전북도의윈들은 '교통약자 이동보장법' 국회 통과에 앞장서라

큰사진보기 ▲전북도의회 앞에서 피켓 시위13일차 전북도의회 정해선 활동가의 피켓 시위 ⓒ 강민호 관련사진보기

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장애인차별철폐연대(장애인이동권연대) 전북지부는 지난 10월 26일부터 전북도의회 정문에서 무기한 1인 피켓 시위를 이어오고 있다. 현 제22대 국회에서 더불어민주당 서미화 의원(현 최고위원)이 1호 법안으로 발의한 '교통약자 이동보장법'의 조속한 국회 통과를 위해, 도내 절대 다수의석을 차지하고 있는 더불어민주당 소속 전북도의원들이 적극적으로 나서줄 것을 호소하기 위해서다.'교통약자 이동보장법'은 기존 '교통약자 이동편의 증진법'을 전면 개정한 법안이다. 장애인의 이동권을 지자체나 국가의 시혜가 아닌, 시민으로서 마땅히 누려야 할 보편적 권리로 규정하고 있다. 특히 각 지자체가 운영하는 특별교통수단(장애인 콜택시 등)에 대한 국가 예산 지원을 의무화함으로써, 지자체 재정 자립도에 따라 교통약자 복지 혜택이 격차를 보이는 현실을 개선하는 데 중점을 두고 있다.또한 시각·발달장애인들이 교통수단을 이동할 때 필요한 지원 메뉴얼과 노후 버스 폐차 시 저상버스 도입을 의무화하는 내용을 담고 있다. 이 법안은 제22대 국회 개원일인 2024년 5월 30일 '1호 법안'으로 제출되었으나, 민생과 사회적 약자들을 위한 법률의 통과를 외면한 채 정쟁만 반복하는 국회 상황 탓에 수개월째 방치되고 있다. 연말이 다가오는 지금까지도 여야 대립이 극심해, 이대로라면 법안은 또다시 국회에서 새해를 맞게 될 가능성이 크다.이런 상황에서 전북의 장애인들이 도의회 앞 시위에 나선 것은 이 법의 제정이 어느 지역보다 절실하기 때문이다. 전북은 재정 여건상 운전원을 충분히 채용하지 못해, 도입된 특별교통수단조차 100% 운행하지 못하는 실정이다. 이에 따라 전북 장애인들은 차량을 이용하기 위해 보통 2~3시간씩 대기해야 한다.이 때문에 전북 장애인들은 지인들과 사소한 약속조차 잡기 어렵고 직장이나 학교에 지각하기 일쑤다. 시군 간 이동마저 제약을 받아 김제 지평선 축제나 임실 치즈축제 같은 도내 대표 축제 참여는 엄두도 내지 못한다. 심지어 무주·임실·정읍과 같은 시군에 거주하는 장애인들은 전주나 익산의 대학병원 진료를 예약해 두고도 긴 대기시간 탓에 방문하지 못해 건강권마저 위협받고 있다.저상버스 운행 현실도 열악하다. 전주, 익산, 군산, 정읍 등 일부 시 지역에서만 운행될 뿐이며, 그마저도 운행 노선이 제한적인 데다 휠체어 리프트(슬로프) 고장이 잦아 이용이 쉽지 않다.전북 장애인들이 요구하는 것은 명확하다. 지역의 현실을 더불어민주당 소속 도의원들이 적극수용하고, 국회 다수의석을 가진 자당 국회의원들에게 법안 통과의 필요성을 강력히 전달해 달라는 것이다. 1인 피켓 시위가 시작된 지 어느덧 3주 차도 지나가고 있다. 사회적 약자를 위한 법안인 '교통약자 이동보장법'의 국회 조속한 통과에 목소리를 내는 전북도의원들의 책임감 있는 모습을 기대한다.