함은,

그 사람뿐 아니라 공동체의 관계까지 변화시킬 수 있다."

"테오는 강가로 걸어갔다.

앉았다.

지켜보았다.

집까지 걸어갔다.

충만했다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 김은미 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.

나는 매년 나만의 기준으로 '올해의 책'을 선정하곤 한다. 2025년 인생책으로 꼽았던 책은 양귀자 작가의 <모순>이었다. 그리고 2026년 올해의 책으로는 주저 없이 <테오>(2026.7 발행)를 선정했다. 책을 읽기 시작하자마자 '바로 이 책이야!'라는 생각이 들었기 때문이다.<테오>는 출간과 동시에 전 세계 독자들의 마음을 사로잡은 작품이다. 작가 앨런 레비의 이력 또한 무척 독특하다. 변호사와 판사로 일하다 전업 음악가의 길로 들어서 순회공연을 다녔고, 스무 장이 넘는 앨범을 발매했으며 수백 곡의 미공개곡을 작곡했다고 한다.놀라운 것은 그가 70대에 접어들어 첫 장편소설 <테오>를 발표했다는 사실이다. 처음부터 책을 정식으로 출간할 생각은 없었기에 자비출판을 했지만, 입소문을 타기 시작하면서 100만 부 판매를 돌파하는 등 이른바 '테오 신드롬'을 일으켰다. 그렇게 앨런 레비는 단숨에 세계적인 화제의 작가가 되었다.책을 읽는 내내 <모리와 함께한 화요일>을 쓴 미치 앨봄의 작품과 결이 비슷하다는 생각이 들었다. 따뜻했고, 아늑했고, 무엇보다 마음이 편안해지는 안정감이 있었다. 책을 읽는 동안 행복했다. 사회의 차갑고 냉랭한 기운에 상처받고, 누군가의 온기를 그리워하는 사람들에게 소설 <테오>는 따뜻한 담요 같은 역할을 해준다. 550페이지가 넘는 긴 분량에도 불구하고 단숨에 읽어 내려갈 수 있었던 건, 페이지를 넘길수록 더 알고 싶어지는 이야기와 그 안에 담긴 따뜻한 시선 때문이었다.남부의 작은 도시 '골든'에 낯선 노인 테오가 나타나면서 이야기는 시작된다. 그는 카페 벽에 걸린 초상화 92점을 한 장씩 사들이기 시작한다. 그리고 그림 속 주인공들을 직접 찾아가 그림을 돌려주면서 그들의 삶을 깊숙이 들여다본다.때로는 그의 대가 없는 호의에 경계심을 품는 사람도 있었지만, 대부분은 테오의 진심 어린 다정함에 마음의 문을 활짝 연다. 그렇게 테오와 골든의 사람들이 저마다의 방식으로 관계를 맺기 시작하면서 마을은 조금씩 변화한다. 작은 선의와 소박한 나눔, 조건 없는 이해가 마을 전체를 서서히 금빛으로 물들여 간다.테오와 이야기를 나누면서 누군가는 참았던 눈물을 쏟아내고, 누군가는 지난날을 가슴 치며 후회하기도 한다. 또 누군가는 뜨거운 감동과 행복을 느낀다. 모든 삶은 계속되어야 하고, 슬픔이 따라오는 삶이라고 해도 계속되어야 한다는 단단한 생각을 전해주는 사람이 곁에 있다는 것만으로도 힘을 얻는다는 것이다.아마 이 책을 읽은 독자라면 책장을 덮으며 이런 생각을 한 번쯤 하게 될 것이다. '테오처럼 내 곁을 묵묵히 지켜주고, 나를 세심하게 바라봐 주며, 내가 누군가에게 소중하고 중요한 사람이라는 사실을 일깨워 주는 진정한 어른이 내 곁에도 한 명쯤 있었으면 좋겠다.'또한 작가는 '우리는 왜 서로에게 친절해야 하는가'에 관한 이야기를 하고 싶었다고 한다. 