화재로 내려앉은 천년의 햇살, 비로소 들리는 '비움' 의 노래

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큰사진보기 ▲고운사고운사가는길 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲고운사고운사사진 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲고운사고운사화제 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲고운사풍경고운사풍경 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲고운사풍경고운사풍경 ⓒ 김충중 관련사진보기

큰사진보기 ▲고운사가는길고운사 가는길 ⓒ 김충중 관련사진보기

"하나 중에 일체 있고 일체 중에 하나 있으니 하나가 곧 일체요 일체가 곧 하나라."

(일중일체다중일 一中一切多中一, 일즉일체다즉일 一卽一切多卽一)

"한 티끌 그 가운데 시방세계 담겨있고 일체의 티끌 속도 또한 다시 그러해라."

(일미진중함시방 一微塵中含十方, 일체진중아역연 一切塵中我亦然)

가을이 깊어갈수록 마음 한구석이 이유 없이 시려오는 날이면, 우리는 무작정 낡고 오래된 것들을 찾아 길을 떠난다. 천년의 풍상을 견디어낸 산사의 기둥이나, 수백 년 된 소나무의 거친 껍질에 손을 얹어보며, 바람 앞의 촛불처럼 흔들리는 오늘의 마음을 다잡고 싶어서 일 테다.인간의 유한한 생애로는 가늠 조차 할 수 없는 영겁의 시간을 품은 공간만이 건넬 수 있는 묵직한 위로가 있기 때문이다.경상북도 의성군 단촌면 등운산(騰雲山) 자락에 깊숙이 안긴 고운사(孤雲寺)로 향하는 길 역시 그런 간절한 마음의 여정이었다. 산 이름 그대로 '구름을 타고 오른다'는 뜻을 품은 등운산의 겹겹이 쌓인 능선을 따라가다 보면, 속세의 번잡함은 어느새 발치 아래로 멀어진다. 이 유서 깊은 도량의 역사는 무려 1300여 년 전으로 거슬러 올라간다. 서기 681년(신라 신문왕 원년), 화엄종의 개조인 의상대사가 이곳에 터를 잡고 부처의 법을 전하기 시작했을 때, 절의 이름은 '높은 구름'을 뜻하는 고운사(高雲寺)였다.아득히 높은 곳에서 세상을 굽어보며 중생을 제도하겠다는 원력이 담긴 이름이었으리라. 그로부터 약 200년의 세월이 흐른 통일신라 말기, 이곳에 한 시대의 비운을 짊어진 천재 지성이 발길을 멈춘다. 당나라 유학길에서 문명을 떨치고 돌아왔으나, 골품제라는 견고한 신분의 벽과 어지러운 난세 속에서 끝내 뜻을 펴지 못한 고운(孤雲) 최치원 선생이었다.세상을 등지고 가야산 해인사로 들어가기 전, 그는 이곳에 머물며 여지(如智), 여사(如事) 두 스님과 함께 가운루와 우화루를 건축했다. 시대의 아픔을 껴안은 채 뜬구름처럼 떠돌던 자신의 처지를 투영했던 것일까.최치원선생이 머물다 간 뒤, 절의 이름은 '높을 고(高)' 자에서 '외로울 고(孤)' 자를 쓰는 오늘날의 고운사(孤雲寺)로 바뀌었다.천년의 세월 동안 이 산사는 의상대사의 원대한 깨달음과 최치원 선생의 고독한 사유, 그리고 훗날 조선 시대 왕실의 기원까지 고스란히 품어 안으며 한국 불교와 정신사의 거대한 물줄기를 이루어왔다. 하지만 일주문을 지나 내가 마주한 고운사의 풍경은, 역사의 책장 속에서 그려보던 그 고즈넉하고 장엄한 수묵화가 아니었다.지난해 봄, 영남 일대를 집어삼킨 거대한 화마는 천년의 세월이 빚어낸 이 고귀한 숲과 전각들을 무참히 할퀴고 지나갔다. 최치원 선생이 지었다는 전설이 깃든 보물 가운루(駕雲樓)도, 영조와 고종 등 조선 왕실의 만수무강을 기원하며 어첩을 봉안했던 유서 깊은 연수전(延壽殿)도, 이제는 텅 빈 흙바닥으로만 남아 차가운 가을바람을 맞고 있었다.