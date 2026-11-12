막차 귀가 10년, 누군가의 '수고'를 떠올리다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲막차를 타고 귀가하며 본 장면들. ⓒ haleytruong on Unsplash 관련사진보기

직업상 늦게 귀가하는 일이 많다. 집이 지하철 4호선 종착역 부근이라 막차를 타는 일도 잦다. 열차가 마지막 역을 향해 달리는 동안 나는 대개 눈을 감고 있다. 책을 읽거나 휴대전화를 들여다볼 기운조차 남지 않은 날에는 덜컹거리는 소리에 몸을 맡긴다. 잠깐 눈을 붙이려다 종착역 안내 방송에 놀라 깨어나는 일도 있다.막차를 탄 지 10년이 넘었다. 그동안 객차 안에서 별의별 사람을 보았다. 술에 취해 손잡이를 붙들고 비틀거리는 사람, 옆 사람의 어깨에 기대 잠든 사람, 전화기 너머의 누군가에게 집에 가고 있다고 몇 번이고 되풀이하는 사람. 늦게까지 일하다 돌아가는 듯한 차림으로 가방을 끌어안고 잠든 사람도 있다.한바탕 웃고 떠들다 돌아가는 사람과 온종일 일에 시달렸을 법한 사람이 같은 객차에 앉아 있다. 서로의 이름도, 어디서 무엇을 하다 왔는지도 모르지만 한동안 같은 방향으로 달린다.10년 전에는 취객들이 유독 눈에 띄었다. 요즘에는 늦게 일을 마치고 돌아가는 듯한 사람들이 더 자주 보인다. 그렇다고 막차에서 술 냄새가 사라진 것은 아니다. 술자리를 마치고 돌아가는 사람도 여전하고, 지친 몸으로 겨우 열차에 오른 사람도 있다.나 역시 그들 중 하나다. 일이 고단한 날에는 자리에 앉자마자 잠이 들고, 술을 마신 날에는 속을 달래며 창밖을 바라본다. 어떤 밤에는 하루가 유난히 길었다고 투덜거리다가도 막차를 놓치지 않았다는 사실에 안도한다. 이제 몇 정거장만 더 가면 집이다. 씻고 누우면 오늘은 어떻게든 지나갈 것이다.하지만 종착역에 도착하면 아직 하루를 끝내지 못한 사람들이 보인다. 승객들이 내리는 동안 열차 직원들은 남은 사람이 없는지 살피고, 환경관리원들은 객차와 승강장을 오가며 쓰레기를 치운다. 사람들이 빠져나간 자리에서 그들의 손은 오히려 바빠진다. 빈 병과 휴지, 바닥에 떨어진 쓰레기를 수거하고 다음 일을 서두른다. 승객들이 빠져나가는 발걸음과 그들이 일하는 손길이 잠시 엇갈린다. 막차가 들어온 뒤에도 정리해야 할 것들은 남아 있다.술에 취한 승객이 객차에 토하는 일도 있다. 그 사람에게는 다음 날이면 부끄러운 기억으로 남거나 아예 기억나지 않을 수도 있는 일이다. 그러나 누군가는 그 자리에 남은 오물을 치워야 한다. 냄새를 맡고 몸을 굽혀 바닥을 닦는 일이다.나 역시 술에 취해 몸을 가누지 못한 적이 있고, 피곤하다는 이유로 주변을 돌아보지 못한 날이 많았다. 깨끗한 객차에 올라타면서도 그것을 깨끗하게 만든 사람의 얼굴은 떠올리지 않았다. 그저 열차가 제시간에 오고, 앉을 자리가 있고, 무사히 집에 도착하면 그만이었다.그러고 보면 사람은 처음부터 다른 사람의 손을 빌려 살아간다. 갓 태어난 아이는 혼자 할 수 있는 일이 없다. 배가 고프면 울고, 기저귀가 젖어도 울음으로 알릴 뿐이다. 누군가 젖은 옷을 갈아입히고, 더러워진 몸을 씻기고, 밤새 뒤척이는 아이의 이불을 다시 덮어 준다. 먹은 것을 게워 내면 등을 두드리고 입가를 닦아 준다. 한밤중에 열이 오르면 잠을 설쳐 가며 곁을 지킨다. 그렇게 몇 해를 보내야 비로소 아이는 혼자 걷고 밥을 먹을 수 있게 된다. 이상하게도 우리는 그 시절을 기억하지 못한다.어머니가 몇 번이나 젖은 이불을 갈았는지, 아버지나 다른 보호자가 잠든 아이를 안고 얼마나 오래 서 있었는지 알지 못한다. 정작 가장 많은 보살핌을 받았던 시절은 대부분 기억 바깥에 남아 있다. 그렇게 자라 술을 마실 수 있는 나이가 되고, 일을 해서 돈을 벌고, 혼자 집으로 돌아갈 수 있게 되면 누구의 도움도 받지 않고 살아가는 것처럼 생각한다. 누군가가 차려 준 밥을 먹고, 누군가가 닦아 놓은 길을 걸으면서도 말이다.하지만 막차에서 잠든 사람들을 보고 있으면 그 생각이 조금 달라진다. 