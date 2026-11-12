50년지기 친구들을 꼭 터미널 근처에서 만나는 이유

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큰사진보기 ▲고희를 넘긴 청춘들의 만남오랜만에 만난 50년지기 친구들의 모임이다. 간단한 식사와 함께 커피점을 전전하는 친구들 이야기 주제는 내내 건강이었다. 풋풋했던 젊음은 가고, 희끗희끗한 은빛 머릿결은 가을날의 노란 은행잎과 잘 어우러지는 그림이었다. 비바람 몰아치는 여름을 지나 내어 줄 것을 모두 내주고 겨울을 준비하는 나무처럼, 은빛 머릿결은 대단한 훈장이 되어 가을바람에 흩날리고 있었다. ⓒ 박희종 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가을 따라 익어가는 계절가을 따라 익어가는 가을날에 맞이하는 단풍은 맞이함이 다르다. 고희를 훌쩍 넘긴 친구들과 만나는 이 가을을 몇 번이나 더 맞이할 수 있을까? 세월은 덧없이 흘러 머릿결은 은빛으로 물들었고, 남은 삶을 풍성하게 만들기 위한 부단한 노력을 하며 하루를 즐기고 있다. 얼핏 만난 가을날의 은행잎은 눈부시게 아름답지만 쉬이 보아 넘길 수 없음이 세월의 무상함을 알게하는 가을 날이다. ⓒ 박희종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

오랜만에 고등학교 친구들과의 만남이다. 고등학교를 졸업한 지도 50여 년 넘었으니, 50년 넘게 만나던 친구들이다. 졸업하고 수시로 만나다 보니 가정사까지 훤히 알고 지낸다. 오랜만에 만나는 모임, 서울에서도 오고 용인에서도 온다. 사정이 있는 친구 두 명을 제외한 6명이다. 여러 모임을 쫓아다니며 부지런을 떨었지만, 이젠 대부분 정리하고 몇 개만 남았다.은퇴하면 친구가 많아야 한다는 선배들의 조언은 가끔 망설이게 했다. 많은 친구들을 만나는 부산함보다는 가슴을 터놓고 놀 수 있는 친구들이 필요했다. 대부분의 모임을 정리하고 잔잔한 삶을 나눌 수 있는 모임만 이어가는 이유다. 오랜만에 만난 친구들은 일 년에 한두 번 만나는데, 이번엔 청주에서 만나기로 했다.서울이나 청주에서 만나는 이유는 대부분 서울이나 청주에 사는 친구들 이어서다. 서울에서 만난다고 하면, 서울 나들이라도 하는 줄 알지만 전혀 그렇지 않다. 시골에서 올라온 친구들이 길을 찾아 헤매는 것을 염려해 터미널 근처가 만나는 장소다. 아이들에게 서울에 갔다 왔다고 하면, 그게 무슨 서울이냐며 터미널에 갔다 왔다 해야 옳다고 한다.이번엔 청주에서 만나는데 그것도 예외 없이 터미널 부근이다. 더러는 산을 오르고 명소를 찾아 나섰지만, 이젠 그럴 기운이 없는지 어느새 터미널 부근으로 자리를 잡았다. 버스 터미널 부근엔 먹거리도 다양하고 오고 가기가 편리하니 언제나 그 장소다.조금 늦는다는 친구를 제외한 다섯 명이 우선 만났다. 오랜만에 만나는 친구들은 표정부터 살핀다. 건강이 괜찮은지가 궁금해서다. 모두가 불그스레한 표정, 고희를 훌쩍 넘긴 얼굴은 아니다. 머릿결은 은백색의 그럴듯한 노인이지만 표정만은 단단하다. 전혀 어울리지 않는 머릿결과 얼굴이다. 다행이다 싶으면서 자리를 옮긴 곳은 점심을 먹기 위한 장소다. 사장님이 손수 발품 팔아 자리 잡은 그럴듯한 닭요리 집이다. 자리에 앉으면서 만난 키오스크, 더듬거리며 음식을 주문한다. 자주 대하면서 익숙하지만 아직은 어설픈 손동작이다.주문한 음식과 함께 술은 소주 한 병이다. 친구 한 명이 가세해서 여섯 명이면 소주 열 병은 거뜬했던 애주가들이 소주 한 병을 주문했다. 소주를 술잔에 따라 마시는 수법도 달라졌다. 달라졌어도 많이 달라졌다. 