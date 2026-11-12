사라진 바다숲, 40년 전 학술지가 답을 갖고 있었다

큰사진보기 ▲행사장 ⓒ 김형근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국조류학회, 창립 40주년 기념식12일, 부산 코모도호텔 ⓒ 김형근 관련사진보기

큰사진보기 ▲이인규 서울대 명예교수가 강연자로 나서 한국조류학회 40주년 회고 ⓒ 김형근 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다숲 ⓒ 진재중 관련사진보기