열차를 운행하는 사람이 있어야 목적지에 닿고, 누군가 승객들의 하차를 살펴야 마지막 역에서 무사히 내릴 수 있다. 우리가 떠난 뒤에는 또 다른 사람이 어질러진 자리를 치운다. 어린 시절에는 누가 자신을 돌보았는지 기억하지 못했다. 이제는 눈앞에서 누군가 일하는 모습을 보면서도 잊어버린다. 기억하지 못했던 시절이 지나고, 기억할 수 있는데도 무심히 지나치는 나이가 된 것이다.11월도 어느덧 중순이다. 아직 달력에는 한 장이 더 남아 있지만, 올해도 벌써 두 달이 채 남지 않았다. 해는 부쩍 짧아졌고, 늦은 밤 지상으로 올라오면 차가운 공기가 얼굴에 닿는다. 조금 있으면 거리에는 연말 모임을 알리는 문구들이 붙고, 오랜만에 만난 사람들은 술잔을 기울이며 지나간 한 해를 이야기할 것이다. 잘된 일보다 잘 풀리지 않았던 일을 먼저 꺼내는 자리도 있을 것이다.나 역시 이맘때면 아쉬운 일부터 헤아린다. 계획했던 일을 끝내지 못한 것, 애써도 뜻대로 되지 않았던 일, 조금만 더 참았으면 좋았을 말들이 떠오른다. 유독 운이 없었던 날들을 생각하다 보면 한 해 전체가 고단했던 것처럼 느껴지기도 한다. 그러다 어느새 남은 날들을 어떻게 보내야 할지 조급해진다. 아직 시간이 남았는데도 벌써 한 해가 끝난 것처럼 마음이 바빠지는 것이다.그러나 막차에 앉아 있으면 내 사정만 들여다보던 눈이 조금씩 다른 곳을 향한다. 맞은편에서 고개를 떨군 채 잠든 사람에게도 끝나지 않은 걱정이 있을 것이다. 술기운에 얼굴이 붉어진 사람에게는 오늘만큼은 잊고 싶었던 일이 있었을지도 모른다. 물론 그들의 사정을 내가 알 수는 없다. 다만 저마다 하루를 보내고 여기까지 왔다는 사실만은 같다. 누군가는 오늘 해야 할 일을 마쳤고, 누군가는 끝내지 못한 일을 내일로 미뤄 둔 채 돌아가는 중일 것이다.오늘 하루가 마음에 들지 않았어도, 적어도 나는 집으로 돌아가는 마지막 열차에 올라탔다. 잠시 눈을 감아도 열차는 목적지를 향해 달리고 있다. 그것만으로도 작은 행운이다. 그러나 내가 집으로 돌아갈 수 있게 된 시간에도 누군가는 여전히 일하고 있다. 종착역에서 만나는 환경관리원들의 퇴근이 언제인지 나는 알지 못한다. 다만 내가 내린 뒤에도 그들의 손이 바쁘게 움직인다는 사실은 여러 번 보았다.열차가 도착하고 승객들이 빠져나간 뒤에도 객차를 정리하는 손길. 사람들이 무심히 지나간 자리를 다시 살피는 손길. 그 손이 오늘 하루 몇 번이나 같은 일을 반복했을지 알 수 없다. 일을 마치고 돌아가면 그들 역시 자신의 피로를 내려놓고 싶은 한 사람일 것이다. 누군가에게는 막차가 하루의 끝이지만, 누군가에게는 그 열차가 떠난 뒤에도 해야 할 일이 남아 있는 것이다.나는 그 손길에서 오래전 나를 돌보았을 누군가의 손을 떠올린다. 그때는 아무것도 몰라 고마워할 줄도 몰랐고, 이제는 너무 많은 것을 안다고 생각하면서도 여전히 다른 사람의 수고를 잊고 산다. 사람은 자라면서 혼자 할 수 있는 일이 늘어나지만, 그렇다고 혼자 살아갈 수 있게 되는 것은 아닌 모양이다.한 해가 저물어 간다. 아직 남은 날들이 있고, 그사이에도 크고 작은 일들이 벌어질 것이다. 올해의 불운을 모두 잊거나 남은 날들에 좋은 일만 생기리라고 믿을 수는 없다. 해결되지 않은 일들은 여전히 남아 있고, 내일이면 또 하루의 피로가 쌓일 것이다.다만 내 수고를 헤아리는 만큼 다른 사람의 수고에도 눈길을 주고 싶다. 술을 마시더라도 내 뒤를 치울 사람이 있다는 것을 생각하고, 일이 고단한 날에도 나를 집까지 데려다주는 사람들이 있다는 사실을 잊지 않으려 한다.막차는 오늘도 마지막 역을 향해 달린다. 누군가는 잠들어 있고, 누군가는 아직 술기운이 가시지 않은 얼굴로 창밖을 바라본다. 나 역시 그들 틈에서 하루를 마무리한다. 그리고 종착역에 도착하면 우리가 떠난 자리를 정리할 사람들이 남는다.올해 마지막 막차에서는 조금 천천히 내리고 싶다. 서둘러 집으로 돌아가고 싶은 마음이야 여전하겠지만, 그동안 무심히 지나쳤던 사람들의 얼굴을 한 번쯤 바라보고 싶다. 가능하다면 수고하신다는 짧은 인사도 건네고 싶다.나를 여기까지 오게 한 수많은 손길을 모두 기억할 수는 없겠지만, 적어도 눈앞에서 일하는 사람만큼은 못 본 척 지나치지 않으려 한다. 그런 마음으로 올해의 남은 날들을 보내고 싶다.