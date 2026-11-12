사라진 바다숲, 40년 전 학술지가 답을 갖고 있었다

우리 바다에는 어떤 해조류가 살고 있을까. 40년 전 한국조류학회의 첫 학회지에는 연구자들이 국내 연안에서 발견한 해조류의 종류와 생김새, 자라는 환경을 기록한 논문들이 실렸다.
올해 창립 40주년 학술대회에서는 그 기록과 맞닿은 질문이 나왔다. 기후변화로 바다 환경이 달라지는 가운데, 훼손된 바다숲에서 해조류가 다시 자라려면 어떤 조건이 필요할까.
한국조류학회(회장 김장균·인천대 교수)는 12일 부산 코모도호텔에서 창립 40주년 기념식을 열었다. 지난 11일 시작한 제40회 국제학술발표대회는 13일까지 이어진다.
창간호 250부를 해외로 보낸 연구자들
이날 기념식에서는 학회 창립과 초기 학회지 편집에 참여한 이인규 서울대 명예교수가 '한국조류학회 창립 40년을 회고하며'를 주제로 강연했다.
첫 학회지는 학회가 창립된 지 석 달 뒤인 1986년 11월에 나왔다. 국내 해조류 분류학을 개척한 강제원 부산수산대학(현 국립부경대) 교수의 회갑을 기념해 펴낸 논문집이었다. 창간호에는 분류학과 생태학, 양식학, 생리·생화학을 다룬 논문 18편과 자료 1편이 실렸다.
학회는 창간호 약 250부를 해외 연구자들에게 무료로 보냈다. 이 명예교수는 2013년 회고문에서 미국과 캐나다의 동료들이 논문의 영문 초록과 그림, 표를 통해 국내 연구를 접했다고 돌아봤다. 학회지는 1996년 <ALGAE>로 이름을 바꿨고, 2009년부터 모든 논문을 영어로 발행했다. 2013년에는 국제 학술문헌 색인인 SCIE에 등재됐다.
옮겨 심은 해조류의 다음 세대도 자랄까
올해 학술대회 특별 세션에서는 바다에서 해조류를 대량으로 생산하는 기술과 김 육상양식, 기후변화에 대응한 바다숲의 미래를 다룬다. 어떤 해조류가 어디에서 잘 자라는지 살펴온 분류·생태 연구가 양식 기술 개발과 바다숲 복원으로 어떻게 이어지는지 보여주는 프로그램이다.
김장균 한국조류학회 회장은 올해 1월 학회 홈페이지 인사말에서 연구자와 산업계, 정책 현장의 협력을 확대해 조류과학의 사회적 기여를 넓히겠다고 밝혔다.
학술지에 쌓인 연구 성과를 양식 현장에서 활용하고 바다숲 복원 정책에 반영하는 일은 창립 40주년을 맞은 학회가 풀어갈 과제다.
40년 전 연구자들이 던진 질문은 "이 바다에 어떤 해조류가 사는가"였다. 그들이 남긴 해조류의 이름과 서식지 기록을 바탕으로 다음 세대는 묻는다. "그 해조류가 다시 자라 바다숲을 이루려면 무엇이 필요한가."