일론 머스크, 젠슨 황 복귀 청원 서명... "그가 없으면 엔비디아 핵심 거래 잃을 것"

큰사진보기 ▲일론 머스크 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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일론 머스크 테슬라·스페이스X 최고경영자(CEO)가 사임한 젠슨 황 엔비디아 전 CEO의 복귀를 요구하는 청원에 서명하겠다고 밝혔다고 13일(현지시간) <워싱턴포스트>(WP)와 <로이터통신> 등이 보도했다. 황 전 CEO가 중국 스파이 의혹이 제기된 여성과의 불륜을 시인하고 물러난 다음 날이다.머스크는 이날 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "젠슨의 복귀를 위한 청원이 진행 중이며 나도 서명한다"고 적었다. 다만 머스크는 청원 주체가 누구인지 밝히지 않았다. WP는 머스크가 어느 청원에 서명했는지 즉시 확인되지 않았다고 전했으며, 로이터 역시 그가 IT 전문매체 <와이어드>가 보도한 엔비디아 내부 움직임을 지칭한 것인지는 불분명하다고 보도했다.실제로 온라인상에서는 황 전 CEO의 사임 직후인 현지시간 12일 개설된 웹사이트 '스탠드위드젠슨'(standwithjensen.com)을 통해 복귀 청원이 진행 중이다. 엔비디아의 전·현직 임직원과 주주들이 주축이 돼 자발적으로 시작한 이 캠페인은 공개 서한에서 "33년의 세월은 답을 들을 자격이 있다"며 "책임은 증거와 공정한 심의에 기반해야 한다"고 강조했다. 이들은 독립적인 진상 조사가 완료되고 해임이 회사 이익에 부합한다는 명확한 증거가 나오기 전까지 황 전 CEO를 즉각 복귀시킬 것을 이사회에 촉구하고 있다. 외신에 따르면 청원인은 15일 오전 기준 11만 명을 넘어섰다.엔비디아 사내에서도 황 전 CEO의 복귀를 바라는 목소리가 나오고 있다고 <와이어드>가 12일 보도했다. 한 베테랑 엔지니어가 사임 직전 사내 '건의함'에 "이사회가 조치를 취하기 전 직원들의 정서를 고려해 달라"는 글을 올렸는데, 여기에 달린 1600여 건의 댓글 대다수가 그의 복귀에 찬성했다.머스크는 이에 앞선 11일(현지시간) 저녁에도 금융 블로그 '제로헤지'가 "일론, 제발 젠슨을 고용해 달라"고 올린 게시물에 "영광일 것"이라고 답한 바 있다. <월스트리트저널>(WSJ)이 엔비디아 이사회가 황 전 CEO의 축출을 준비 중이라고 보도한 직후였다. 엔비디아는 다음 날인 12일 황 전 CEO의 즉각 사임을 공식 발표하고 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 선임했으며, 창립 때부터 이사를 맡아온 하비 존스를 초대 이사회 의장으로 추대했다.머스크는 이어 14일(현지시간) 엑스에 글을 올려 황 전 CEO의 퇴진으로 엔비디아가 "핵심 거래"를 잃게 될 것이라고 주장했다. 그는 "젠슨은 엔비디아에서 공급망을 탁월하게 이끌었지만, 그 거래 중 상당수는 서면 계약이 아니라 젠슨과의 구두 합의(악수)로 이뤄진 것"이라며 "젠슨이 없으면 적어도 일부 핵심 거래는 사라질 것"이라고 적었다.다만 이사회가 대형 로펌 와치텔 립튼을 선임해 외국 정보기관 연루 의혹을 조사 중인 데다 미 의회 역시 출석을 요청하고 있어, 여론전만으로 황 전 CEO가 복귀하기는 쉽지 않을 것이라는 관측도 나온다.한편 <파이낸셜타임스>(FT)는 13일 복수의 소식통을 인용해 엔비디아 이사회가 차기 CEO 물색 과정에서 과거 엔비디아에서 약 7년간 근무한 르네 하스 Arm CEO와 접촉했다고 보도했다. 시장에서는 하스 외에도 리사 수 AMD CEO, 이언 벅 엔비디아 데이터센터 사업 총괄, 크레스 임시 CEO 등이 후보로 거론된다. 이에 대해 엔비디아 이사회는 성명을 내고 "현재 서치펌을 선정하는 단계일 뿐, 어떤 후보와도 공식 접촉하지 않았다"며 "개별 후보에 대한 추측은 시기상조"라고 밝혔다.