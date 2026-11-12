김민석 "정청래 만나 대화하려고 노력하고 있다"

큰사진보기 ▲본회의 참석한 김민석-정청래신천지 교인의 집단 입당 의혹 제기와 관련해 김민석 더불어민주당 대표의 공개 사과를 요구한 정청래 더불어민주당 전 대표(아래 두 번째)가 5일 국회에서 열린 본회의에 참석해 동료 의원과 대화하고 있다. 맨 위 안경 쓴 이가 김민석 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲12일 오전 더불어민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연한 김민석 당대표(사진은 방송 화면 갈무리). ⓒ 민주당티비 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표가 '신천지 개입 의혹'을 둘러싼 내홍을 풀기 위해 정청래 의원을 만나라는 중진 의원들의 제안에 "저도 그렇게 하려고 생각하고 있고, 그런 노력을 하고 있다"고 말했다.김 대표는 12일 민주당 유튜브 방송 '민티07'에 출연해 "만나서 대화로 풀어가자는 것에 대해 저는 좋다고 생각한다"며 이같이 밝혔다. 이어 "그것(노력)이 바로 다 반영되진 않지만 시도도 하고 있고, 계속해서 그러한 각도에서 이 문제를 풀어가도록 노력하겠다"고 덧붙였다.그는 "사실 지난 (3일) 의원총회에서 제가 전면 공개 방식이 아닌 다른 방식으로 (신천지 의혹 조사 결과를) 전하고, 미흡한 부분에 대해 죄송하다고 말씀드린 데는 전날 중진 의원님들과의 저녁 만남에서 나온 권유가 있었다"며 "이 문제를 최대한 덜 갈등적인 방식으로 풀면 좋겠다는 것이었고, 그게 마지막 판단에 상당히 영향을 미쳤다"고 설명했다.또 "(갈등이) 완전히 없을 수는 없지만 당대표는 당 문제를 최대한 덜 갈등적으로 푸는 게 좋겠다는 뜻이어서 최대한 반영하려 했고, 앞으로도 그렇게 하려고 생각한다"고 했다.중진 의원들의 제안에 정 의원이 거부 의사를 밝히며 날 선 반응을 보인 것을 두고는 "그 과정에서 우원식·박지원 의원님께서 난데없이 약간 욕을 먹었다고 해야 할까, 당황스럽게 된 게 죄송하다"고 말했다.참고로 직전 당대표이자 8.17 전당대회에 출마했던 정 의원은 당대표 경선 과정에서 김 대표가 제기한 이른바 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹에 대한 공개 사과와 책임 있는 조치를 요구하고 있다.이에 박지원 의원(5선. 전남광주 해남군완도군진도군)은 지난 11일 MBC <뉴스외전> 인터뷰에서 김 대표와 정 의원이 "만나서 소통해야 한다"고 했고, 국회의장을 지낸 우원식 의원(5선. 서울 노원구갑)도 같은 날 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 "김 대표가 더 적극적으로 포용하고 정 전 대표도 대승적으로 손을 잡는 모습이 필요하다"고 말했다.하지만 정 의원은 페이스북에 박 의원을 겨냥해 "심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠지라"고 적었고, 우 의원을 향해서는 "양비론이냐"며 가해자와 피해자가 책임을 절반씩 나누라는 것이냐고 반문했다.김 대표는 세 차례의 사과와 조사 결과 열람에도 이러한 갈등이 계속되는 것과 관련해 "전체적으로 정리할 때가 올 거라고 본다"고 답했다. 그러면서 "사안 자체가 복잡 미묘하기도 하고, 보는 관점에 따라 열람 후에도 의견이 다르지 않나"라며 "시간이 조금 필요한 문제라고 생각한다. 제도 개선을 해가면서 풀어가고 정리해가겠다"고 했다.김 대표는 전날 이재명 대통령과의 청와대 만찬 회동도 언급했다. 만찬은 전날 오후 6시 30분부터 약 3시간 동안 진행됐으며, 당에선 김 대표와 한병도 원내대표, 천준호 원내운영수석부대표, 김태선 당대표 비서실장이 참석했다.김 대표는 "주로 예산과 최근 경제 얘기를 많이 했다"며 "경제에 대해 전체 지표가 좋다는 얘기도 하고, 체감이 전체 지표를 못 따라가는 부분, 저 같은 경우는 민간 소비율이 상대적으로 낮은 걸 어떻게 할 거냐는 얘기를 했다"고 전했다. 또 "의원들을 대통령이 자주 만나셨으면 좋겠다고 건의했고, 의원 전체 모임도 한번 하기로 했다"며 "조만간 할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.그는 "결국 지금 민생 대책은 현재 제기된 (2027년도)예산안에 다 담겨 있다"며 "우리 정부에서 처음으로 온전하게 짠 예산이기 때문에, 그것이 집행되면서 실질적인 민생 대책들이 풀려나가는 것"이라고 설명했다.다만 "반도체 대기업 중심으로 경제가 풀려가는 것과 달리 일반 국민들은 '나라 지갑은 괜찮은 것 같은데 내 지갑은 (안) 그렇다'고 하고, 전체적으로 소비가 안 된다"며 "그 부분을 더 직접적이고 강력하게 풀 수 있는 대책을 고민해봐야 하는 것 아니냐고 말씀드렸다"고 말했다. 이어 "몇 가지 아이디어도 오갔지만 아직 말씀드리긴 그렇다"며 "대통령도 고민하실 것 같고, 저도 더 정리해서 당에서 제안할까 생각하고 있다"고 했다.비거주 1주택 종합부동산세 공제기준을 두고 당내에서 이견이 나오는 것에 대해선 "그 부분은 크게 논의되진 않았다"고 했다.그는 "지난번 고위당정협의 때 언론에 나온 것 자체가 당의 의견이나 당론이라기보다 의원들 사이에 이러저러한 의견이 있다고 브리핑하던 중 나온 것"이라며 "당의 공식 건의처럼 오인되고 오해된 바가 있다"고 짚었다. 그러면서 "그렇지 않다는 것이 이미 정리돼 있고, 당정이 추진하는 부동산 정책의 기본을 일관되게 지켜가는 것이 좋다는 것도 이미 정리돼 있어 따로 논의하지 않았다"고 설명했다.이번 만찬은 지난 8월 25일 민주당 신임 지도부 회동 이후 78일 만이다. 김 대표는 "저는 78일 만의 첫 만찬은 아니다. 개인적으로 따로 뵈었다"고 했다. 만찬 정례화 여부엔 "정례화 할 필요는 없는 것 같다. 필요할 때 뵈니까"라고 답했다. 또한 "필요한 게 있을 때는 의사소통도 하고 SNS도 한다"며 "서로의 상황, 관심, 의중을 잘 몰라서 소통이 안 되는 경우는 없다"고 부연했다.진행자가 '당 상황에 대한 얘기도 오갔나'라고 묻자, 김 대표는 "이런저런 얘기가 있었다. 대표 시절 어려웠던 점도 서로 얘기했다"라며 "당 대표라는 것이 어려운 것이니까요. 당의 문제는 당이 알아서 잘 풀어가야죠"라고 답했다.한편, 김 대표는 최민희 최고위원의 기자 비하 발언 논란과 관련해 "기자나 언론인은 기본적으로 국민을 대신해서 묻고 쓰는 분들 아닌가. 마음에 안 들 때도 있지만 기본적으로 국민을 대신해 존재한다는 관점을 정치하는 입장에서 가지는 게 좋다"며 "당 입장에선 죄송하다는 생각을 가지고 있다"고 밝혔다.