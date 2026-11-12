한 정거장, 엇갈린 두 도시의 운명

큰사진보기 ▲이토자키역세토내해에 접한 오노미치는 전통적인 항구도시로서 1891년 산요 철도와 연결되면서 더욱 번성했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲오노미치역 광장오노미치역 광장은 작은 항구도시라를 것을 잊게할 만큼 활기차다. 역 주변은 수많은 외국인 관광객으로 북적인다. ⓒ 임병식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲오노미치 항오노미치는 옛것에 새로운 시대 흐름을 입혀 복고풍을 좇는 여행자들을 사로 잡았다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲오노미치오노미치는 오래된 옛것과 새것의 조화를 통해 복고풍 여행지를 좇는 이들에게 인기 관광지로 자리 잡았다. 거리를 걷다보면 건물 사이로 바다가 언뜻언뜻 비친다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲이토자키역한때 오노미치역과 함께 세토내해 거점 항구 도시로 성장했던 이토자키역은 는 이제는 옛 영화를 간직한 채 쇠락한 모습이다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲이토자키미쓰비시 중공업이 가동하고 철도 전문인력을 양성하는 철도학교가 문을 열만큼 번성했던 이토자키는 이제 저무는 해처럼 쓸쓸하다. ⓒ 임병식 관련사진보기

큰사진보기 ▲이토자키 철도학교 터메이지 시대 몇 안 되는 철도 전문인력 양성 학교가 이토자키에 문을 열었다. 학교가 배출한 인력은 일본 국철과 조선, 만주까지 진출했다. ⓒ 임병식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 국가유산청 국가유산위원입니다.

