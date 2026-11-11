안민석표 '벽깨기', 37개 대학으로 확대… 경기교육-대학 상생협력 본격화

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 11일 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 도내 37개 대학과의 ‘벽깨기 상생협력 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다. 협약식에는 참여 대학 총장과 25개 교육지원청 교육장 등이 참석했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 11일 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 도내 37개 대학과의 ‘벽깨기 상생협력 업무협약식'에서 참여 대학 총장, 25개 교육지원청 교육장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 11일 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 열린 도내 37개 대학과의 ‘벽깨기 상생협력 업무협약식'에서 인사말을 하고 있다. 협약식에는 참여 대학 총장과 25개 교육지원청 교육장 등이 참석했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 11일 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 도내 37개 대학과 ‘벽깨기 상생협력 업무협약'을 체결했다. [참고자료] 경기도교육청과 37개 대학의 상생협력 특화과제 10개 분야. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안민석 경기도교육감이 11일 남부청사 2층 컨퍼런스룸에서 도내 37개 대학과 ‘벽깨기 상생협력 업무협약'을 체결했다. [참고자료] 경기도교육청과 37개 대학의 상생협력 특화과제 10개 분야. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

안민석 경기도교육감이 경기도 내 37개 대학과 손잡고 교육청과 대학 사이의 경계를 허무는 '벽깨기' 정책을 본격적으로 확대했다. 대학이 보유한 시설과 전문인력, 교육 프로그램을 초중고 교육에 연결해 학생들의 배움터를 학교 밖으로 넓히고, 지역에서 성장한 학생이 지역 대학에 진학해 지역 기업에 취업하는 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.경기도교육청은 11일 오전 남부청사에서 도내 37개 대학과 '벽깨기 상생협력 업무협약'을 체결했다. 지난 9월 지방자치단체, 10월 종교계와 협약을 맺은 데 이어 세 번째로 추진한 교육협력이다. 협약식에는 참여 대학 총장과 25개 교육지원청 교육장 등이 참석했다.안민석 교육감은 이번 협약을 일회성 교류가 아닌 교육 위기를 함께 돌파하기 위한 공동 대응으로 규정했다. 초중고와 대학이 각각 위기를 겪는 상황에서 교육청이 대학의 자원을 학교 교육과 연결하고, 대학 역시 지역 교육의 성장에 참여하는 협력체계를 구축하겠다는 것이다.협약의 핵심은 대학이 가진 교육 인프라를 학교와 공유하는 것이다. 경기도교육청과 37개 대학은 시설과 전문인력 등 교육자원 공유, 교원 역량 강화 연수, 독서·예술·스포츠를 결합한 RAS 교육 활성화를 공통 협력과제로 추진한다.대학별 특성을 살린 10개 분야의 특화 협력도 진행한다. 교원 양성, RAS 교육, 손난로교육, AI 교육, 창의·과학·융합 교육, 진로·취창업교육, 직업교육, 자율형공립고 2.0, 영·유아교육·보육, 방과후·돌봄 등이 대상이다.구체적인 역할도 나눴다. 한경국립대는 장애인 교원 양성을 지원하고, 중앙대는 RAS 교육, 협성대는 장애학생 맞춤형 RAS 교육에 협력한다. 한신대는 느린학습자 맞춤형 학습 지원을 맡는다. 한양대 ERICA는 과학·융합 교육, 강남대는 진로·취창업교육, 한국공학대는 직업교육, 안양대는 유아교육 분야에서 대학의 전문성을 활용한다.안민석 교육감은 페이스북을 통해 "대학의 실험실과 공연장, 교수님과 대학생 선배들이 우리 학생들의 배움터가 됩니다"라고 협약의 의미를 설명했다. 교원 연수 계획도 대학과 함께 세우고, 독서·예술·체육 활동을 대입에 반영하는 'RAS 대입 리그'도 함께 만들어가겠다고 밝혔다.이번 협약에서 주목할 대목은 대학과 학교의 협력을 개별 프로그램 지원에 그치지 않고 지역 인재 양성 체계로 확장하려 한다는 점이다.안민석 교육감이 제시한 목표는 경기에서 나고 자란 학생이 경기도 대학에서 공부하고, 경기도 기업에 취업해 지역에 정착하는 구조다. 교육청과 대학의 협력이 초중고 교육의 다양성을 넓히는 동시에 대학의 지역사회 역할과 기업의 인재 확보를 연결하는 지역 상생 모델을 지향하는 셈이다.이는 안 교육감이 추진하는 경기교육대전환의 핵심 축인 '벽깨기'의 외연이 넓어졌다는 의미도 있다. 학교와 교육청 내부의 자원만으로 해결하기 어려운 교육격차와 진로·직업교육 문제를 지역사회 기관들과 함께 풀겠다는 접근이다. 지방자치단체와 종교계에 이어 대학까지 협력 대상으로 끌어들인 것도 이런 정책 방향의 연장선에 있다.경기도교육청은 대학별 통합 소통 창구를 지정하고 정례회의를 열어 협력과제를 구체화할 계획이다. 교육지원청을 중심으로 지역 여건에 맞는 협력사업도 확대한다.안민석 교육감은 "경기에서 나고 자란 학생이 경기의 대학에서 공부하고, 경기의 기업에 취업해 이곳에 뿌리내리는 지역 상생형 선순환 구조"를 강조했다. 그러면서 "이다음은 기업입니다"라고 밝혔다. 대학과의 협약을 출발점으로 기업까지 협력망에 포함하겠다는 구상이다.