계곡 위를 날아오를 듯 우아한 자태를 뽐내던 누각의 기둥들은 한 줌의 재가 되어 사라졌고, 천년의 숨결을 간직했던 금강송 숲길 곳곳에는 시커먼 화상의 상흔이 깊게 패어 있었다.처음 그 텅 빈 옛터 앞에 섰을 때, 가슴속으로 서늘하고도 먹먹한 바람이 스며들었다. 1,300년이라는 장구한 세월을 버티어온 인류의 유산과 자연의 걸작이 단 며칠의 불길 속에 허무하게 무너져 내렸다는 사실은 깊은 상실감을 안겨주었다. 그것은 마치 우리가 평생 공들여 쌓아 올린 삶의 성곽이 예기치 못한 시련과 불행 앞에 속수무책으로 무너져 내리는 순간을 닮아 있었다. 화려했던 역사의 흔적이 지워진 자리엔 오직 무거운 침묵만이 내려앉아, 인간의 무력함을 일깨우는 듯했다.그러나 무거운 발길을 돌려 화마를 피한 대웅보전 앞마당에 섰을 때, 시선은 뜻밖의 풍경에 머물렀다. 검게 그을려 죽은 듯 서 있는 나무 등걸 아래, 잿빛 흙을 뚫고 고개를 내민 작은 연둣빛 풀잎들이었다. 불탄 나무들을 서둘러 베어내고 인공적으로 새 묘목을 심어 상처를 가리는 대신, 자연 스스로 상처를 핥고 치유하며 다시 일어설 수 있도록 곁을 내어주기로 했다는 스님들의 이야기가 바람결에 실려 왔다.억지로 복원하려 들지 않고, 자연의 시간과 회복력을 믿으며 기다려주겠다는 그 묵묵한 결단이 잿빛 숲에 생명의 숨결을 불어넣고 있었다. 그제야 텅 빈 가운루의 자리가 전혀 다른 모습으로 다가오기 시작했다. 거대한 누각이 사라진 자리엔 구름을 머금은 파란 하늘이 이전보다 훨씬 더 넓게 내려앉아 있었고, 빽빽했던 숲이 비워진 틈으로는 맑고 투명한 가을 햇살이 땅바닥 깊숙이 스며들고 있었다.최치원 선생이 1,100여 년 전 이곳에서 마주했던 '외로운 구름'의 고독과, 의상대사가 설파했던 '공(空)'의 진리가 아이러니하게도 모든 것이 불타버린 이 빈터에서 가장 선명하게 드러나고 있었다.잃어버림은 곧 완전한 소멸이 아니라, 새로운 빛과 바람이 들어올 공간을 내어주는 일일지도 모른다는 깨달음이 스쳤다. 우리는 살면서 얼마나 많은 것들을 잃을까 두려워하며 아등바등 살아가는가. 소중했던 관계의 어긋남, 평생을 바친 일의 좌절, 사랑하는 이와의 이별, 혹은 세월이 무심하게 앗아가는 청춘의 빛나는 조각들까지.우리는 늘 상처를 외면하고 덮기에 급급하며, 내 삶의 빈자리를 무엇으로든 빨리 채우지 못해 안달한다. 하지만 천년의 역사를 품은 고운사의 숲은 말없이 우리에게 가르쳐준다. 때로는 잿더미가 된 삶의 자리를 피하지 않고 있는 그대로 바라보는 용기가 필요하다고. 그리고 억지로 무언가를 채워 넣으려 애쓰기보다, 내 안의 깊은 땅속에서 새로운 새싹이 돋아날 시간을 묵묵히 기다려주는 지혜가 필요하다고 말이다. 의상대사가 세운 높은 이상도, 최치원이 품었던 시대의 고독도, 결국은 이 거대한 자연의 순환과 비움의 미학 속에서 하나의 점으로 이어지고 있었다.해 질 녘, 어스름이 내려앉는 산사의 처마 끝에 매달린 풍경이 저녁 바람에 흔들리며 맑고 긴 여운을 남긴다.그 소리는 천년 전 신라의 승려가 들었던 소리이자, 훗날 이곳을 다시 찾을 미래의 누군가가 들을 영원의 메아리다. 비록 옛 건물과 울창한 숲의 외형은 잃었을지언정, 화마의 상처를 딛고 다시 숨 쉬기 시작한 오늘의 고운사는 그 어느 때보다 깊고 단단한 위로를 건넨다.예로부터 영남 지방 사람들 사이에는 "저승에 가면 염라대왕이 '너는 이승에 살면서 의성 고운사에 다녀왔느냐'고 묻는다"는 전설 같은 이야기가 전해져 온다. 살아 생전 번뇌와 집착을 내려놓고, 진정한 삶의 의미를 한 번쯤 돌아보라는 선조들의 깊은 뜻이 담긴 말일 테다.삶의 어느 모퉁이에서 길을 잃고 상처 입어 주저앉고 싶은 이가 있다면, 지금 의성 고운사로 향해볼 일이다. 천년의 역사를 뒤로하고 모든 것을 비워낸 자리에서 다시 시작하는 그곳의 따뜻한 햇살이, 당신의 시린 어깨를 조용히 다독여줄 것이다.