후쿠야마에서 20km, 네 정거장을 지나면 오노미치(尾道)에 닿는다. 여기서 한 정거장 더 가면 이토자키(糸崎)다. 두 역은 JR 열차로 15분 남짓 떨어져 있다. 오노미치와 이토자키는 메이지 시대 세토내해 항구와 철도를 기반으로 번성했다. 지금은 지금 전혀 다른 풍경이다. 오노미치는 감성적인 여행지를 좇는 이들로 북적인다. 반면 이토자키는 식은밥처럼 을씨년스럽다.오노미치역에 내렸다. 작은 항구도시라고 생각했는데 외국인 관광객들로 활기가 넘쳤다. 자전거를 끌고 걷는 사람, 배낭을 멘 여행자, 골목을 누비는 관광객이 뒤섞여 있다. 어떻게 이곳까지 찾아왔을까. 도시를 걷고 체류하는 동안 차츰 그 이유를 알았다.오노미치에서 오노미치역은 중심이다. 역 뒤로 센코지산(千光寺山), 앞은 세토내해가 펼쳐져 있다. 바다와 산 사이 평지에 상가와 주거지가 들어섰고, 산비탈을 따라 집과 절이 자리 잡았다. 오노미치는 철도가 들어서기 전부터 항구도시로 잘 나갔다. 세토내해 해상교통 요충지이자 이름난 상업 도시였다. 산요 철도는 새로운 활력을 불어넣었다.오노미치역 개업은 1891년 11월. 항구를 통해 들어온 물자는 철도를 타고 내륙으로 이동하고, 내륙 생산물은 항구를 통해 세토내해로 나갔다. 해운과 철도가 결합하면서 오노미치는 교통과 물류의 거점으로 성장했다. 철도는 항구 기능을 대체한 것이 아니라 항구 영향권을 내륙으로 확장했다.이곳의 가치를 일찍 알아본 기업은 스미토모(住友)였다. 스미토모 가문은 이곳에서 은행 설립 회의를 개최했고 1895년 지점을 설치했다. 다른 은행도 뒤따랐다. 돈 냄새에 예민한 금융자본이 오노미치를 주목했다는 상업적 기반과 성장 가능성을 갖춘 도시였다는 뜻이다. 항구와 철도, 금융이 맞물리면서 오노미치는 그렇게 성장했다.그 흔적은 역 주변에 남아 있다. 역을 나서 왼쪽으로 방향을 잡으면 혼도리 상점가가 길게 이어진다. 다섯 개 상점가를 연결해 비와 햇볕을 피하며 쇼핑할 수 있다. 전체 길이는 1.2km. 200여 개 점포가 들어선 이곳은 구도심 심장부다. 상점 사이로 바다가 언뜻언뜻 비쳐 멋진 풍광을 연출한다.오노미치는 영화와 문학의 도시이기도 하다. 오즈 야스지로 감독은 세계적 걸작으로 인정받는 영화 <동경 이야기>를 이곳에서 제작했다. 부모와 자식, 세대 간 거리와 가족의 의미를 담아낸 영화 속 배경은 오노미치 항구와 언덕, 오래된 골목이다. 여류 작가 하야시 후미코 역시 오노미치를 무대로 빼어난 소설을 썼다. 영화와 문학은 도시의 풍경에 이야기를 입혔다.자전거 여행자들에게 오노미치는 성지다. 오노미치와 시코쿠 에히메현 이마바리를 잇는 시마나미카이도(しまなみ海道)는 세계적인 하이킹 코스다. 세토내해 섬과 다리를 연결한 코스는 오노미치가 출발지다. 해외 자전거 애호가들이 앞다퉈 찾는다. 이에 힘입어 인구 12만 명 남짓한 도시에 연간 수십 배에 달하는 관광객이 찾는다. 2024년 관객은 667만 명으로 집계됐다. 왜 외국인 여행자들이 많았는지 의문이 풀렸다.옛것에다 새로운 시대 감성을 입힌 덕분이다. 오노미치역 역사는 좋은 사례다. 1891년 초대 역사의 지붕과 깊은 처마를 현대적으로 재해석했고, 옛 역사의 기초에 쓰였던 벽돌을 재활용했다. 새 건물을 지으면서도 과거 기억을 버리지 않은 것이다.반면 이토자키 분위기는 사뭇 달랐다. 오노미치와 달리 역 주변은 한산하고 적막했다. 이토자키 역시 1892년 7월 산요 철도 개통 이후 번성했다. 개업 당시 이름은 미하라였다. 이토자키 역시 항구를 기반으로 번성했다. 철도가 연결되면서 해운과 육상 운송의 중계기지로 번창했다. 시코쿠 에히메에서 생산된 감귤은 이토자키 역에서 내륙으로 이동했다. 1900년에는 특별무역항으로 지정됐다. 철도와 항만이 결합한 물류 도시였던 셈이다.대규모 철도시설도 들어섰다. 기관구가 자리 잡았고 전성기에는 역 종사자만 1000명에 이르렀다. 하루 34편의 기관차를 교체했고, 공장지대로 이어지는 인입선(6개)을 포함해 선로만 37개에 달했다. 역 뒤편 넓은 부지와 미쓰비시중공업 미하라제작소는 당시를 증언한다.나아가 이토자키는 철도 인력 양성의 중심지였다. 1928년 히로시마현 이토자키 철도학교가 개교했다. 전국적으로도 몇 안 되는 철도 전문 교육기관이었다. 학생은 1000여 명에 이르렀고 전국 각지에서 찾아왔다. 졸업생들은 일본 국철과 남만주철도, 조선에 진출했다. 철도라는 근대 산업이 식민지와 대륙으로 뻗어나갔던 단면이다.학교는 1949년 문을 닫았다. 학생이 부족해서가 아니었다. 전후 교육제도 개편과 창립자 사망이 원인이었다. 철도 전문 인력을 길러낸 학교의 기억은 '이토자키 철도학교 터' 기념비로 남았다. 1979년 동창회에서 세웠다. 학교가 있던 자리에는 공원과 운동장이 들어서 아이들이 뛰어논다.이토자키는 철도 거점 기능이 축소되면서 옛 산업도시로서 위상을 잃었다. 하루 수십 대의 화물 기관차가 오가고 수천 명의 철도 노동자와 학생들이 오갔던 이토자키는 이제는 저무는 석양처럼 애잔하다. 두 역은 한 정거장 거리지만 시간은 다르게 흘렀다. 한쪽은 오래된 항구를 관광과 문화 자산으로 바꾸어 여행자를 불러들이고, 다른 한쪽은 옛 영화를 간직한 채 조용히 늙어가고 있었다.