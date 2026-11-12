AI에 대체된다는 직업 직접 체험해보니

큰사진보기 ▲어떤 동사의 멸종 - 사라지는 직업들의 비망록, 한승태 지음 ⓒ 시대의창 관련사진보기

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'사라지는 직업의 비망록'이라는 부제를 달고 있는 이 책에서는, 저자가 직접 경험했던 직업의 현실과 미래의 전망에 대해 소개하는 내용을 다루고 있다. 사람들이 발 딛고 있는 조건에 따라 인간의 일상도 달라지기 마련이므로, 기존에 존재하던 직업이 사라지고 새로운 직업이 생겨나는 것은 매우 자연스러운 현상이라고 하겠다. 노동 현장에서 저자가 직접 경험한 직업의 세계를 소개하면서, 해당 업종의 현실과 그로 인해 조만간 사라질 수 있는 가능성에 대해 논하고 있다. 기계화로 인해 인간이 담당했던 역할을 대체할 수 있는 가능성을 따지면서, 저자는 책의 내용을 "대체 가능성이 90퍼센트 이상인 직업 중에서 가능한 한 평범하고 역사가 오래된 직업"을 선택하여 직접 뛰어든 현장의 상황을 소개하는 내용으로 채우고 있다.저자는 어느 매체의 인터뷰에서 "2019년엔가, 인공지능(AI) 발전으로 대체될 일자리 순위가 발표된 걸 보고", 해당 목록의 "순위표 상 높은 자리에 있는 직업 순서대로 경험하고 있"다고 밝힌 바가 있다. 그렇게 자신이 경험했던 직업들에 대해서 일기 형식으로 기록했던 내용들을 '책으로 내보면 어떨까'하는 생각이 결실을 맺어, 그동안 이 책까지 모두 3권으로 출간했다고 한다. 애초에 '노동 3부작'으로 구상햇다고 밝힌 저자에게 세 번째로 출간된 이 책이 3부작의 마무리가 되는 셈이라고 하겠다. 자신이 직접 경험했던 현장의 상황을 바탕으로 하고 있기에, 이 책의 내용은 모두 1인칭의 시점으로 서술되고 있다는 점도 특징이다. 힘든 현장의 상황을 소개하면서도 중간중간에 흥미로운 일화들을 유쾌한 문장으로 소개하는 것도 저자의 문체가 지닌 특징이라고 할 수 있다.실상 다양한 기기가 새롭게 개발되고 최근에는 인공지능(A.I.)의 기능이 빠르게 개선됨에 따라, 기존의 인간들이 하던 일들을 대체하는 기계(로봇을 포함해서)나 인공지능의 역할이 부각되고 있다. 그 결과 인간이 담당하던 직업이 그들에 의해 대체되거나 혹은 사라지는 상황이 전개되고 있다고 하겠다. 예컨대 과거에 일용직 노동자에게 유용한 일거리를 제공해주던 '직업소개소'도 이제는 휴대폰으로 쉽게 검색하여 소개하는 검색도구에 밀려 과거의 영광을 잃어버렸다고 한다. 저자의 "눈에 비친 직업소개소는 언제나 사람들로 북적거리고 이야기 소리가 끊이지 않는, 도심 속 사랑방"의 역할을 했었으나, 이미 사양길에 접어든 현재의 상황을 "노동자 계층의 지역적 구심점 역할을 하던 공간이 사라지는 것을 의미"한다고 강조하고 있다.이 책에서는 저자가 경험한 4개의 직업에 대해서 소개하고 있다. 전화를 받고 상담을 하는 전화 상담원(콜센터)과 택배회사의 물류창고에서 배달할 물품을 분류하고 차에 싣고 내리는 직업(화물과 창고 종사자), 그리고 다수가 이용하던 식당의 요리사나 주방 보조사와 대도시 건물의 청소를 담당하는 청소원 등이 저자가 직접 종사했던 직업들이다. 물론 그 내용은 저자가 경험했던 바를 위주로 다뤄지고 있기에, 보편적인 노동 현장과 어느 정도 유사하거나 또는 전혀 다른 조건도 있을 것이라는 전제가 필요하다고 하겠다. 그렇기에 이 책의 성격은 일종의 탐사 취재를 위주로 하는 기록(르포르타주)으로 분류할 수 있으며, 각각의 경험을 소개하면서 언급되는 직업들에 대해 각주 형식으로 해당 직업의 대체 확률까지 언급하고 있다. 이 책에 소개된 해당 직업의 대체 확률은 "주로 2010년대 중반에 발표된, 각종 직업의 자동화 가능성을 예측한 연구"에 토대를 두고 있다고 밝히고 있다.앞서 언급했듯이 저자의 직업 체험을 바탕으로 집필되어 출간된 책들이 이미 2권이나 출간되었는데, 세 번째의 결과물인 이 책에서는 해당 직업에 대해 각각 '전화받다'와 '운반하다' 그리고 '요리하다'와 '청소하다'라는 제목의 항목으로 소개하고 있다. 그리고 마지막으로 '쓰다'라는 제목으로 마무리를 하면서, 작가의 길에 접어든 저자의 삶을 되돌아보는 내용이 소개되고 있다. 자신의 작업에 대해 저자는 "노동의 문제는 곧 생존의 문제라고, 아무리 보잘것없는 직업이라 할지라도 사람은 일하고 싶어 한다"는 사실을 절감하고 있음을 강조하고 있다. 조만간 사라질 수도 있는 직업들을 직접 체험하여 소개하는 작가로서의 역할을 "당연히 해야 할 말을 했고 필요한 글을 썼다"는 것으로 규정하고 있다. 이 책을 읽으면서 무수히 사라지고 또한 새롭게 생겨나는 직업의 종류에 대해 새삼 생각해 보는 계기로 삼을 수 있었다.