친절이란 단순히 타고난 성격이나 개인의 성향이 아니라, 일상에 깃드는 거룩함이라고 말한다.지나가는 사람이 흘리고 간 카드를 주워 뛰어가 건네는 일, 뒤따라오는 사람을 위해 문을 잡아주는 일, 엘리베이터에서 만난 이웃에게 건네는 짧은 "안녕하세요"라는 인사. 어쩌면 그 정도의 작은 친절만으로도 우리가 매일 마주하는 하루의 빛깔은 미세하게 달라질 수 있다.상대방을 섣불리 판단하지 않고, 자신만의 기준과 잣대를 들이대지 않은 채 그 사람의 이야기를 끝까지 들어주는 일. 말처럼 쉽지는 않다. 우리는 누군가의 한 단면만을 보고 그 사람을 단정 짓기도 하고, 각자가 처한 상황과 환경 속에서 어쩔 수 없었던 사정을 이해하려 하기보다 쉽게 비난하기도 한다. 때로는 익명성 뒤에 숨어 타인에게 상처를 주고 지우기 어려운 흠집을 남기기도 한다.어쩌면 우리 모두는 나를 있는 그대로 바라봐 주고, 따뜻한 시선으로 이해해 주는 누군가를 그리워하고 있었는지도 모른다. 그것이 바로 전 세계 독자들이 <테오>에 열광하는 이유가 아닐까. 이 소설은 지극히 평온한 이야기다. 극적인 사건도, 예상치 못한 반전도, 강렬한 카타르시스도 없다. 그럼에도 읽는 이에게 깊은 에너지와 영감을 전하고, 책장을 덮은 뒤에도 오래도록 생각에 잠기게 한다.다정함은 때로 누군가의 인생을 바꾸는 조용한 기적이 되기도 한다. 누군가를 구하는 일은 어쩌면 그 사람의 이야기를 끝까지 들어주는 것에서부터 시작되는지도 모른다. 세상을 바꾸는 일 역시 거창한 용기나 대단한 행동이 아니라, 우리가 일상에서 건네는 작은 친절에서 시작될 수 있다는 것을 이 책은 알려준다.이 문장이야말로 <테오>가 전하고자 하는 메시지를 가장 잘 담아내고 있다고 생각한다. 사람은 자신을 진심으로 바라봐 주는 사람을 만났을 때 다시 살아갈 힘을 얻기도 한다. 그리고 우리가 서로에게 건네는 작은 온기가 세상을 조금 더 살 만한 곳으로 만들어 준다.책을 읽으며 또 한 가지 생각했다. 진정한 어른의 품격은 대단한 권력이나 지위, 재산에서 나오는 것이 아니라는 사실이다. 결국 사람을 대하는 태도와 타인을 향한 배려, 그리고 쉽게 판단하지 않고 이해하려는 마음에서 비롯되는 것이 아닐까. 책을 덮고 나니 몇 가지 질문이 마음에 남는다.'나는 어떤 사람으로 기억될까?''나는 어떤 어른이라고 평가받고 있을까?''나는 타인에게 얼마나 친절한 사람인가?''나는 누군가에게 기꺼이 곁을 내어주는 사람인가?'좋은 책이란 읽는 동안 즐거움을 주는 책이기도 하지만, 책장을 덮은 뒤 스스로에게 질문을 던지게 만드는 책이라고 생각한다. 그런 의미에서 <테오>는 내게 참 좋은 소설이자, 좋은 삶의 지침서였다. 2026년 올해의 책으로<테오>를 선정한 것은 옳은 선택이었다.소설 <테오>는 크고 특별한 것, 세상의 이목을 끄는 것, 뇌리에 강렬하게 각인되는 것에만 반응하는 세상에서 '작고 이름 없고 기억되지 않는 친절과 사랑의 행위들'(308쪽)이 오히려 더 나은 삶을 만들어 갈 수 있다는 사실을 알려준다.많은 독자들이 테오의 마법에 기꺼이 빠져들었으면 좋겠다. 그리고 책장을 덮은 뒤 주변 사람들에게 조금 더 다정해지고, 누군가에게 기꺼이 곁을 내어주는 사람이 되었으면 좋겠다.어쩌면 우리가 세상에 남길 수 있는 가장 아름다운 흔적은 누군가에게 건넨 따뜻한 시선과 작은 친절인지도 모르겠다는 생각을 한다.