한 모금의 술이 아니라, 입술만 축이는 한 모금이다. 술 한잔 60ml 정도를 서너 번에 마시니, 대략 15ml 정도로 술을 마시는 것이 아니라 입술을 적시는 것이었다. 소주로 몸을 적시고, 생맥주로 입가심을 했다. 2차를 고집했던 친구들의 모습이 달라진 것이다. 변해도 많이 변했음은 세월이 알려준 사실이다.먼 길을 찾아온 친구들, 돌아갈 시간을 조절한다. 차표를 예매하고 변경해야 했다. 어설픈 손동작이다. 이만하면 됐다는 안도의 숨을 쉴 수밖에 없는 어리숙한 어르신들이다. 기사를 두고 살거나 승용차만 이용하던 친구들이 버스 타는 경험도 많지 않아 익숙할 리 없다. 더듬거리며 버스표를 예약하고, 시간을 변경하는 모습이 천상 할아버지의 형상이다. 간단한 인사와 함께 주고받는 대화, 대부분의 삶에 대한 이야기다. 늙어가는 청춘들이 할 이야기가 무엇이 있을까? 대부분은 몸이 아파 병원에 다닌 이야기다.어느 모임에 가건 똑같은 이야기가 오고 간다. 은퇴한 고희의 청춘들이 만나서 나누는 이야기 주제는 늘 건강이다. 해외여행 이야기며 호기롭던 젊음의 이야기는 오간 데가 없다. 언제나 이야기 주제는 건강이요, 건강이 최고라는 이야기다. 늙어가는 몸에 당연하고도 필요한 이야기지만, 가끔 신나는 이야기는 있을 수 없을까? 소재를 바꾸어 보려 해도 돌고 돌아서 또, 그 자리다. 자연스럽게 자식들 이야기로 넘어갔다.대부분 결혼을 시킨 친구들, 손주는 포기했단다. 결혼이라도 해 주어 고맙다는 설명이다. 세월이 그렇게 변해가고 있었다. 당연히 결혼하고, 집을 준비하며 아이들을 갖는 순서였다. 오래도록 이어오던 삶의 방법이 바뀐 것이다. 결혼했어도 손주 소식은 없단다. 같은 도시에 살든 멀리서 살든 오고 가는 것이 드물어 살아감은 마찬가지란다. 삶의 방식이 다르고 생각이 다르니 각자 열심히 살아가면 그만이라는 생각을 하며 살아간단다. 어차피 같이 살아야 할 사람은 아내, 오순도순 살아가는 방법밖에 없다는 이야기다.이야기는 건강으로 다시 돌아왔다. 늙음에 행복은 건강밖에 없으니 아프지 않아야 한단다. 누가 모르는 것은 아니지만, 어려운 일이다. 두어 시간 동안 이야기는 대부분 건강으로 긴 점심이 끝나간다. 언제나 술잔이 오고 가던 식사 자리는 한 병이 추가되어 두 병으로 마무리하며, 두 시간이 지나갔다. 술도 없는 긴 시간을 보내고 옮겨 갈 자리는 커피 가게다. 술자리나 식사가 끝나면 으레 찾아가는 곳이 커피 가게가 된 지 오래다. 커피 가게로 옮겨 이야기는 다시 건강이고, 건강식품 이야기도 이어진다. 산뜻한 이야기로 전환은 되지 않는 것일까? 세월은 삶의 방식도, 생각의 영역도 한정시켜 놓고 말았다.커피점을 나오면서 만난 거리엔 노란 은행잎이 흩날린다. 가을이 익어 가고 있음을 알려주는 풍경이다. 와, 이런 노랑이 있을 수 있을까? 맑은 노랑이 밝은 햇살을 되받아치는 모습은 표현할 길이 없다. 맑고도 밝음을 한껏 물고 있는 노랑, 오래전에 친구들과 함께했던 젊음의 빛이 노랑으로 변하고 있다.푸르른 청춘의 색깔은 여름의 진한 녹음을 지났고, 갈색의 가을을 만났다. 비바람이 울부짖는 여름을 이겨내고, 내줄 수 있는 모든 것을 내어 준 친구들이다. 길가의 은행나무가 겨울을 준비하듯, 우리도 검은 머릿결이 은백색의 가을 색깔로 갈아입었다. 가을 햇살에 반짝이는 은빛 머릿결은 그냥 빚어진 빛깔이 아니었다. 푸릇한 봄과 비바람이 부는 여름을 지나고 가을이 만들어낸 은빛 훈장이었다.친구들의 계절은 어느 즈음일까? 멀건 소주 몇 잔으로 붉게 물든 얼굴을 보며, 세월은 많은 것을 변하게 했음을 직감한다. 이젠, 서둘러 베이스캠프로 돌아가야 할 시간이다. 남은 삶을 더욱 영글게 하기 위해서는 '건강이 최고'라는 말을 되새기면서, 어설픈 발걸음을 돌려야 했다. 노란 은행잎이 흩날리는 거리엔 찬 가을바람이 불고 있었다.